La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el 14 de octubre de 2026 un ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6% para 2027. Este aumento del Seguro Social y del SSI beneficiará a 76 millones de estadounidenses.

Por qué importa: según las estimaciones de la SSA, el cheque mensual promedio de un jubilado pasará de $2,095 a $2,170 en enero de 2027.

Cuánto sube tu cheque

Estos son los beneficios mensuales promedio estimados, antes y después del COLA de 3.6%:

Trabajadores jubilados (todos): de $2,095 a $2,170.

Pareja de adultos mayores, ambos con beneficio: de $3,238 a $3,355.

Viuda o viudo mayor, solo: de $1,936 a $2,005.

Madre viuda con dos hijos: de $3,932 a $4,074.

Trabajadores con discapacidad (todos): de $1,642 a $1,701.

Trabajador con discapacidad, cónyuge e hijos: de $2,970 a $3,077.

SSI, individuo: de $994 a $1,029 al mes.

SSI, pareja: de $1,491 a $1,544 al mes.

El beneficio máximo para quien se jubila a la edad plena de jubilación sube de $4,152 a $4,188 al mes.

Cuándo llega el aumento

El COLA empieza con los pagos de enero de 2027 para casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. Corresponde a los beneficios de diciembre de 2026, que se pagan en enero.

Unos 7.3 millones de beneficiarios de SSI recibirán el pago aumentado desde el 31 de diciembre de 2026, porque el 1 de enero es feriado. Algunas personas reciben ambos beneficios.

El ajuste se calcula con el índice CPI-W, del Buró de Estadísticas Laborales. El promedio del tercer trimestre de 2026 fue 328.746, frente a 317.265 en el mismo trimestre de 2025.