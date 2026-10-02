Si tienes hijos que van a la universidad, a un colegio comunitario o a una escuela técnica el próximo año, ya puedes llenar la solicitud de ayuda federal. El formulario FAFSA 2027-28 está disponible en fafsa.gov, según anunció la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación.

Esta FAFSA sirve para pedir ayuda para estudios entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028.

Por qué importa: la FAFSA es la puerta a las becas Pell, los préstamos federales y los programas de trabajo y estudio. Muchas universidades y estados también la usan para repartir su propia ayuda.

¿Cuánto tarda?

El Departamento de Educación indica que la mayoría de los formularios se procesa de inmediato y algunos tardan de uno a tres días. Después, el estudiante puede ver su Resumen de la FAFSA (FAFSA Submission Summary), y la información se envía a las escuelas que eligió.

Quienes ya enviaron la FAFSA 2027-28 durante el periodo de prueba no tienen que volver a enviarla.

¿Qué cambió en la FAFSA 2027-28?

Invitación por código QR: el estudiante puede escanear un código QR y mandarle a su papá, mamá o cónyuge un mensaje de texto para que se una al formulario.

el estudiante puede escanear un código QR y mandarle a su papá, mamá o cónyuge un mensaje de texto para que se una al formulario. Preguntas más claras: se reescribieron las preguntas sobre los planes de estudio, la situación de vivienda y la terminación de la secundaria.

se reescribieron las preguntas sobre los planes de estudio, la situación de vivienda y la terminación de la secundaria. Firma en una sola página: la sección "Firma" ahora se llama "Revisar y firmar".

la sección "Firma" ahora se llama "Revisar y firmar". La sección "Circunstancias personales" ahora se llama "Antecedentes".

Disponible en español

El formulario en PDF en español y el buscador de códigos de escuelas en español ya están disponibles, según el Departamento de Educación.