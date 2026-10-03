De tu historial de crédito depende que te aprueben un préstamo, una tarjeta o incluso la renta de un apartamento, y también cuánto te cobrarán de intereses. Por eso conviene revisarlo con frecuencia, y no cuesta nada: según la Comisión Federal de Comercio (FTC), puedes pedir tu reporte de crédito gratis a cada una de las tres grandes agencias una vez por semana.

El único sitio autorizado para obtenerlo es AnnualCreditReport.com, desde donde se piden los tres a la vez.

Revisarlo a tiempo vale la pena: un error en el reporte puede encarecer un préstamo o hacer que te lo nieguen, y una cuenta que no reconoces puede ser la primera pista de un robo de identidad.

Cómo pedirlo

Equifax, Experian y TransUnion comparten un mismo sistema para los reportes gratuitos. Puedes solicitarlo:

Por internet: en AnnualCreditReport.com, donde lo ves al instante.

en AnnualCreditReport.com, donde lo ves al instante. Por teléfono: al 1-877-322-8228. Te llega por correo en un plazo de 15 días.

al 1-877-322-8228. Te llega por correo en un plazo de 15 días. Por correo postal: con el formulario Annual Credit Report Request Form, dirigido a Annual Credit Report Request Service, P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281.

Para confirmar tu identidad te pedirán nombre, dirección, número de Seguro Social y fecha de nacimiento, además de algunas preguntas que solo tú puedes responder.

Cada cuánto es gratis

Las tres agencias hicieron permanente el programa que permite consultar el reporte gratis una vez por semana. Además, la ley federal las obliga a entregarte una copia gratuita cada 12 meses si la solicitas.

También tienes derecho a un reporte adicional sin costo en ciertos casos: si te negaron crédito, empleo, seguro o vivienda por lo que aparece en tu reporte (tienes 60 días para pedirlo), si estás desempleado y piensas buscar trabajo, si recibes asistencia pública o si fuiste víctima de fraude.