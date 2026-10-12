El dólar en México tuvo su mayor subida en meses. El tipo de cambio FIX que determinó el Banco de México (Banxico) el viernes 9 de octubre fue de 18.4163 pesos por dólar.

Es 30.35 centavos más que el jueves 8 de octubre (18.1128), una subida de 1.7% en un solo día.

que el jueves 8 de octubre (18.1128), una subida de en un solo día. Es el nivel más alto desde el 25 de noviembre de 2025 , cuando el FIX fue de 18.4308, y el más alto en lo que va de 2026.

, cuando el FIX fue de 18.4308, y el más alto en lo que va de 2026. Solo el 3 de marzo, con 2.2%, el dólar subió más en un día este año.

Frente al martes 6 de octubre (17.9670), el dólar ganó 45 centavos, o 2.5%, en tres días hábiles.

Por qué importa: si envías dinero desde Estados Unidos a México, cada dólar se convierte hoy en más pesos que a principios de semana pasada.

Cuánto rinden hoy tus dólares en México

Con el FIX del viernes, 500 dólares equivalen a unos 9,208.15 pesos. Con el FIX del 6 de octubre, la misma cantidad equivalía a 8,983.50 pesos: unos 225 pesos más para tu familia por el mismo envío.

El 31 de diciembre de 2025 el FIX fue de 18.0012 pesos, así que el dólar vale hoy 2.3% más que al cierre del año pasado.

Ojo: el FIX es una tasa de referencia. Bancos, casas de cambio y empresas de envío aplican su propia tasa y sus comisiones, así que compara antes de mandar.

¿Qué es el FIX?

El FIX es el tipo de cambio que calcula el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Banxico lo da a conocer a partir de las 12:00 horas de cada día hábil bancario, y se publica en el Diario Oficial de la Federación un día hábil después. El FIX de este lunes 12 de octubre se conocerá a partir del mediodía.

¿Y en Colombia?