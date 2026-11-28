Seguro Social en diciembre de 2026: estas son las fechas de pago y quiénes recibirán dinero dos veces
Publicado el 28/11/2026 a las 16:34
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Millones de jubilados y beneficiarios de programas federales en Estados Unidos recibirán sus pagos del Seguro Social durante diciembre de 2026, pero no todos tendrán el dinero en la misma fecha.
La Administración del Seguro Social (SSA) mantendrá su calendario habitual de depósitos, con fechas determinadas por el día de nacimiento de cada beneficiario y el momento en que comenzó a recibir sus prestaciones.
Una de las particularidades de este mes es que algunos beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán dos depósitos durante diciembre, una situación que podría generar confusión entre quienes dependen de este apoyo económico.
El segundo depósito llegará el jueves 31 de diciembre y corresponde al beneficio de enero de 2027, que se adelanta porque el 1 de enero es un feriado federal.
Calendario de pagos del Seguro Social en diciembre de 2026: fechas por nacimiento
When do Social Security payments go out for December? See schedule https://t.co/4vCO4CkckB
— Tennessean (@Tennessean) November 28, 2026
Para quienes reciben jubilación, beneficios por sobrevivientes o Seguro Social por discapacidad (SSDI), la fecha de pago depende del día de nacimiento del beneficiario.
– Miércoles 9 de diciembre: personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.
– Miércoles 16 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.
– Miércoles 23 de diciembre: personas nacidas entre el 21 y el 31.
Existe una excepción importante: quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 tienen programado su depósito habitual para el jueves 3 de diciembre.
SSI en diciembre: por qué algunos beneficiarios recibirán dos depósitos
El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) está dirigido a personas mayores de 65 años, personas ciegas o con discapacidades que cumplen los requisitos, y que cuentan con ingresos y recursos limitados.
A diferencia de los pagos regulares del Seguro Social, el SSI normalmente se deposita el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un feriado federal o un fin de semana, el dinero se entrega anticipadamente.
En diciembre de 2026, los beneficiarios del SSI recibirán un depósito el martes 1 y otro el jueves 31. Este último corresponde a enero de 2027, no a un pago adicional ni a un bono navideño.
Además, el pago adelantado del 31 de diciembre tendrá un detalle importante: incluirá el ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6% correspondiente a 2027, según la SSA.
¿Qué hacer si no llega tu pago del Seguro Social en diciembre?
La SSA recomienda revisar primero la cuenta bancaria o el método de pago registrado antes de reportar un depósito faltante.
Si el dinero no aparece en la fecha correspondiente, la agencia aconseja esperar tres días adicionales de correo antes de comunicarse con sus oficinas.
Los beneficiarios pueden consultar su calendario personalizado, revisar sus prestaciones y verificar sus datos bancarios mediante la plataforma oficial My Social Security, disponible en SSA.gov.
También es importante recordar que los pagos recibidos en diciembre corresponden, generalmente, a las prestaciones de noviembre. El depósito adelantado del SSI del 31 de diciembre es la excepción, pues cubre enero de 2027.