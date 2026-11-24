Millones de jubilados en Estados Unidos recibirán más dinero del Seguro Social en 2027, pero el incremento ya genera cuestionamientos entre adultos mayores que consideran insuficiente la ayuda frente al costo de vida.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6%, que comenzará a reflejarse en los beneficios de enero. El aumento representa aproximadamente $75 adicionales mensuales para el jubilado promedio.

Aunque el anuncio busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios, el incremento no garantiza una mejoría equivalente en sus finanzas. Los gastos de vivienda, alimentación, medicamentos y servicios médicos pueden absorber rápidamente ese dinero.

La medida alcanzará a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. Además, alrededor de 7.3 millones de personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) comenzarán a recibir los pagos ajustados el 31 de diciembre de 2026.

COLA del Seguro Social 2027: aumento del 3.6% y quién recibirá más

El incremento del 3.6% se aplicará automáticamente a los beneficios correspondientes, aunque la cantidad adicional dependerá del dinero que cada persona recibe actualmente.

Según las estimaciones oficiales, el beneficio promedio de los trabajadores jubilados pasará de $2,095 a aproximadamente $2,170 mensuales. Esto representa una diferencia de $75 al mes.

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Para quienes reciben el beneficio máximo después de alcanzar la edad plena de jubilación, el pago aumentará de $4,152 a $4,188 mensuales. Sin embargo, no todos los jubilados recibirán cantidades similares.

La SSA enviará notificaciones individuales durante diciembre. Quienes tengan una cuenta en my Social Security podrán consultar su nuevo monto y verificar cuánto recibirán después del ajuste.