Tu reporte de crédito, gratis cada semana: cómo pedirlo y por qué conviene revisarlo
Publicado el 02/10/2026 a las 20:39
De tu historial de crédito depende que te aprueben un préstamo, una tarjeta o incluso la renta de un apartamento, y también cuánto te cobrarán de intereses. Por eso conviene revisarlo con frecuencia, y no cuesta nada: según la Comisión Federal de Comercio (FTC), puedes pedir tu reporte de crédito gratis a cada una de las tres grandes agencias una vez por semana.
El único sitio autorizado para obtenerlo es AnnualCreditReport.com, desde donde se piden los tres a la vez.
Revisarlo a tiempo vale la pena: un error en el reporte puede encarecer un préstamo o hacer que te lo nieguen, y una cuenta que no reconoces puede ser la primera pista de un robo de identidad.
Cómo pedirlo
Equifax, Experian y TransUnion comparten un mismo sistema para los reportes gratuitos. Puedes solicitarlo:
- Por internet: en AnnualCreditReport.com, donde lo ves al instante.
- Por teléfono: al 1-877-322-8228. Te llega por correo en un plazo de 15 días.
- Por correo postal: con el formulario Annual Credit Report Request Form, dirigido a Annual Credit Report Request Service, P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281.
Para confirmar tu identidad te pedirán nombre, dirección, número de Seguro Social y fecha de nacimiento, además de algunas preguntas que solo tú puedes responder.
Cada cuánto es gratis
Las tres agencias hicieron permanente el programa que permite consultar el reporte gratis una vez por semana. Además, la ley federal las obliga a entregarte una copia gratuita cada 12 meses si la solicitas.
También tienes derecho a un reporte adicional sin costo en ciertos casos: si te negaron crédito, empleo, seguro o vivienda por lo que aparece en tu reporte (tienes 60 días para pedirlo), si estás desempleado y piensas buscar trabajo, si recibes asistencia pública o si fuiste víctima de fraude.
Qué revisar
- Que tus datos personales, como el nombre y la dirección, sean correctos.
- Que todas las cuentas sean tuyas y que los pagos aparezcan tal como los hiciste.
- Hazlo sobre todo antes de pedir un préstamo, contratar un seguro, rentar vivienda o solicitar un empleo.
Si encuentras un error, presenta una disputa ante la agencia de crédito y ante la empresa que reportó el dato. Si sospechas que alguien está usando tu información, denúncialo en RobodeIdentidad.gov.
Cuidado con las imitaciones: hay sitios que anuncian reportes "gratis" para venderte otros servicios. El reporte gratuito oficial solo se obtiene en AnnualCreditReport.com.
Fuente: Comisión Federal de Comercio (FTC), Free Credit Reports. Esta información es general y no sustituye la asesoría sobre tu caso.