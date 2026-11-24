¿Cuánto aumentará el Seguro Social en 2027 y cuándo se pagará?
Publicado el 24/11/2026 a las 18:55
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Millones de jubilados en Estados Unidos recibirán más dinero del Seguro Social en 2027, pero el incremento ya genera cuestionamientos entre adultos mayores que consideran insuficiente la ayuda frente al costo de vida.
La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6%, que comenzará a reflejarse en los beneficios de enero. El aumento representa aproximadamente $75 adicionales mensuales para el jubilado promedio.
Aunque el anuncio busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios, el incremento no garantiza una mejoría equivalente en sus finanzas. Los gastos de vivienda, alimentación, medicamentos y servicios médicos pueden absorber rápidamente ese dinero.
La medida alcanzará a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. Además, alrededor de 7.3 millones de personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) comenzarán a recibir los pagos ajustados el 31 de diciembre de 2026.
COLA del Seguro Social 2027: aumento del 3.6% y quién recibirá más
El incremento del 3.6% se aplicará automáticamente a los beneficios correspondientes, aunque la cantidad adicional dependerá del dinero que cada persona recibe actualmente.
Según las estimaciones oficiales, el beneficio promedio de los trabajadores jubilados pasará de $2,095 a aproximadamente $2,170 mensuales. Esto representa una diferencia de $75 al mes.
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Para quienes reciben el beneficio máximo después de alcanzar la edad plena de jubilación, el pago aumentará de $4,152 a $4,188 mensuales. Sin embargo, no todos los jubilados recibirán cantidades similares.
La SSA enviará notificaciones individuales durante diciembre. Quienes tengan una cuenta en my Social Security podrán consultar su nuevo monto y verificar cuánto recibirán después del ajuste.
¿Por qué algunos jubilados consideran insuficiente el aumento?
El problema es que el COLA no se calcula según los gastos particulares de cada jubilado, sino mediante el índice CPI-W, que mide los precios de una canasta de bienes y servicios.
Algunos adultos mayores consideran que este indicador no refleja adecuadamente sus gastos médicos, medicamentos, vivienda y alimentación. Por eso, un incremento porcentual puede sentirse menor en sus presupuestos.
La preocupación también alcanza a quienes reciben beneficios por discapacidad. En 2027, el límite mensual de ingresos para trabajadores con discapacidad que no tienen ceguera aumentará a $1,770, mientras que para personas con ceguera llegará a $2,950.
Otro cambio importante será el aumento del límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social, que pasará de $184,500 a $192,300 anuales. Esta modificación afecta principalmente a trabajadores con ingresos elevados.
¿Cómo consultar el nuevo pago y qué pasará con el Seguro Social?
Los beneficiarios pueden revisar su nuevo monto mediante su cuenta oficial de my Social Security. También recibirán una notificación individual con los detalles de su pago actualizado.
El COLA se determina utilizando la variación del índice CPI-W durante el tercer trimestre del año. Su propósito es compensar parcialmente el encarecimiento de los productos y servicios que consumen los beneficiarios.
Además, existe una preocupación a largo plazo: el informe de los fideicomisarios de 2026 proyecta que las reservas combinadas de los fondos del Seguro Social podrían agotarse en 2034.
En ese momento, los ingresos disponibles alcanzarían para cubrir aproximadamente el 83% de los beneficios programados, si no hay cambios legislativos.
Para los jubilados, la recomendación es comprobar el nuevo beneficio, revisar los descuentos de Medicare y comparar los gastos mensuales antes de comprometer el dinero adicional. El aumento llegará automáticamente, pero su impacto dependerá de las necesidades de cada hogar.
Fuente: Telemundo.