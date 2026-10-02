Medicare 2027: inscripción abierta empieza el 15 de octubre y CMS proyecta primas más bajas en Medicare Advantage
Del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026 puedes cambiar tu plan de Medicare para 2027. CMS proyecta que la prima promedio de Medicare Advantage baje de $14.37 a $12 al mes.
Publicado el02/10/2026 a las 09:19
Si tienes Medicare, apunta estas fechas: la inscripción abierta para 2027 va del jueves 15 de octubre al lunes 7 de diciembre de 2026. En esas casi ocho semanas puedes revisar tu cobertura, compararla con otros planes y cambiarte si te conviene.
- Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) proyectan que la prima mensual promedio de los planes Medicare Advantage baje de $14.37 en 2026 a $12.00 en 2027, una caída de 16.5%.
Por qué importa: los costos y beneficios de los planes cambian cada año. Un plan que te convenía en 2026 puede costarte más, o cubrir menos medicinas, en 2027.
¿Qué cambia en las primas para 2027?
Según las proyecciones que CMS publicó el 28 de septiembre:
- Medicare Advantage (Parte C): prima promedio de $12.00 al mes en 2027, frente a $14.37 en 2026.
- Medicamentos dentro de Medicare Advantage: la parte de la prima que corresponde a medicinas bajaría de $11.32 a $7 al mes, una reducción de 38%.
- Planes de medicamentos independientes (Parte D): la prima promedio subiría menos de $1, de $35.09 a $36 al mes.
CMS también indica que 88% de los beneficiarios que no son de bajos ingresos tendrán acceso a un plan básico de Parte D de $10.30 o menos al mes, y 93% a un plan mejorado por menos de $6.
Ojo: son promedios. Lo que pagues depende del plan, del condado donde vivas y de las medicinas que tomes.
¿Cuántos planes habrá?
- Más de 99% de los beneficiarios tendrá acceso a al menos un plan Medicare Advantage, y 97% a 10 o más opciones.
- El número de planes en el país pasaría de 5,553 en 2026 a unos 5,532 en 2027.
- Unos 8 de cada 10 afiliados a Medicare Advantage podrán quedarse en su plan actual con la misma prima o una más baja.
¿Tengo que volver a inscribirme?
No necesariamente. CMS explica que quienes quieren mantener su cobertura actual generalmente no tienen que volver a inscribirse. Aun así, la agencia recomienda revisar los cambios de tu plan para 2027 antes del 7 de diciembre.
Cómo comparar planes
- En Medicare.gov, con el buscador de planes (Medicare Plan Finder), puedes comparar primas, costos, beneficios y medicinas cubiertas.
- Por teléfono, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas, los siete días de la semana.
Ayuda si tienes ingresos limitados
Hay dos programas que pueden bajar lo que pagas:
- Programas de Ahorro de Medicare (MSP): pueden pagar las primas de Medicare y, en algunos casos, deducibles, coaseguros y copagos.
- Ayuda Adicional (Extra Help): ayuda a pagar primas, deducibles y copagos de la Parte D. Si te inscribes en un MSP, calificas automáticamente para Ayuda Adicional.
Puedes ver los requisitos en Medicare.gov.
Fuente: CMS, comunicado del 28 de septiembre de 2026: Medicare Advantage and Medicare Prescription Drug Programs Expected to Remain Stable in 2027. Las cifras son proyecciones de CMS. Esta información es general y no sustituye la asesoría sobre tu caso.