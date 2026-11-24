Último pago regular de noviembre.

Nacimientos del 21 al 31.

Aumento del 3.6% en 2027.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026 el último depósito de su calendario regular del mes.

Ese día cobran quienes siguen el calendario de los miércoles y tienen asignada una fecha de nacimiento del 21 al 31 de cualquier mes.

La regla se aplica a prestaciones de jubilación, discapacidad y supervivencia. Para los beneficios familiares, cuenta el cumpleaños del trabajador cuyo historial da derecho al pago.

Por ejemplo, si el trabajador fallecido nació un día 24, su cónyuge sobreviviente puede cobrar el cuarto miércoles aunque cumpla años a principios de mes.

Calendario de noviembre: por qué un pago se adelantó

Para beneficiarios del Seguro Social, esta semana llegará el último depósito de noviembre. La fecha no es igual para todos, pues depende del día de nacimiento de cada persona y del grupo al que pertenece dentro del calendario de pagos de la Administración del Seguro Social.

https://t.co/SHubf4MSW1 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 23, 2026



El grupo con fechas de nacimiento del 1 al 10 tuvo su depósito programado para el martes 10 de noviembre. www.ssa.gov

El segundo miércoles cayó el 11 de noviembre, Día de los Veteranos. Cuando la fecha habitual coincide con un feriado federal, la SSA adelanta el pago.

Las personas con fechas de nacimiento del 11 al 20 siguieron el calendario habitual y tuvieron programado su depósito para el miércoles 18.

El calendario por cumpleaños de diciembre fija los próximos depósitos para los miércoles 9, 16 y 23, en ese mismo orden.