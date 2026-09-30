 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Estadounidenses pierden confianza en la economía a semanas de las elecciones
La confianza económica cae a mínimos de 12 años mientras gasolina, inflación y costo de vida preocupan antes de las elecciones.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Estadounidenses pierden confianza en la economía
FOTO: creada con IA

Publicado el30/09/2026 a las 13:52

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó con fuerza en septiembre, mientras gasolina, inflación y costo de vida aumentan la preocupación a semanas de las elecciones de medio término. Por qué importa: El bolsillo se perfila como un asunto central del debate electoral: 47% de los votantes registrados dijo que el costo de vida sería el factor individual más importante para decidir su voto, según Reuters/Ipsos.

Gasolina e inflación hunden la confianza del consumidor

El índice de confianza del consumidor de The Conference Board retrocedió 6.7 puntos, de 88.6 en agosto a 81.9 en septiembre.
  • También empeoró la percepción sobre el presente. Ese indicador cayó 7.9 puntos hasta 109.3, mientras el índice de expectativas descendió por tercer mes consecutivo hasta 63.6.
La organización encontró un fuerte aumento de las menciones al precio de bienes y servicios, gasolina y petróleo entre las preocupaciones expresadas por los consumidores.
  • El encarecimiento energético ocurre mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán mantiene presión sobre el petróleo. The Conference Board advierte que el crudo por encima de $100 añade presiones inflacionarias y reduce el poder adquisitivo.

El costo de vida gana peso a semanas de las elecciones de medio término

El deterioro llega antes de las elecciones del 3 de noviembre, cuando estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado.
  • La conexión electoral, sin embargo, debe interpretarse con cautela: una caída de la confianza económica no determina cómo votarán los estadounidenses.
Sí muestra el contexto económico en el que votarán. La encuesta Reuters/Ipsos encontró a finales de agosto que 47% de los votantes registrados colocaba el costo de vida como su principal factor individual para las midterms. La preocupación alcanza incluso a la base republicana. En septiembre, la aprobación entre republicanos del manejo de Trump sobre el costo de vida cayó de 70% a 44%, según Reuters/Ipsos.

Crece el temor a menos empleos en los próximos meses

El bolsillo no es la única señal de inquietud. Según los datos proporcionados por EFE, 28.4% espera que haya menos empleos disponibles durante los próximos seis meses, frente al 26.1% registrado en agosto.
  • Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board, señaló además que los consumidores se mostraron más pesimistas sobre las condiciones empresariales presentes y futuras.
Con gasolina, inflación y empleo concentrando preocupación, la economía entra así en la recta final de las elecciones como uno de los asuntos que los votantes tendrán presentes al evaluar su situación financiera.
Etiquetas:, , , ,