Medicare 2027: inscripción abierta empieza el 15 de octubre y CMS proyecta primas más bajas en Medicare Advantage

Si tienes Medicare, apunta estas fechas: la inscripción abierta para 2027 va del jueves 15 de octubre al lunes 7 de diciembre de 2026. En esas casi ocho semanas puedes revisar tu cobertura, compararla con otros planes y cambiarte si te conviene.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) proyectan que la prima mensual promedio de los planes Medicare Advantage baje de $14.37 en 2026 a $12.00 en 2027, una caída de 16.5%.

Por qué importa: los costos y beneficios de los planes cambian cada año. Un plan que te convenía en 2026 puede costarte más, o cubrir menos medicinas, en 2027.

¿Qué cambia en las primas para 2027?

Según las proyecciones que CMS publicó el 28 de septiembre:

Medicare Advantage (Parte C): prima promedio de $12.00 al mes en 2027, frente a $14.37 en 2026.

prima promedio de $12.00 al mes en 2027, frente a $14.37 en 2026. Medicamentos dentro de Medicare Advantage: la parte de la prima que corresponde a medicinas bajaría de $11.32 a $7 al mes, una reducción de 38%.

la parte de la prima que corresponde a medicinas bajaría de $11.32 a $7 al mes, una reducción de 38%. Planes de medicamentos independientes (Parte D): la prima promedio subiría menos de $1, de $35.09 a $36 al mes.

CMS también indica que 88% de los beneficiarios que no son de bajos ingresos tendrán acceso a un plan básico de Parte D de $10.30 o menos al mes, y 93% a un plan mejorado por menos de $6.

Ojo: son promedios. Lo que pagues depende del plan, del condado donde vivas y de las medicinas que tomes.

¿Cuántos planes habrá?