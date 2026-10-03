¿Te llamó el IRS, el Seguro Social o Medicare? La FTC explica las 4 señales de una estafa que casi siempre se repiten y cómo protegerte.

Una llamada del «IRS» que amenaza con arrestarte. Un mensaje del «Seguro Social» que asegura que tu número fue suspendido. Son engaños muy comunes y, según la Comisión Federal de Comercio (FTC), casi siempre tienen en común cuatro señales de una estafa.

Si reconoces alguna, cuelga o no respondas, y comunícate tú mismo con la agencia para comprobarlo.

Los estafadores van tras tus ahorros y tus datos personales, y con frecuencia recurren a amenazas de arresto o deportación para meter miedo.

Las 4 señales

Se hacen pasar por alguien de confianza. Dicen que llaman del Seguro Social, el IRS o Medicare, de una compañía de servicios o de tecnología, o de una organización benéfica. Pueden manipular el identificador de llamadas, así que el nombre y el número que ves pueden ser falsos. Te hablan de un problema o de un premio. Que debes dinero, que tienes un problema con el gobierno, que un familiar tuvo una emergencia o que ganaste un sorteo, pero tienes que pagar un cargo para cobrarlo. Te presionan para que actúes de inmediato. Te piden que no cuelgues o te amenazan con arrestarte, demandarte, quitarte la licencia o deportarte. Te exigen pagar de una manera específica. Con criptomonedas, por giros de MoneyGram o Western Union, con aplicaciones de pago o con tarjetas de regalo. A veces te envían un cheque que después resulta falso y te piden que les devuelvas parte del dinero.

Cómo protegerte

No compartas tus datos personales ni financieros si te los piden de la nada. Las organizaciones serias no llaman ni escriben para pedirte tu número de Seguro Social o de cuenta bancaria.

personales ni financieros si te los piden de la nada. Las organizaciones serias no llaman ni escriben para pedirte tu número de Seguro Social o de cuenta bancaria. No abras los enlaces que vienen en el mensaje. Busca por tu cuenta el teléfono o el sitio web oficial; no llames al número que te dieron.

que vienen en el mensaje. Busca por tu cuenta el teléfono o el sitio web oficial; no llames al número que te dieron. No te dejes apurar. Un negocio legítimo te da tiempo para decidir.

Un negocio legítimo te da tiempo para decidir. Nunca le pagues a alguien que insista en criptomonedas, giros, aplicaciones de pago o tarjetas de regalo.

a alguien que insista en criptomonedas, giros, aplicaciones de pago o tarjetas de regalo. Consulta con alguien de confianza antes de hacer cualquier cosa. Contárselo a un familiar o a un amigo puede ayudarte a ver el engaño.

antes de hacer cualquier cosa. Contárselo a un familiar o a un amigo puede ayudarte a ver el engaño. Bloquea las llamadas y los mensajes de texto no deseados.

Dónde denunciar

Si fuiste víctima de una estafa o crees haber detectado una, denúnciala ante la FTC en ReporteFraude.ftc.gov.

Fuente: Comisión Federal de Comercio (FTC), Cómo evitar una estafa.