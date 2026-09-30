Octubre comienza con dos fechas seguidas de depósitos. Revisa quién cobra primero y por qué algunos beneficiarios reciben dinero ambos días.

El jueves 1 de octubre cobrarán beneficiarios de SSI, mientras otro grupo recibirá su pago del Seguro Social el viernes 2 de octubre.

¿Quién recibe pagos del SSA el 1 y 2 de octubre?

Un día después habrá otro movimiento. Determinados beneficiarios cuyo Seguro Social normalmente llega el día 3 recibirán su dinero el viernes 2 de octubre.

¿Cuándo llegan los demás pagos del Seguro Social de octubre?

14 de octubre: nacidos del 1 al 10.

21 de octubre: nacidos del 11 al 20.

28 de octubre: nacidos del 21 al 31.

Octubre tendrá otro pago de SSI

Octubre también será clave para conocer el COLA 2027, el ajuste que determinará cuánto aumentarán los beneficios el próximo año.

Octubre comienza con dos días consecutivos de pagos del Seguro Social, pero atención: el llamado “pago doble” no significa que todos recibirán dinero adicional.: algunas personas que reciben ambos beneficios pueden tener depósitos en días consecutivos, algo importante para organizar los gastos del hogar.El primer depósito corresponde a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo pago mensual está programado para el jueves 1. En 2026, el máximo federal de SSI es de, aunque la cantidad individual puede variar.: el 3 de octubre cae sábado. Cuando una fecha programada coincide con un fin de semana, el pago se adelanta al día hábil anterior. Entre quienes siguen esta modalidad están las personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997. El calendario oficial también contempla una regla específica para quienes cobran Seguro Social y SSI. Por eso, algunos beneficiarios podrían recibir SSI el jueves y Seguro Social el viernes.: son dos beneficios distintos coincidiendo en el calendario.Para numerosos beneficiarios, las fechas dependen del día de nacimiento.Estas fechas corresponden al segundo, tercer y cuarto miércoles del mes, respectivamente, siguiendo el esquema establecido por la SSA. Si el dinero no aparece cuando corresponde, la propia agencia recomienda esperar tres días adicionales de correo antes de comunicarse con el Seguro Social.Hay otra fecha que puede provocar confusión. Los beneficiarios de SSI tendrán. Ese dinero corresponde realmente a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae domingo. Por tanto, tampoco representa un cheque extra.El porcentaje definitivo dependerá de la inflación del tercer trimestre. Por eso, además de revisar las fechas de octubre, millones de beneficiarios estarán pendientes del próximo anuncio del ajuste anual.