El dólar vuelve a bajar en México: ¿quiénes salen ganando con este nuevo cambio?

La moneda estadounidense registró otra jornada de descensos este jueves en México y Colombia, mientras que en República Dominicana prácticamente se mantuvo estable.

El movimiento puede beneficiar a quienes necesitan comprar dólares, aunque no todos sentirán el mismo efecto.

Ponte al día:

El dólar volvió a bajar en México y alcanzó un nuevo descenso frente a la jornada anterior.

Colombia registró otra caída en la tasa oficial, aunque las casas de cambio subieron ligeramente sus precios.

En República Dominicana el comportamiento fue estable.

Por qué importa: El precio del dólar influye en el dinero que reciben millones de familias por remesas, en el costo de viajar a Estados Unidos y en lo que pagan quienes compran o venden dólares.

México registra la mayor caída del dólar

El Banco de México fijó el tipo de cambio oficial en 17.2317 pesos por dólar, por debajo del registrado el miércoles, lo que confirma que la moneda estadounidense sigue perdiendo terreno.

Sin embargo, ese no es el valor que encuentra la mayoría de las personas cuando acude a cambiar dinero.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en 16.88 pesos y se vende en 17.48 pesos.

En Banco Azteca, la compra se ubica en 16.20 pesos, mientras que la venta permanece en 17.99 pesos.

Para quienes planean un viaje a Estados Unidos, necesitan comprar dólares o buscan ahorrar en esa moneda, esta nueva baja significa que hoy necesitan menos pesos para adquirir la misma cantidad de dólares.