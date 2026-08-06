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El dólar sigue bajando en México: revisa cómo cerró también en Colombia y RD
El dólar sigue bajando en México mientras Colombia mantiene una tendencia similar y República Dominicana permanece estable.
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El dólar sigue bajando en México: revisa cómo cerró también en Colombia y RD

Publicado el06/08/2026 a las 04:55

El billete verde volvió a perder terreno en México este jueves 6 de agosto.

El dólar registró una nueva jornada de descensos en México y Colombia, aunque el comportamiento fue distinto en el mercado cambiario colombiano. En República Dominicana, la moneda estadounidense mostró muy poca variación respecto al día anterior.

Por qué importa: Un dólar más barato puede cambiar el valor de las remesas, influir en el dinero que reciben millones de familias y afectar el costo de algunos viajes, compras o cambios de divisas.

Así cerró el dólar en México, Colombia y RD hoy jueves 06/08

  • México (Banxico): 17.2317 pesos por dólar, manteniendo la tendencia a la baja.
  • Mercado cambiario en México: compra en 16.88 y venta en 17.48 pesos. En Banco Azteca, el dólar se compra en 16.20 y se vende en 17.99 pesos.
  • Colombia (Banco de la República): 3.168,783 pesos colombianos por dólar, con una nueva caída de la tasa oficial. En contraste, en las casas de cambio de Bogotá el dólar se compra en 3.340 y se vende en 3.390 pesos, ligeramente por encima de la jornada anterior.
  • República Dominicana (Banco Central): compra en 58.18 y venta en 58.39 pesos dominicanos, con un comportamiento estable durante la jornada.
El dólar sigue bajando en México
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Lo que sigue: México volvió a liderar la caída del dólar. ¿Cómo puede afectar a las remesas, los viajes y el cambio de dinero? Descúbrelo en nuestra nota completa.

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