Trump anuncia nuevos aumentos arancelarios

China podría enfrentar gravámenes del 40 %.

México y Canadá quedan excluidos

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ofensiva arancelaria contra 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea (UE), con incrementos de hasta el 20 %, mientras México y Canadá quedaron fuera de las medidas anunciadas.

De acuerdo con la agencia EFE, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) considera que determinadas prácticas comerciales generan desequilibrios en las relaciones bilaterales.

Los nuevos gravámenes fueron anunciados como parte de la sección 301 de la legislación comercial estadounidense, tras un período de revisión.

Sin embargo, los aumentos no entrarán en vigor inmediatamente, debido a que el Gobierno estadounidense deberá completar una serie de procedimientos legales.

China podría enfrentar aranceles de hasta el 40 %

Las importaciones procedentes de China podrían verse afectadas por gravámenes adicionales de hasta el 20 %, aunque los incrementos podrían alcanzar el 40 % bajo determinadas circunstancias.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que esa posibilidad dependerá del cumplimiento de los acuerdos asociados a la tregua comercial alcanzada entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante el verano pasado.

Washington argumenta que existe una “capacidad en exceso” en determinadas economías, situación que, según las autoridades estadounidenses, afecta a la producción industrial y al empleo en Estados Unidos.

Entre las economías afectadas también figuran la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur.

En declaraciones a CNBC, Greer aseguró que los nuevos aranceles están en línea con los acuerdos comerciales bilaterales, incluidos los límites del 15 % establecidos con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán.