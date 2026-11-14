Si tienes Medicare y las cuentas no cuadran, quizá existan ayudas para Medicare que aún no conoces. Son cinco: cuatro Medicare Savings Programs (QMB, SLMB, QI y QDWI) y Extra Help, que se enfoca en los medicamentos. Los datos son de 2026, según Medicare.gov, y esta nota se actualizó el viernes 13 de noviembre de 2026.

¿Puedo juntar las cinco ayudas?

No. Son cinco programas distintos, y cuando solicitas, tu estado determina a cuál o cuáles calificas. Tampoco basta con cobrar la jubilación del Seguro Social: en la mayoría de los casos cuentan tus ingresos y tus recursos. Y ojo, jubilación y SSI no son lo mismo. El SSI es otro pago del Seguro Social, y quien lo recibe obtiene Extra Help de forma automática, según Medicare.

¿Qué cubre cada programa de ahorro?

QMB : la prima de la Parte B, los deducibles, el coseguro y los copagos de lo que Medicare cubre, y la prima de la Parte A si no la tienes gratis. Los proveedores de Medicare no pueden cobrarte esos servicios.

: la prima de la Parte B, los deducibles, el coseguro y los copagos de lo que Medicare cubre, y la prima de la Parte A si no la tienes gratis. Los proveedores de Medicare no pueden cobrarte esos servicios. SLMB : solo la prima de la Parte B. Debes tener las Partes A y B.

: solo la prima de la Parte B. Debes tener las Partes A y B. QI : también la prima de la Parte B, con las Partes A y B. Hay que solicitarlo cada año, y los estados aprueban por orden de llegada, con prioridad para quienes lo tuvieron el año anterior. Solo es para quien no califica para otra cobertura de Medicaid.

: también la prima de la Parte B, con las Partes A y B. Hay que solicitarlo cada año, y los estados aprueban por orden de llegada, con prioridad para quienes lo tuvieron el año anterior. Solo es para quien no califica para otra cobertura de Medicaid. QDWI: solo la prima de la Parte A. Es para personas con discapacidad que trabajan y perdieron sus beneficios por discapacidad y la Parte A gratis al volver a trabajar.

Quienes están en QMB, SLMB o QI también reciben Extra Help. En 2026 pagan, como máximo, $12.65 por cada medicamento que cubra su plan, según Medicare.

¿Cuáles son los límites en 2026?

Aquí hay que fijarse bien: los límites de los programas de ahorro son mensuales, y los de Extra Help son anuales. Para una persona sola:

QMB: ingresos de hasta $1,350 al mes y recursos de hasta $9,950.

QI: ingresos de hasta $1,816 al mes, con el mismo límite de recursos.

Extra Help: ingresos de hasta $23,940 al año y recursos de hasta $18,090.

Los límites son un poco más altos en Alaska y Hawái. Además, algunos estados no cuentan ciertos ingresos o recursos, así que podrías calificar aunque superes la cifra federal. Eso sí, los montos cambian cada año. Aquí solo ves los de 2026.