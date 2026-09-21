Llega último pago del Seguro Social de septiembre con una pista sobre el aumento 2027
Publicado el21/09/2026 a las 06:50
El Seguro Social enviará esta semana el último pago regular de septiembre, mientras los jubilados reciben nuevas pistas sobre cuánto podrían aumentar sus beneficios en 2027.
- El depósito está programado para el miércoles 23 de septiembre y corresponde principalmente a beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31.
Por qué importa: El pago llega cuando falta menos de un mes para conocer un dato clave que permitirá completar el cálculo del COLA 2027.
¿Quién recibe el último pago del Seguro Social de septiembre?
La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye gran parte de los beneficios según la fecha de nacimiento de la persona bajo cuyo registro se cobran.
El calendario regular de septiembre queda dividido así:
- 1 al 10: segundo miércoles del mes.
- 11 al 20: tercer miércoles.
- 21 al 31: cuarto miércoles, que cae el 23 de septiembre.
Por eso, este miércoles cerrará el calendario de pagos regulares del mes para quienes pertenecen al último grupo.
Existen excepciones: Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o reciben simultáneamente Seguro Social y SSI siguen un calendario diferente.
La cantidad depositada tampoco es igual para todos. Depende principalmente del historial de ingresos y de la edad en que la persona comenzó a recibir beneficios.
Nueva pista sobre cuánto aumentaría el Seguro Social en 2027
💵 El cheque de Seguro Social va a subir en 2027.
El beneficio máximo, actualmente en $5,181 al mes, llegará a cerca de $5,362 gracias al ajuste por costo de vida. Para millones de familias hispanas, el Seguro Social es su principal, y muchas veces única, fuente de ingresos en… pic.twitter.com/S9VPViyIjf
— VOZ (@VozMediaUSA) September 18, 2026
La atención ahora se dirige al COLA 2027, porque ya se conocen dos de los tres meses utilizados para determinar el ajuste anual.
El CPI-W registró aumentos interanuales de 3.4% en julio y 3.5% en agosto, dos cifras relevantes para seguir la evolución del próximo incremento.
Tras conocerse agosto, The Senior Citizens League ajustó su proyección y ahora estima un COLA de aproximadamente 3.5% para 2027.
La cifra superaría el 2.8% aplicado en 2026, aunque es importante aclarar que el 3.5% todavía es una proyección y no representa el aumento oficial.
¿Cuándo se conocerá el aumento definitivo del Seguro Social?
Si finalmente el COLA fuera de 3.5%, un beneficio mensual de $2,000 aumentaría alrededor de $70, hasta aproximadamente $2,070.
Para determinar el ajuste, se utiliza el CPI-W correspondiente al tercer trimestre, compuesto por julio, agosto y septiembre.
- El próximo reporte del IPC correspondiente a septiembre está programado para el 14 de octubre, según el calendario publicado por el BLS.
- Ese dato permitirá completar el tercer trimestre y conocer con mayor precisión el ajuste que recibirán los beneficiarios del Seguro Social en 2027.
Una vez establecido oficialmente, el nuevo COLA se aplicará a los beneficios correspondientes a diciembre, que los jubilados comenzarán a recibir en enero de 2027.