¡Atención beneficiarios de cupones SNAP! recibirán nuevas tarjetas EBT: conoce todos los detalles
Publicado el15/07/2026 a las 05:49
El estado de Nueva York comenzará a distribuir nuevas tarjetas EBT con tecnología de chip a partir de los primeros meses de 2027, una medida que busca reducir de forma significativa el robo de fondos mediante la clonación de tarjetas.
Por qué importa: Miles de familias dependen cada mes de los beneficios SNAP para comprar alimentos.
- Con esta actualización tecnológica, el estado busca evitar que delincuentes vacíen las cuentas de los beneficiarios mediante dispositivos ilegales instalados en terminales de pago.
Nueva York apuesta por tarjetas EBT más seguras
La gobernadora Kathy Hochul informó que la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York (OTDA) ya completó el proceso para contratar al proveedor encargado de fabricar las nuevas tarjetas con chip.
- De acuerdo con el comunicado oficial, Fidelity Information Services (FIS) será la empresa responsable de suministrar las tarjetas, que utilizarán la misma tecnología de seguridad presente en la mayoría de las tarjetas bancarias de débito y crédito.
- Las nuevas tarjetas comenzarán a entregarse durante el primer trimestre de 2027, una vez que concluya el proceso de implementación del nuevo sistema.
«Estamos comprometidos a proteger a los neoyorquinos del robo de beneficios y modernizar nuestro sistema EBT es la herramienta más eficaz que tenemos para evitar que criminales sin escrúpulos se aprovechen de algunos de nuestros residentes más vulnerables», señaló la gobernadora Kathy Hochul.
Estado de Nueva York quiere frenar el robo de beneficios SNAP
El cambio responde al aumento de casos de robo de beneficios mediante dispositivos conocidos como skimmers, utilizados para copiar la información almacenada en las bandas magnéticas de las tarjetas actuales.
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- Según explicó el gobierno estatal, las nuevas tarjetas con chip serán mucho más difíciles de clonar, lo que permitirá proteger mejor el dinero que las familias utilizan para comprar alimentos y cubrir otras necesidades esenciales.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cinco estados ya distribuyen tarjetas EBT con chip y otros cinco, entre ellos Nueva York, avanzan en el mismo proceso.
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Esto deben saber los beneficiarios de cupones SNAP
El presupuesto estatal del año fiscal 2027 ya contempla los recursos necesarios para fabricar aproximadamente dos millones de nuevas tarjetas.
- Las autoridades informaron que cada beneficiario será notificado antes de recibir su nueva tarjeta y no deberá realizar ningún trámite especial para obtenerla.
Además, recordaron que los usuarios deben mantenerse alerta frente a intentos de fraude.
A tener en cuenta: La OTDA, los departamentos locales de servicios sociales y el proveedor de las tarjetas nunca solicitarán por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto el número de la tarjeta, el PIN o información personal relacionada con la cuenta.
- Las autoridades advirtieron que compartir estos datos puede permitir que delincuentes accedan a los beneficios de SNAP y a otros apoyos económicos depositados en la tarjeta EBT.
Con esta modernización, Nueva York busca fortalecer la seguridad del programa y garantizar que la ayuda destinada a millones de familias llegue íntegra a quienes realmente la necesitan.