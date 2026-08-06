El dólar sigue bajando en México: revisa cómo cerró también en Colombia y RD
El dólar sigue bajando en México mientras Colombia mantiene una tendencia similar y República Dominicana permanece estable.
Por Daniel Navas
Publicado el06/08/2026 a las 04:55
El billete verde volvió a perder terreno en México este jueves 6 de agosto.
El dólar registró una nueva jornada de descensos en México y Colombia, aunque el comportamiento fue distinto en el mercado cambiario colombiano. En República Dominicana, la moneda estadounidense mostró muy poca variación respecto al día anterior.
Por qué importa: Un dólar más barato puede cambiar el valor de las remesas, influir en el dinero que reciben millones de familias y afectar el costo de algunos viajes, compras o cambios de divisas.
Así cerró el dólar en México, Colombia y RD hoy jueves 06/08
- México (Banxico): 17.2317 pesos por dólar, manteniendo la tendencia a la baja.
- Mercado cambiario en México: compra en 16.88 y venta en 17.48 pesos. En Banco Azteca, el dólar se compra en 16.20 y se vende en 17.99 pesos.
- Colombia (Banco de la República): 3.168,783 pesos colombianos por dólar, con una nueva caída de la tasa oficial. En contraste, en las casas de cambio de Bogotá el dólar se compra en 3.340 y se vende en 3.390 pesos, ligeramente por encima de la jornada anterior.
- República Dominicana (Banco Central): compra en 58.18 y venta en 58.39 pesos dominicanos, con un comportamiento estable durante la jornada.