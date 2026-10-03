SNAP sube, el dólar pasa de 18 pesos y el empleo se frena: así terminó la semana
Publicado el 03/10/2026 a las 13:04
Las noticias de dinero de la semana dejaron un aumento en los beneficios de SNAP, un dólar por encima de los 18 pesos en México y apenas 29,000 empleos nuevos en Estados Unidos en septiembre.
Por qué importa: estos cambios llegan directo al bolsillo: cuánto alcanza para la comida, cuánto rinden las remesas y qué tan fácil es conseguir trabajo o un aumento.[caption id="attachment_1695432" align="alignnone" width="1600"] Infografía - MundoNow - Fuentes: USDA, SSA, BLS, Banxico, Banco de la República, EIA[/caption]
SNAP: beneficios un poco más altos desde el 1 de octubre
Como cada año, el Departamento de Agricultura (USDA) ajustó los montos de SNAP a la inflación. Los nuevos máximos rigen desde el jueves 1 de octubre en los 48 estados continentales y Washington D.C.:
- Familia de cuatro: hasta $1,023 al mes, $29 más que los $994 anteriores.
- Una persona: hasta $306 al mes (antes, $298).
- El beneficio mínimo sube a $25.
Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes tienen sus propias tablas; en Hawái, el máximo para cuatro personas baja a $1,655.
Desde este mes, además, los estados deben pagar el 75% de los gastos de administrar SNAP, en lugar del 50%, por la ley fiscal y de gasto que el Congreso aprobó en 2025. Las fechas de depósito siguen dependiendo del calendario de cada estado.
Seguro Social: pagos adelantados y la cuenta regresiva del COLA 2027
Los beneficiarios de SSI cobraron el jueves 1 de octubre. Quienes normalmente reciben el Seguro Social el día 3 cobraron un día antes, el viernes 2, porque el 3 de octubre cae sábado. No fue un pago extra, sino el beneficio de octubre adelantado.
Los demás pagos del mes llegan según el día de nacimiento:
- Miércoles 14 de octubre: nacidos del 1 al 10.
- Miércoles 21 de octubre: nacidos del 11 al 20.
- Miércoles 28 de octubre: nacidos del 21 al 31.
La gran cifra pendiente es el aumento por costo de vida (COLA) de 2027. Se conocerá el miércoles 14 de octubre, cuando la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publique la inflación de septiembre, el último dato que falta para el cálculo. El índice que se usa, el CPI-W, subió 3.5% en el año hasta agosto. Ese 3.5% no es todavía el aumento: el COLA sale del promedio de julio, agosto y septiembre.
Dólar: sube en México y baja en Colombia[caption id="attachment_1695433" align="alignnone" width="1600"] Infografía - MundoNow - Fuentes: Banco de México, Banco de la República[/caption]
En México, el tipo de cambio FIX del Banco de México cerró el viernes 2 de octubre en 18.1903 pesos por dólar, 2.7% más que una semana antes (17.7100). El dólar superó los 18 pesos el martes 29 de septiembre y tocó su nivel más alto de la semana el jueves 1 de octubre, con 18.3688.
Para quien envía dinero a México, cada dólar rinde unos 48 centavos más que hace una semana.
En Colombia, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del viernes 2 de octubre fue de 3.307,73 pesos por dólar, 0.7% menos que el viernes anterior (3.329,61). La TRM más alta de la semana fue la del martes 29 de septiembre, con 3.349,63. Para el sábado 3, el domingo 4 y el lunes 5 de octubre rige una TRM de 3.273,49 pesos.
Ten en cuenta que bancos, casas de cambio y remesadoras aplican sus propias tasas, que pueden ser bastante distintas de la oficial.
Economía de EE.UU.: menos empleos, gasolina cara y sin cierre del gobierno
- Empleo: la economía sumó 29,000 empleos en septiembre, frente a 133,000 en agosto (cifra revisada). El desempleo subió a 4.2%; entre los hispanos bajó a 4.7%, desde 4.8%.
- Salarios: el pago promedio por hora en el sector privado llegó a $37.81, 3.0% más que hace un año.
- Gasolina: el galón de regular costaba en promedio $4.47 el lunes 28 de septiembre, $1.35 más que un año antes, según la Administración de Información Energética (EIA). El diésel, $6.38.
- Tasas de interés: la tasa de referencia de la Reserva Federal sigue entre 3.75% y 4% tras la subida del 16 de septiembre. La próxima decisión será el 28 de octubre.
- Sin cierre del gobierno: el nuevo año fiscal arrancó el 1 de octubre sin cierre, porque una ley firmada el 2 de septiembre financia al gobierno federal hasta el 11 de diciembre.
Otras noticias de dinero de la semana
- Medicare 2027: la inscripción abierta va del 15 de octubre al 7 de diciembre.
- La FAFSA 2027-28 ya está abierta para pedir ayuda federal para la universidad.
- El IRS propuso las reglas de un nuevo crédito fiscal de hasta $1,700 por donar para becas escolares.
- La inscripción abierta de Obamacare para 2027 empieza el 1 de noviembre.
Fuentes: Departamento de Agricultura (USDA), memorando de ajustes de SNAP para el año fiscal 2027; Administración del Seguro Social (SSA), calendario de pagos 2026; Oficina de Estadísticas Laborales (BLS); Banco de México; Banco de la República de Colombia (datos.gov.co); Administración de Información Energética (EIA); Reserva Federal; Ley Pública 119-103. Datos consultados el 3 de octubre de 2026.