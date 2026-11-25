Trump anuncia nuevos aranceles contra 14 economías; México y Canadá quedan fuera por ahora
Publicado el 25/11/2026 a las 15:44
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- Trump anuncia nuevos aumentos arancelarios
- China podría enfrentar gravámenes del 40 %.
- México y Canadá quedan excluidos
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ofensiva arancelaria contra 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea (UE), con incrementos de hasta el 20 %, mientras México y Canadá quedaron fuera de las medidas anunciadas.
De acuerdo con la agencia EFE, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) considera que determinadas prácticas comerciales generan desequilibrios en las relaciones bilaterales.
Los nuevos gravámenes fueron anunciados como parte de la sección 301 de la legislación comercial estadounidense, tras un período de revisión.
Sin embargo, los aumentos no entrarán en vigor inmediatamente, debido a que el Gobierno estadounidense deberá completar una serie de procedimientos legales.
China podría enfrentar aranceles de hasta el 40 %
Las importaciones procedentes de China podrían verse afectadas por gravámenes adicionales de hasta el 20 %, aunque los incrementos podrían alcanzar el 40 % bajo determinadas circunstancias.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que esa posibilidad dependerá del cumplimiento de los acuerdos asociados a la tregua comercial alcanzada entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante el verano pasado.
Washington argumenta que existe una “capacidad en exceso” en determinadas economías, situación que, según las autoridades estadounidenses, afecta a la producción industrial y al empleo en Estados Unidos.
Entre las economías afectadas también figuran la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur.
En declaraciones a CNBC, Greer aseguró que los nuevos aranceles están en línea con los acuerdos comerciales bilaterales, incluidos los límites del 15 % establecidos con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
México queda fuera, pero continúa bajo revisión
Aunque México y Noruega fueron excluidos de los incrementos arancelarios anunciados, la Administración Trump mantiene abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas comerciales.
Greer aseguró que Estados Unidos continúa revisando el cumplimiento de México bajo la sección 301, por lo que no descartó la aplicación de aranceles puntuales contra el país vecino.
El funcionario también explicó que, en la mayoría de los casos, los incrementos serían de unos pocos puntos porcentuales y no alcanzarían los máximos anunciados.
Antes de implementar los gravámenes, el Gobierno deberá realizar audiencias, consultas públicas y otros procedimientos que podrían completarse durante los próximos dos meses.
Canadá celebra quedar fuera de los nuevos aranceles
El primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró que su país haya quedado al margen de las nuevas medidas comerciales anunciadas por Washington.
“Es una buena noticia para Canadá. No es una sorpresa para el Gobierno”, declaró Carney ante periodistas en Ottawa, según informó EFE.
No obstante, el mandatario reconoció que las negociaciones comerciales con la Administración Trump todavía no han concluido.
“Hemos progresado mucho en sectores clave (…) pero ahora no es el momento de anunciar un acuerdo”, añadió.
Por su parte, el ministro responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, explicó que Canadá no fue objeto de las investigaciones sobre el exceso de capacidad productiva industrial que motivaron los nuevos aranceles.
Canadá busca un acuerdo antes de finalizar 2026
LeBlanc adelantó que las negociaciones bilaterales se reanudarán a principios de la próxima semana, después de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
El Gobierno canadiense pretende alcanzar un acuerdo provisional antes de que termine el año para reducir los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio, los automóviles y la madera.
De concretarse, este acuerdo facilitaría el inicio de las negociaciones formales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Mientras Canadá busca reducir los gravámenes existentes, México permanece bajo revisión comercial y Estados Unidos avanza en los procedimientos necesarios para aplicar los nuevos incrementos arancelarios.
Con información de EFE.