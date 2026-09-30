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Seguro Social arranca octubre con “pago doble”: ¿quién recibe dinero el 1 y 2?
Octubre comienza con dos fechas seguidas de depósitos. Revisa quién cobra primero y por qué algunos beneficiarios reciben dinero ambos días.
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pago doble del Seguro Social
FOTO: creada con IA

Publicado el30/09/2026 a las 13:50

Octubre comienza con dos días consecutivos de pagos del Seguro Social, pero atención: el llamado “pago doble” no significa que todos recibirán dinero adicional.
  • El jueves 1 de octubre cobrarán beneficiarios de SSI, mientras otro grupo recibirá su pago del Seguro Social el viernes 2 de octubre.
Por qué importa: algunas personas que reciben ambos beneficios pueden tener depósitos en días consecutivos, algo importante para organizar los gastos del hogar.

¿Quién recibe pagos del SSA el 1 y 2 de octubre?

El primer depósito corresponde a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo pago mensual está programado para el jueves 1. En 2026, el máximo federal de SSI es de $994 para una persona elegible y $1,491 para una pareja elegible, aunque la cantidad individual puede variar.
  • Un día después habrá otro movimiento. Determinados beneficiarios cuyo Seguro Social normalmente llega el día 3 recibirán su dinero el viernes 2 de octubre.
La razón es sencilla: el 3 de octubre cae sábado. Cuando una fecha programada coincide con un fin de semana, el pago se adelanta al día hábil anterior. Entre quienes siguen esta modalidad están las personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997. El calendario oficial también contempla una regla específica para quienes cobran Seguro Social y SSI. Por eso, algunos beneficiarios podrían recibir SSI el jueves y Seguro Social el viernes. No es un bono: son dos beneficios distintos coincidiendo en el calendario.

¿Cuándo llegan los demás pagos del Seguro Social de octubre?

Para numerosos beneficiarios, las fechas dependen del día de nacimiento. El resto del calendario de octubre queda así:
  • 14 de octubre: nacidos del 1 al 10.
  • 21 de octubre: nacidos del 11 al 20.
  • 28 de octubre: nacidos del 21 al 31.
Estas fechas corresponden al segundo, tercer y cuarto miércoles del mes, respectivamente, siguiendo el esquema establecido por la SSA. Si el dinero no aparece cuando corresponde, la propia agencia recomienda esperar tres días adicionales de correo antes de comunicarse con el Seguro Social.

Octubre tendrá otro pago de SSI

Hay otra fecha que puede provocar confusión. Los beneficiarios de SSI tendrán un segundo depósito el viernes 30 de octubre. Ese dinero corresponde realmente a noviembre y se adelanta porque el 1 de noviembre cae domingo. Por tanto, tampoco representa un cheque extra.
  • Octubre también será clave para conocer el COLA 2027, el ajuste que determinará cuánto aumentarán los beneficios el próximo año.
El porcentaje definitivo dependerá de la inflación del tercer trimestre. Por eso, además de revisar las fechas de octubre, millones de beneficiarios estarán pendientes del próximo anuncio del ajuste anual.
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