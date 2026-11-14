Ayudas para Medicare en 2026: cinco programas, no cinco beneficios a la vez
Publicado el 14/11/2026 a las 07:48
Tu Dinero, directo a tu correo
Cheques, créditos, ahorros y cambios que afectan tu bolsillo, explicados con claridad y gratis.
Si tienes Medicare y las cuentas no cuadran, quizá existan ayudas para Medicare que aún no conoces. Son cinco: cuatro Medicare Savings Programs (QMB, SLMB, QI y QDWI) y Extra Help, que se enfoca en los medicamentos. Los datos son de 2026, según Medicare.gov, y esta nota se actualizó el viernes 13 de noviembre de 2026.
¿Puedo juntar las cinco ayudas?
No. Son cinco programas distintos, y cuando solicitas, tu estado determina a cuál o cuáles calificas. Tampoco basta con cobrar la jubilación del Seguro Social: en la mayoría de los casos cuentan tus ingresos y tus recursos. Y ojo, jubilación y SSI no son lo mismo. El SSI es otro pago del Seguro Social, y quien lo recibe obtiene Extra Help de forma automática, según Medicare.
¿Qué cubre cada programa de ahorro?
- QMB: la prima de la Parte B, los deducibles, el coseguro y los copagos de lo que Medicare cubre, y la prima de la Parte A si no la tienes gratis. Los proveedores de Medicare no pueden cobrarte esos servicios.
- SLMB: solo la prima de la Parte B. Debes tener las Partes A y B.
- QI: también la prima de la Parte B, con las Partes A y B. Hay que solicitarlo cada año, y los estados aprueban por orden de llegada, con prioridad para quienes lo tuvieron el año anterior. Solo es para quien no califica para otra cobertura de Medicaid.
- QDWI: solo la prima de la Parte A. Es para personas con discapacidad que trabajan y perdieron sus beneficios por discapacidad y la Parte A gratis al volver a trabajar.
Quienes están en QMB, SLMB o QI también reciben Extra Help. En 2026 pagan, como máximo, $12.65 por cada medicamento que cubra su plan, según Medicare.
¿Cuáles son los límites en 2026?
Aquí hay que fijarse bien: los límites de los programas de ahorro son mensuales, y los de Extra Help son anuales. Para una persona sola:
- QMB: ingresos de hasta $1,350 al mes y recursos de hasta $9,950.
- QI: ingresos de hasta $1,816 al mes, con el mismo límite de recursos.
- Extra Help: ingresos de hasta $23,940 al año y recursos de hasta $18,090.
Los límites son un poco más altos en Alaska y Hawái. Además, algunos estados no cuentan ciertos ingresos o recursos, así que podrías calificar aunque superes la cifra federal. Eso sí, los montos cambian cada año. Aquí solo ves los de 2026.
¿Qué hay a favor y qué hay que tener en cuenta?
A favor: si calificas para QMB, la cobertura es amplia. Medicare también dice que Extra Help elimina la multa por inscripción tardía en la Parte D mientras la recibes. Para algunos, además, la ayuda llega sin trámites: Extra Help es automática con Medicaid completo, con un programa de ahorro o con SSI.
En contra o con límites: QI depende de que haya cupo y se renueva cada año. QDWI es muy específico. Y Extra Help no está disponible en Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, las Islas Marianas del Norte ni Samoa Americana. Allí hay otros programas que varían, y Medicare recomienda llamar a la oficina estatal de Medicaid.
¿Cómo los solicito?
Los programas de ahorro se piden en tu estado, a través de Medicaid. Extra Help se solicita mediante el Seguro Social (SSA), o con ayuda gratuita de tu programa local SHIP. Puedes pedir ambos a la vez: el Seguro Social envía tus datos al estado para iniciar la solicitud del programa de ahorro, salvo que le indiques que no.
Nadie puede asegurarte que te aprobarán. Aun así, Medicare insiste en que solicites aunque creas que no calificas, porque cada estado revisa las reglas a su manera.
¿Qué significa esto para ti?
Revisa tus ingresos mensuales y anuales, y tus ahorros. Luego compara con los límites. Si te interesa el contexto, lee nuestra nota sobre el aumento del Seguro Social para 2027. Ese ajuste corresponde a 2027, mientras que los límites de arriba son de 2026. También puedes leer sobre los inmigrantes que perderán cobertura de Medicare en febrero de 2027. ¿Conoces a alguien que pague de más? Cuéntale lo que leíste.
Fuentes: Medicare: programas de ahorro; Medicare: Extra Help. Datos consultados el 13 de noviembre de2026.