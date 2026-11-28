Millones de jubilados y beneficiarios de programas federales en Estados Unidos recibirán sus pagos del Seguro Social durante diciembre de 2026, pero no todos tendrán el dinero en la misma fecha.

La Administración del Seguro Social (SSA) mantendrá su calendario habitual de depósitos, con fechas determinadas por el día de nacimiento de cada beneficiario y el momento en que comenzó a recibir sus prestaciones.

Una de las particularidades de este mes es que algunos beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán dos depósitos durante diciembre, una situación que podría generar confusión entre quienes dependen de este apoyo económico.

El segundo depósito llegará el jueves 31 de diciembre y corresponde al beneficio de enero de 2027, que se adelanta porque el 1 de enero es un feriado federal.

Calendario de pagos del Seguro Social en diciembre de 2026: fechas por nacimiento

When do Social Security payments go out for December? See schedule https://t.co/4vCO4CkckB — Tennessean (@Tennessean) November 28, 2026

Para quienes reciben jubilación, beneficios por sobrevivientes o Seguro Social por discapacidad (SSDI), la fecha de pago depende del día de nacimiento del beneficiario.

– Miércoles 9 de diciembre: personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

– Miércoles 16 de diciembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

– Miércoles 23 de diciembre: personas nacidas entre el 21 y el 31.

Existe una excepción importante: quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 tienen programado su depósito habitual para el jueves 3 de diciembre.