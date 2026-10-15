Seguro Social sube 3.6% en 2027: cuánto aumentará tu cheque y cuándo llegará
Publicado el 15/10/2026 a las 08:38
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La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el 14 de octubre de 2026 un ajuste por costo de vida (COLA) de 3.6% para 2027. Este aumento del Seguro Social y del SSI beneficiará a 76 millones de estadounidenses.
Por qué importa: según las estimaciones de la SSA, el cheque mensual promedio de un jubilado pasará de $2,095 a $2,170 en enero de 2027.
Cuánto sube tu cheque
Estos son los beneficios mensuales promedio estimados, antes y después del COLA de 3.6%:
- Trabajadores jubilados (todos): de $2,095 a $2,170.
- Pareja de adultos mayores, ambos con beneficio: de $3,238 a $3,355.
- Viuda o viudo mayor, solo: de $1,936 a $2,005.
- Madre viuda con dos hijos: de $3,932 a $4,074.
- Trabajadores con discapacidad (todos): de $1,642 a $1,701.
- Trabajador con discapacidad, cónyuge e hijos: de $2,970 a $3,077.
- SSI, individuo: de $994 a $1,029 al mes.
- SSI, pareja: de $1,491 a $1,544 al mes.
El beneficio máximo para quien se jubila a la edad plena de jubilación sube de $4,152 a $4,188 al mes.
Cuándo llega el aumento
El COLA empieza con los pagos de enero de 2027 para casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. Corresponde a los beneficios de diciembre de 2026, que se pagan en enero.
Unos 7.3 millones de beneficiarios de SSI recibirán el pago aumentado desde el 31 de diciembre de 2026, porque el 1 de enero es feriado. Algunas personas reciben ambos beneficios.
El ajuste se calcula con el índice CPI-W, del Buró de Estadísticas Laborales. El promedio del tercer trimestre de 2026 fue 328.746, frente a 317.265 en el mismo trimestre de 2025.
Si todavía trabajas
El máximo de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social sube a $192,300, desde $184,500 en 2026. La tasa para empleados no cambia: 7.65% (6.2% para el Seguro Social hasta ese máximo y 1.45% para Medicare).
- Si eres menor de la edad plena de jubilación, el límite de ingresos será de $25,560 en 2027 (era $24,480). La SSA deduce $1 por cada $2 que ganes por encima del límite.
- Si alcanzas la edad plena en 2027, el límite será de $67,920 (era $65,160). Se deduce $1 por cada $3 por encima del límite, hasta el mes anterior a cumplir esa edad.
- Si tienes la edad plena o más durante todo el año, no hay límite de ingresos.
Cómo ver tu aviso
A fines de noviembre de 2026, el aviso del COLA estará en el Centro de Mensajes de tu cuenta personal de my Social Security, si la creaste a más tardar el 18 de noviembre de 2026. La SSA recuerda que sus servicios son gratuitos y que ninguna agencia del gobierno pedirá información personal ni pagos por adelantado mediante transferencia bancaria o tarjetas de regalo.
Fuente: Administración del Seguro Social (SSA), anuncio del COLA 2027, hoja informativa del COLA 2027 y cálculo de la Oficina del Actuario.