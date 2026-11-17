Trump envía cheques de $500: quiénes califican y qué hacer si no llegan
Publicado el 17/11/2026 a las 12:24
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- Más de 950,000 personas recibirán reembolsos
- Beneficio dirigido a asegurados sin subsidios
- Pagos automáticos mediante cheques por correo
Cheques 500 de Trump. El Gobierno del presidente Donald Trump comenzó a distribuir cheques de $500 a más de 950,000 personas en Estados Unidos, como parte de un reembolso relacionado con el programa de seguros médicos Obamacare, conocido oficialmente como Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Los pagos comenzaron a enviarse el 1 de octubre de 2026 a beneficiarios de 30 estados que contrataron cobertura médica mediante el mercado federal HealthCare.gov, según reportaron CNN y ViveUSA.
Sin embargo, no todos los estadounidenses recibirán el dinero. El beneficio está dirigido a determinados asegurados que pagaron sus primas sin recibir subsidios federales.
Cheques 500 de Trump: ¿Quiénes califican para recibir los cheques de $500 de Trump?
De acuerdo con CNN, los beneficiarios son principalmente personas que contrataron un seguro médico de Obamacare para 2026 y pagaron el costo completo de sus primas.
La mayoría tiene ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza, aunque también pueden calificar asegurados con ingresos menores que no recibieron ayuda económica.
Según la Casa Blanca, citada por CNN, muchos destinatarios ganan más de $62,600 anuales como individuos o $128,600 en hogares de cuatro integrantes.
El reembolso es un pago único y no representa un beneficio mensual ni un nuevo programa de estímulos económicos para toda la población.
Cheques 500 de Trump: ¿En qué estados se están enviando los pagos?
ViveUSA informó que los beneficiarios deben residir en alguno de los 30 estados que utilizan el mercado federal de seguros médicos.
Estos son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska y New Hampshire.
También figuran Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.
La elegibilidad depende de las condiciones de la cobertura contratada y de no haber recibido subsidios para reducir las primas.
¿Qué hacer si todavía no llega el cheque?
Según ViveUSA, los beneficiarios elegibles fueron identificados por las autoridades, por lo que no necesitan presentar solicitudes ni completar formularios especiales.
Los reembolsos se distribuyen mediante cheques enviados por correo. Algunas familias podrían recibir varios pagos si más de uno de sus integrantes cumple los requisitos.
Si el dinero todavía no llega, la recomendación publicada es revisar que la dirección postal asociada a la cuenta de HealthCare.gov esté actualizada.
Tampoco es necesario realizar pagos para acceder al reembolso, ya que su distribución se efectúa automáticamente.
¿De dónde sale el dinero de los reembolsos?
CNN explicó que los pagos se financian con cuotas de usuario no utilizadas, aportadas por aseguradoras que participan en el mercado federal de Obamacare.
Trump sostiene que durante la administración de Joe Biden se cobró dinero de más a los asegurados, una interpretación que algunos especialistas cuestionan.
“Ese dinero pertenece a los estadounidenses trabajadores, no al gobierno, ¡y ahora se los estoy devolviendo!”, escribió Trump en una carta enviada con los reembolsos, según CNN.
El medio también citó un análisis de KFF que señala que aproximadamente $1,200 millones en cuotas no utilizadas se habían acumulado antes de que Biden asumiera la presidencia.
Los pagos llegan en medio de aumentos en las primas médicas y preocupaciones sobre el costo de mantener una cobertura de salud.