Llega último pago del Seguro Social de septiembre con una pista sobre el aumento 2027

El Seguro Social enviará esta semana el último pago regular de septiembre, mientras los jubilados reciben nuevas pistas sobre cuánto podrían aumentar sus beneficios en 2027.

El depósito está programado para el miércoles 23 de septiembre y corresponde principalmente a beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31.

Por qué importa: El pago llega cuando falta menos de un mes para conocer un dato clave que permitirá completar el cálculo del COLA 2027.

¿Quién recibe el último pago del Seguro Social de septiembre?

La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye gran parte de los beneficios según la fecha de nacimiento de la persona bajo cuyo registro se cobran.

El calendario regular de septiembre queda dividido así:

1 al 10: segundo miércoles del mes.

11 al 20: tercer miércoles.

21 al 31: cuarto miércoles, que cae el 23 de septiembre.

Por eso, este miércoles cerrará el calendario de pagos regulares del mes para quienes pertenecen al último grupo.

Existen excepciones: Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o reciben simultáneamente Seguro Social y SSI siguen un calendario diferente.

La cantidad depositada tampoco es igual para todos. Depende principalmente del historial de ingresos y de la edad en que la persona comenzó a recibir beneficios.