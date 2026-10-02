FAFSA 2027-28 ya está abierta: cómo pedir ayuda federal para la universidad y qué cambió este año
Publicado el02/10/2026 a las 08:31
Si tienes hijos que van a la universidad, a un colegio comunitario o a una escuela técnica el próximo año, ya puedes llenar la solicitud de ayuda federal. El formulario FAFSA 2027-28 está disponible en fafsa.gov, según anunció la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación.
- Esta FAFSA sirve para pedir ayuda para estudios entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028.
Por qué importa: la FAFSA es la puerta a las becas Pell, los préstamos federales y los programas de trabajo y estudio. Muchas universidades y estados también la usan para repartir su propia ayuda.
¿Cuánto tarda?
El Departamento de Educación indica que la mayoría de los formularios se procesa de inmediato y algunos tardan de uno a tres días. Después, el estudiante puede ver su Resumen de la FAFSA (FAFSA Submission Summary), y la información se envía a las escuelas que eligió.
Quienes ya enviaron la FAFSA 2027-28 durante el periodo de prueba no tienen que volver a enviarla.
¿Qué cambió en la FAFSA 2027-28?
- Invitación por código QR: el estudiante puede escanear un código QR y mandarle a su papá, mamá o cónyuge un mensaje de texto para que se una al formulario.
- Preguntas más claras: se reescribieron las preguntas sobre los planes de estudio, la situación de vivienda y la terminación de la secundaria.
- Firma en una sola página: la sección "Firma" ahora se llama "Revisar y firmar".
- La sección "Circunstancias personales" ahora se llama "Antecedentes".
Disponible en español
El formulario en PDF en español y el buscador de códigos de escuelas en español ya están disponibles, según el Departamento de Educación.
Cuidado con los cobros
La primera F de FAFSA significa free: es gratis. El Departamento de Educación advierte que algunos sitios web cobran por ayudar a llenarla y que no están afiliados con el gobierno. La ayuda oficial es gratuita en los sitios del Departamento de Educación.
Consejo: revisa las fechas límite de tu estado y de cada universidad. Algunas ayudas se reparten por orden de llegada.
Fuentes: Departamento de Educación, Federal Student Aid: 2027–28 FAFSA Form Now Available; FAFSA Updates.