Las noticias de dinero de la semana dejaron un aumento en los beneficios de SNAP, un dólar por encima de los 18 pesos en México y apenas 29,000 empleos nuevos en Estados Unidos en septiembre.

Por qué importa: estos cambios llegan directo al bolsillo: cuánto alcanza para la comida, cuánto rinden las remesas y qué tan fácil es conseguir trabajo o un aumento.

SNAP: beneficios un poco más altos desde el 1 de octubre

[caption id="attachment_1695432" align="alignnone" width="1600"]Infografía - MundoNow - Fuentes: USDA, SSA, BLS, Banxico, Banco de la República, EIA[/caption]

Como cada año, el Departamento de Agricultura (USDA) ajustó los montos de SNAP a la inflación. Los nuevos máximos rigen desde el jueves 1 de octubre en los 48 estados continentales y Washington D.C.:

Familia de cuatro: hasta $1,023 al mes , $29 más que los $994 anteriores.

, $29 más que los $994 anteriores. Una persona: hasta $306 al mes (antes, $298).

El beneficio mínimo sube a $25.

Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes tienen sus propias tablas; en Hawái, el máximo para cuatro personas baja a $1,655.

Desde este mes, además, los estados deben pagar el 75% de los gastos de administrar SNAP, en lugar del 50%, por la ley fiscal y de gasto que el Congreso aprobó en 2025. Las fechas de depósito siguen dependiendo del calendario de cada estado.

Seguro Social: pagos adelantados y la cuenta regresiva del COLA 2027

Los beneficiarios de SSI cobraron el jueves 1 de octubre. Quienes normalmente reciben el Seguro Social el día 3 cobraron un día antes, el viernes 2, porque el 3 de octubre cae sábado. No fue un pago extra, sino el beneficio de octubre adelantado.

Los demás pagos del mes llegan según el día de nacimiento: