¡Atención beneficiarios de cupones SNAP! recibirán nuevas tarjetas EBT: conoce todos los detalles

El estado de Nueva York comenzará a distribuir nuevas tarjetas EBT con tecnología de chip a partir de los primeros meses de 2027, una medida que busca reducir de forma significativa el robo de fondos mediante la clonación de tarjetas.

Por qué importa: Miles de familias dependen cada mes de los beneficios SNAP para comprar alimentos.

Con esta actualización tecnológica, el estado busca evitar que delincuentes vacíen las cuentas de los beneficiarios mediante dispositivos ilegales instalados en terminales de pago.

Nueva York apuesta por tarjetas EBT más seguras

La gobernadora Kathy Hochul informó que la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA) ya completó el proceso para contratar al proveedor encargado de fabricar las nuevas tarjetas con chip.

De acuerdo con el comunicado oficial, Fidelity Information Services (FIS) será la empresa responsable de suministrar las tarjetas, que utilizarán la misma tecnología de seguridad presente en la mayoría de las tarjetas bancarias de débito y crédito.

Las nuevas tarjetas comenzarán a entregarse durante el primer trimestre de 2027, una vez que concluya el proceso de implementación del nuevo sistema.

«Estamos comprometidos a proteger a los neoyorquinos del robo de beneficios y modernizar nuestro sistema EBT es la herramienta más eficaz que tenemos para evitar que criminales sin escrúpulos se aprovechen de algunos de nuestros residentes más vulnerables», señaló la gobernadora Kathy Hochul.

Estado de Nueva York quiere frenar el robo de beneficios SNAP

El cambio responde al aumento de casos de robo de beneficios mediante dispositivos conocidos como skimmers, utilizados para copiar la información almacenada en las bandas magnéticas de las tarjetas actuales.