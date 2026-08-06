El dólar sigue bajando en México: revisa cómo cerró también en Colombia y RD

El billete verde volvió a perder terreno en México este jueves 6 de agosto.

El dólar registró una nueva jornada de descensos en México y Colombia, aunque el comportamiento fue distinto en el mercado cambiario colombiano. En República Dominicana, la moneda estadounidense mostró muy poca variación respecto al día anterior.

Por qué importa: Un dólar más barato puede cambiar el valor de las remesas, influir en el dinero que reciben millones de familias y afectar el costo de algunos viajes, compras o cambios de divisas.

Así cerró el dólar en México, Colombia y RD hoy jueves 06/08