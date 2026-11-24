Seguro Social cierra noviembre antes de Thanksgiving: quiénes cobran y qué depósitos ya salieron
Publicado el 23/11/2026 a las 20:03
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- Último pago regular de noviembre.
- Nacimientos del 21 al 31.
- Aumento del 3.6% en 2027.
La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026 el último depósito de su calendario regular del mes.
Ese día cobran quienes siguen el calendario de los miércoles y tienen asignada una fecha de nacimiento del 21 al 31 de cualquier mes.
La regla se aplica a prestaciones de jubilación, discapacidad y supervivencia. Para los beneficios familiares, cuenta el cumpleaños del trabajador cuyo historial da derecho al pago.
Por ejemplo, si el trabajador fallecido nació un día 24, su cónyuge sobreviviente puede cobrar el cuarto miércoles aunque cumpla años a principios de mes.
Calendario de noviembre: por qué un pago se adelantó
Para beneficiarios del Seguro Social, esta semana llegará el último depósito de noviembre. La fecha no es igual para todos, pues depende del día de nacimiento de cada persona y del grupo al que pertenece dentro del calendario de pagos de la Administración del Seguro Social.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 23, 2026
El grupo con fechas de nacimiento del 1 al 10 tuvo su depósito programado para el martes 10 de noviembre. www.ssa.gov
El segundo miércoles cayó el 11 de noviembre, Día de los Veteranos. Cuando la fecha habitual coincide con un feriado federal, la SSA adelanta el pago.
Las personas con fechas de nacimiento del 11 al 20 siguieron el calendario habitual y tuvieron programado su depósito para el miércoles 18.
El calendario por cumpleaños de diciembre fija los próximos depósitos para los miércoles 9, 16 y 23, en ese mismo orden.
Cuándo cobraron quienes reciben SSI o prestaciones desde antes de 1997[caption id="attachment_1701508" align="alignnone" width="1200"] Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 25 de noviembre FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
El 3 de noviembre fue la fecha de pago del Seguro Social para quienes comenzaron a recibir sus prestaciones antes de mayo de 1997.
Ese mismo día se programó el componente del Seguro Social para las personas que también reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
El SSI correspondiente a noviembre se adelantó al viernes 30 de octubre porque el primer día del mes cayó en domingo.
Quienes reciben ambos beneficios tuvieron dos fechas distintas en el calendario para ese ciclo: el 30 de octubre para el SSI y el 3 de noviembre para el Seguro Social.
Cuánto promedian los pagos del Seguro Social
La SSA reportó en octubre un promedio mensual de $2,037.84 para la categoría de jubilación, que incluye a trabajadores jubilados y familiares beneficiarios.
Dentro de esa categoría, el promedio de los trabajadores jubilados fue de $2,092.17 al mes.
El seguro por discapacidad promedió $1,500.84 mensuales al incluir a trabajadores y familiares. Entre los trabajadores con discapacidad, el promedio fue de $1,639.28.
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Las prestaciones por supervivencia promediaron $1,636.75 al mes. El informe desglosa montos distintos para cónyuges sobrevivientes, hijos y otros familiares.
Cuándo entra en vigor el aumento del Seguro Social de 2027
La SSA anunció un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% para 2027. El incremento se reflejará en los pagos del Seguro Social a partir de enero.
La agencia estima que las prestaciones de jubilación aumentarán en unos $75 mensuales en promedio. El cambio en dólares dependerá del monto de cada prestación.
El SSI aplicará el incremento en el pago del 31 de diciembre de 2026, que corresponde a enero y se adelanta por el feriado de Año Nuevo.
Quienes optaron por recibir avisos electrónicos pueden consultar el importe actualizado en el centro de mensajes de su cuenta my Social Security