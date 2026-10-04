Esta semana, para tu dinero: actas de la Fed, inflación en México y la cuenta regresiva del COLA
Publicado el 04/10/2026 a las 13:24
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Entre el 5 y el 11 de octubre no hay pagos del Seguro Social, pero sí fechas clave de dinero: la Reserva Federal publica las actas de su última reunión, México conoce su inflación de septiembre y se acercan el anuncio del COLA 2027 y la fecha límite del IRS.
Por qué importa: saber qué viene te ayuda a planear tus gastos y a no dejar pasar plazos ni oportunidades.
Seguro Social y SSI: sin pagos esta semana
El próximo depósito del Seguro Social llega el miércoles 14 de octubre, para los nacidos del 1 al 10. Siguen el miércoles 21 (nacidos del 11 al 20) y el miércoles 28 (nacidos del 21 al 31), según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).
El siguiente pago de SSI será el viernes 30 de octubre. Corresponde a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae domingo, así que no es un pago extra.
SNAP: depósitos según tu estado
Los depósitos de octubre siguen llegando según el calendario de cada estado, ya con los montos nuevos que rigen desde el 1 de octubre: hasta $1,023 al mes para una familia de cuatro y $306 para una persona en los 48 estados continentales y Washington D.C., según el Departamento de Agricultura (USDA). Consulta en la página de tu estado qué día te toca.[caption id="attachment_1695439" align="alignnone" width="1600"] Infografía - MundoNow - Fuentes: SSA, USDA, Reserva Federal, INEGI, Banxico, BLS, IRS, Medicare.gov[/caption]
Miércoles 7 de octubre: las actas de la Fed
A las 2:00 p.m. (hora del Este), la Reserva Federal publica las actas de su reunión del 15 y 16 de septiembre, en la que subió su tasa de referencia a un rango de entre 3.75% y 4%. El documento muestra qué tanto les preocupa la inflación a los miembros del comité y si ven más subidas.
Eso importa porque esa tasa influye en lo que pagas por tarjetas de crédito, préstamos de auto e hipotecas. La próxima decisión de la Fed será el miércoles 28 de octubre.
Jueves 8 de octubre: inflación en México y minutas de Banxico
- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la inflación de septiembre. En la primera quincena del mes, la inflación anual fue de 3.42%.
- El Banco de México (Banxico) publica las minutas de su decisión del 24 de septiembre, con las razones detrás de su postura sobre las tasas.
Ambos datos pueden mover el peso y, con él, cuánto rinden los dólares que envías a México.
Y la semana siguiente: COLA, IRS y Medicare
- Lunes 12 de octubre: feriado federal (Día de la Raza, Columbus Day en EE.UU.). No hay entrega regular de correo y muchos bancos cierran.
- Miércoles 14 de octubre: la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica la inflación de septiembre, el último dato para calcular el aumento del Seguro Social (COLA) de 2027. Ese día también hay pago del Seguro Social.
- Jueves 15 de octubre: vence el plazo para presentar la declaración de impuestos de 2025 si pediste prórroga al IRS. En algunas zonas afectadas por desastres naturales, el IRS movió esa fecha; revisa si tu condado está incluido.
- Jueves 15 de octubre: empieza la inscripción abierta de Medicare, que dura hasta el 7 de diciembre.
Oportunidades que siguen abiertas
- La FAFSA 2027-28 ya acepta solicitudes de ayuda federal para la universidad.
- Puedes revisar tu reporte de crédito gratis cada semana.
- La inscripción abierta de Obamacare para 2027 empieza el 1 de noviembre.
Fuentes: Administración del Seguro Social (SSA); Departamento de Agricultura (USDA); Reserva Federal; INEGI; Banco de México; Oficina de Estadísticas Laborales (BLS); Servicio de Impuestos Internos (IRS); Medicare.gov. Datos consultados el 3 de octubre de 2026.