¿Debes impuestos al IRS? Esto cambiará a partir de enero de 2027
Publicado el 25/11/2026 a las 19:26
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Millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían enfrentar un mayor costo si mantienen impuestos federales pendientes de pago. El IRS acaba de anunciar un incremento en las tasas de interés que entrará en vigor en enero de 2027.
La medida también tendrá efectos para quienes pagaron impuestos de más y esperan recibir intereses por ese dinero. Los nuevos porcentajes estarán vigentes durante el primer trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo de 2027.
El Servicio de Impuestos Internos confirmó que la tasa para las deudas tributarias de personas físicas y empresas aumentará del 7% al 8% anual, con capitalización diaria.
El ajuste también contempla condiciones especiales para grandes corporaciones y empresas que tienen derecho a recibir intereses por pagos superiores a sus obligaciones fiscales.
IRS sube al 8% los intereses por impuestos federales pendientes
The IRS is planning to hike the interest rates it charges for overpayments and underpayments in the first quarter of 2027, starting Jan. 1. https://t.co/XDOwh6i9sg #IRS #tax #InterestRates
— Accounting Today (@AccountingToday) November 25, 2026
El cambio significa que quienes no liquiden sus obligaciones tributarias podrían acumular intereses a un ritmo mayor durante los primeros tres meses de 2027.
La tasa del 8% se aplicará tanto a personas físicas como a empresas con impuestos federales pendientes, frente al 7% establecido para el último trimestre de 2026.
Para las grandes corporaciones que acumulen deudas tributarias superiores a los 100,000 dólares, el porcentaje será todavía más elevado: deberán enfrentar una tasa anual del 10%, frente al 9% anterior.
Estos porcentajes no representan un impuesto adicional sobre los ingresos, sino intereses que se generan por mantener saldos tributarios pendientes.
Además, se calculan mediante capitalización diaria, por lo que el monto puede crecer mientras la deuda permanezca sin liquidar.
¿Cuánto pagará el IRS por los impuestos pagados de más?[caption id="attachment_1701642" align="alignnone" width="1254"] IRS sube al 8% los intereses por impuestos federales pendientes. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El incremento anunciado también modifica los intereses que el organismo federal entrega cuando un contribuyente realiza pagos superiores a la cantidad que realmente debía.
Para las personas físicas, la tasa por pagos excesivos aumentará del 7% al 8% anual, lo que representa un punto porcentual adicional durante el primer trimestre de 2027.
En el caso de las empresas, el porcentaje pasará del 6% al 7%. Sin embargo, existe una condición particular para los pagos excesivos corporativos que superen los 10,000 dólares.
Sobre la parte que exceda ese límite, el IRS aplicará una tasa del 5.5%, superior al 4.5% vigente durante el último trimestre de 2026.
¿Qué deben hacer los contribuyentes ante el aumento de intereses del IRS?
La actualización no significa que todas las personas deban pagar más impuestos en 2027. El impacto dependerá de si mantienen deudas pendientes o tienen pagos excesivos reconocidos por el organismo.
Quienes tengan saldos pendientes deberían revisar sus cuentas tributarias y determinar cuánto adeudan, ya que los intereses continúan acumulándose hasta que la obligación quede completamente pagada.
El IRS establece estas tasas trimestralmente, por lo que los porcentajes anunciados corresponden exclusivamente al periodo de enero a marzo de 2027 y podrían cambiar a partir de abril.
Los contribuyentes pueden consultar su situación fiscal mediante su cuenta oficial del IRS, revisar los avisos recibidos y explorar las opciones de pago disponibles si tienen obligaciones pendientes.
Lo que debes saber sobre el aumento del IRS
- Por qué importa: Las deudas acumularán más intereses.
- El dato: La tasa sube al 8%.
- El proceso: Los cambios comienzan en enero.
- Qué pueden hacer: Revisar y pagar saldos pendientes.
Fuente: Cronista