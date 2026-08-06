El dólar vuelve a bajar en México: ¿quiénes salen ganando con este nuevo cambio?
Publicado el06/08/2026 a las 04:58
La moneda estadounidense registró otra jornada de descensos este jueves en México y Colombia, mientras que en República Dominicana prácticamente se mantuvo estable.
El movimiento puede beneficiar a quienes necesitan comprar dólares, aunque no todos sentirán el mismo efecto.
Ponte al día:
- El dólar volvió a bajar en México y alcanzó un nuevo descenso frente a la jornada anterior.
- Colombia registró otra caída en la tasa oficial, aunque las casas de cambio subieron ligeramente sus precios.
- En República Dominicana el comportamiento fue estable.
Por qué importa: El precio del dólar influye en el dinero que reciben millones de familias por remesas, en el costo de viajar a Estados Unidos y en lo que pagan quienes compran o venden dólares.
México registra la mayor caída del dólar
El Banco de México fijó el tipo de cambio oficial en 17.2317 pesos por dólar, por debajo del registrado el miércoles, lo que confirma que la moneda estadounidense sigue perdiendo terreno.
Sin embargo, ese no es el valor que encuentra la mayoría de las personas cuando acude a cambiar dinero.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en 16.88 pesos y se vende en 17.48 pesos.
- En Banco Azteca, la compra se ubica en 16.20 pesos, mientras que la venta permanece en 17.99 pesos.
Para quienes planean un viaje a Estados Unidos, necesitan comprar dólares o buscan ahorrar en esa moneda, esta nueva baja significa que hoy necesitan menos pesos para adquirir la misma cantidad de dólares.
En cambio, quienes reciben remesas desde Estados Unidos podrían notar que el mismo envío se convierte en una cantidad ligeramente menor de pesos mexicanos.
Colombia mantiene la baja oficial, pero las casas de cambio se mueven en sentido contrario
En Colombia, el Banco de la República ubicó el dólar en 3.168,783 pesos colombianos, manteniendo la tendencia descendente observada en los últimos días.
No obstante, quienes acudieron este jueves a las casas de cambio de Bogotá encontraron un escenario diferente.
- Allí el dólar se compró en 3.340 pesos y se vendió en 3.390 pesos, cifras ligeramente superiores a las del miércoles.
Esto demuestra que el valor oficial y el precio que ofrecen los establecimientos para cambiar dinero no siempre evolucionan al mismo ritmo, por lo que comparar antes de realizar una operación puede marcar una diferencia.
República Dominicana muestra una jornada estable
El Banco Central informó un precio de 58.18 pesos dominicanos para la compra y 58.39 pesos para la venta, manteniendo prácticamente los mismos niveles de la jornada anterior.
Para quienes reciben remesas o necesitan cambiar dólares, la estabilidad reduce la posibilidad de encontrar diferencias importantes de un día para otro.
¿Quiénes pueden beneficiarse y quiénes podrían recibir menos dinero?
La nueva caída del dólar no tiene el mismo efecto para todos.
Quienes necesitan comprar dólares para un viaje, realizar pagos en esa moneda o guardar parte de sus ahorros pueden aprovechar un precio más bajo, especialmente en México.
Por el contrario, quienes reciben remesas desde Estados Unidos podrían obtener menos moneda local por cada dólar enviado si la tendencia descendente continúa.
Lo que viene
La atención estará puesta en si el dólar mantiene esta racha de descensos durante los próximos días o si vuelve a cambiar de dirección.
Mientras eso ocurre, quienes tienen previsto comprar dólares o realizar operaciones de cambio seguirán atentos a las actualizaciones diarias, ya que pequeñas variaciones pueden traducirse en un mayor o menor costo según el país y el tipo de operación.