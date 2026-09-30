Seguro Social arranca octubre con “pago doble”: ¿quién recibe dinero el 1 y 2?
Octubre comienza con dos fechas seguidas de depósitos. Revisa quién cobra primero y por qué algunos beneficiarios reciben dinero ambos días.
Por Daniel Navas
Publicado el30/09/2026 a las 13:50
Octubre comienza con dos días consecutivos de pagos del Seguro Social, pero atención: el llamado “pago doble” no significa que todos recibirán dinero adicional.
- El jueves 1 de octubre cobrarán beneficiarios de SSI, mientras otro grupo recibirá su pago del Seguro Social el viernes 2 de octubre.
¿Quién recibe pagos del SSA el 1 y 2 de octubre?El primer depósito corresponde a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo pago mensual está programado para el jueves 1. En 2026, el máximo federal de SSI es de $994 para una persona elegible y $1,491 para una pareja elegible, aunque la cantidad individual puede variar.
- Un día después habrá otro movimiento. Determinados beneficiarios cuyo Seguro Social normalmente llega el día 3 recibirán su dinero el viernes 2 de octubre.
¿Cuándo llegan los demás pagos del Seguro Social de octubre?Para numerosos beneficiarios, las fechas dependen del día de nacimiento. El resto del calendario de octubre queda así:
- 14 de octubre: nacidos del 1 al 10.
- 21 de octubre: nacidos del 11 al 20.
- 28 de octubre: nacidos del 21 al 31.
Octubre tendrá otro pago de SSIHay otra fecha que puede provocar confusión. Los beneficiarios de SSI tendrán un segundo depósito el viernes 30 de octubre. Ese dinero corresponde realmente a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae domingo. Por tanto, tampoco representa un cheque extra.
- Octubre también será clave para conocer el COLA 2027, el ajuste que determinará cuánto aumentarán los beneficios el próximo año.