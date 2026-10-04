Entre el 5 y el 11 de octubre no hay pagos del Seguro Social, pero sí fechas clave de dinero: la Reserva Federal publica las actas de su última reunión, México conoce su inflación de septiembre y se acercan el anuncio del COLA 2027 y la fecha límite del IRS.

Por qué importa: saber qué viene te ayuda a planear tus gastos y a no dejar pasar plazos ni oportunidades.

Seguro Social y SSI: sin pagos esta semana

El próximo depósito del Seguro Social llega el miércoles 14 de octubre, para los nacidos del 1 al 10. Siguen el miércoles 21 (nacidos del 11 al 20) y el miércoles 28 (nacidos del 21 al 31), según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).

El siguiente pago de SSI será el viernes 30 de octubre. Corresponde a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae domingo, así que no es un pago extra.

SNAP: depósitos según tu estado

Los depósitos de octubre siguen llegando según el calendario de cada estado, ya con los montos nuevos que rigen desde el 1 de octubre: hasta $1,023 al mes para una familia de cuatro y $306 para una persona en los 48 estados continentales y Washington D.C., según el Departamento de Agricultura (USDA). Consulta en la página de tu estado qué día te toca.

Miércoles 7 de octubre: las actas de la Fed

[caption id="attachment_1695439" align="alignnone" width="1600"]Infografía - MundoNow - Fuentes: SSA, USDA, Reserva Federal, INEGI, Banxico, BLS, IRS, Medicare.gov[/caption]

A las 2:00 p.m. (hora del Este), la Reserva Federal publica las actas de su reunión del 15 y 16 de septiembre, en la que subió su tasa de referencia a un rango de entre 3.75% y 4%. El documento muestra qué tanto les preocupa la inflación a los miembros del comité y si ven más subidas.

Eso importa porque esa tasa influye en lo que pagas por tarjetas de crédito, préstamos de auto e hipotecas. La próxima decisión de la Fed será el miércoles 28 de octubre.