El dólar sube en México a nivel más alto desde noviembre de 2025
Publicado el 12/10/2026 a las 08:45
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El dólar en México tuvo su mayor subida en meses. El tipo de cambio FIX que determinó el Banco de México (Banxico) el viernes 9 de octubre fue de 18.4163 pesos por dólar.
- Es 30.35 centavos más que el jueves 8 de octubre (18.1128), una subida de 1.7% en un solo día.
- Es el nivel más alto desde el 25 de noviembre de 2025, cuando el FIX fue de 18.4308, y el más alto en lo que va de 2026.
- Solo el 3 de marzo, con 2.2%, el dólar subió más en un día este año.
- Frente al martes 6 de octubre (17.9670), el dólar ganó 45 centavos, o 2.5%, en tres días hábiles.
Por qué importa: si envías dinero desde Estados Unidos a México, cada dólar se convierte hoy en más pesos que a principios de semana pasada.
Cuánto rinden hoy tus dólares en México
Con el FIX del viernes, 500 dólares equivalen a unos 9,208.15 pesos. Con el FIX del 6 de octubre, la misma cantidad equivalía a 8,983.50 pesos: unos 225 pesos más para tu familia por el mismo envío.
El 31 de diciembre de 2025 el FIX fue de 18.0012 pesos, así que el dólar vale hoy 2.3% más que al cierre del año pasado.
Ojo: el FIX es una tasa de referencia. Bancos, casas de cambio y empresas de envío aplican su propia tasa y sus comisiones, así que compara antes de mandar.
¿Qué es el FIX?
El FIX es el tipo de cambio que calcula el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Banxico lo da a conocer a partir de las 12:00 horas de cada día hábil bancario, y se publica en el Diario Oficial de la Federación un día hábil después. El FIX de este lunes 12 de octubre se conocerá a partir del mediodía.
¿Y en Colombia?
En Colombia el dólar fue en sentido contrario. La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente del sábado 10 al martes 13 de octubre es de 3,194.44 pesos por dólar, 24.31 pesos menos que la del viernes 9 (3,218.75), una baja de 0.8%. Es la TRM más baja desde el 22 de septiembre. Con la TRM vigente, 500 dólares equivalen a unos 1,597,220 pesos colombianos.
Qué hacer si vas a enviar dinero
- Revisa la tasa del día antes de enviar: el FIX se determina cada día hábil y la TRM se publica cada día.
- Compara el monto final que recibirá tu familia, no solo la comisión.
- Recuerda que este lunes es feriado de Columbus Day en Estados Unidos: muchos bancos no abren y algunas transferencias pueden procesarse hasta el martes.
Fuentes: Banco de México, tipo de cambio FIX; Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), Banco de la República de Colombia vía datos.gov.co. Datos consultados el 12 de octubre de 2026.