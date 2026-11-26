Millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían enfrentar un mayor costo si mantienen impuestos federales pendientes de pago. El IRS acaba de anunciar un incremento en las tasas de interés que entrará en vigor en enero de 2027.

La medida también tendrá efectos para quienes pagaron impuestos de más y esperan recibir intereses por ese dinero. Los nuevos porcentajes estarán vigentes durante el primer trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo de 2027.

El Servicio de Impuestos Internos confirmó que la tasa para las deudas tributarias de personas físicas y empresas aumentará del 7% al 8% anual, con capitalización diaria.

El ajuste también contempla condiciones especiales para grandes corporaciones y empresas que tienen derecho a recibir intereses por pagos superiores a sus obligaciones fiscales.

IRS sube al 8% los intereses por impuestos federales pendientes

The IRS is planning to hike the interest rates it charges for overpayments and underpayments in the first quarter of 2027, starting Jan. 1. https://t.co/XDOwh6i9sg #IRS #tax #InterestRates — Accounting Today (@AccountingToday) November 25, 2026

El cambio significa que quienes no liquiden sus obligaciones tributarias podrían acumular intereses a un ritmo mayor durante los primeros tres meses de 2027.

La tasa del 8% se aplicará tanto a personas físicas como a empresas con impuestos federales pendientes, frente al 7% establecido para el último trimestre de 2026.

Para las grandes corporaciones que acumulen deudas tributarias superiores a los 100,000 dólares, el porcentaje será todavía más elevado: deberán enfrentar una tasa anual del 10%, frente al 9% anterior.

Estos porcentajes no representan un impuesto adicional sobre los ingresos, sino intereses que se generan por mantener saldos tributarios pendientes.

Además, se calculan mediante capitalización diaria, por lo que el monto puede crecer mientras la deuda permanezca sin liquidar.