Estadounidenses pierden confianza en la economía a semanas de las elecciones
La confianza económica cae a mínimos de 12 años mientras gasolina, inflación y costo de vida preocupan antes de las elecciones.
Por Daniel Navas
Publicado el30/09/2026 a las 13:52
La confianza de los consumidores estadounidenses cayó con fuerza en septiembre, mientras gasolina, inflación y costo de vida aumentan la preocupación a semanas de las elecciones de medio término. Por qué importa: El bolsillo se perfila como un asunto central del debate electoral: 47% de los votantes registrados dijo que el costo de vida sería el factor individual más importante para decidir su voto, según Reuters/Ipsos.
Gasolina e inflación hunden la confianza del consumidorEl índice de confianza del consumidor de The Conference Board retrocedió 6.7 puntos, de 88.6 en agosto a 81.9 en septiembre.
👎💸 El optimismo por la economía de EEUU alcanza su peor nivel en más de diez años💬 Una encuesta realizada por la Conference Board del 1 al 23 de septiembre reveló que los estadounidenses no observan un buen panorama, ni actual ni en el futuro próximo, de la economía en su… pic.twitter.com/3DhzrHRoO4 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 30, 2026
- También empeoró la percepción sobre el presente. Ese indicador cayó 7.9 puntos hasta 109.3, mientras el índice de expectativas descendió por tercer mes consecutivo hasta 63.6.
- El encarecimiento energético ocurre mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán mantiene presión sobre el petróleo. The Conference Board advierte que el crudo por encima de $100 añade presiones inflacionarias y reduce el poder adquisitivo.
El costo de vida gana peso a semanas de las elecciones de medio términoEl deterioro llega antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado.
- La conexión electoral, sin embargo, debe interpretarse con cautela: una caída de la confianza económica no determina cómo votarán los estadounidenses.
Crece el temor a menos empleos en los próximos mesesEl bolsillo no es la única señal de inquietud. Según los datos proporcionados por EFE, 28.4% espera que haya menos empleos disponibles durante los próximos seis meses, frente al 26.1% registrado en agosto.
- Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board, señaló además que los consumidores se mostraron más pesimistas sobre las condiciones empresariales presentes y futuras.