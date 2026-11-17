Más de 950,000 personas recibirán reembolsos

Beneficio dirigido a asegurados sin subsidios

Pagos automáticos mediante cheques por correo

Cheques 500 de Trump. El Gobierno del presidente Donald Trump comenzó a distribuir cheques de $500 a más de 950,000 personas en Estados Unidos, como parte de un reembolso relacionado con el programa de seguros médicos Obamacare, conocido oficialmente como Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Los pagos comenzaron a enviarse el 1 de octubre de 2026 a beneficiarios de 30 estados que contrataron cobertura médica mediante el mercado federal HealthCare.gov, según reportaron CNN y ViveUSA.

Sin embargo, no todos los estadounidenses recibirán el dinero. El beneficio está dirigido a determinados asegurados que pagaron sus primas sin recibir subsidios federales.

Cheques 500 de Trump: ¿Quiénes califican para recibir los cheques de $500 de Trump?

De acuerdo con CNN, los beneficiarios son principalmente personas que contrataron un seguro médico de Obamacare para 2026 y pagaron el costo completo de sus primas.

La mayoría tiene ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza, aunque también pueden calificar asegurados con ingresos menores que no recibieron ayuda económica.

Según la Casa Blanca, citada por CNN, muchos destinatarios ganan más de $62,600 anuales como individuos o $128,600 en hogares de cuatro integrantes.

El reembolso es un pago único y no representa un beneficio mensual ni un nuevo programa de estímulos económicos para toda la población.