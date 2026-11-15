Si el domingo 15 de noviembre viste en rojo a Ethereum, no fuiste el único. Ojo con un detalle: Ethereum es la red, y el ether (ETH) es la criptomoneda que se usa dentro de ella. Lo que cayó fue el precio del ether. En la consulta de las 7:38 a. m. ET del 15 de noviembre, en Coinbase Exchange, el par ETH-USD marcaba $1,829.11, frente a $1,898.32 al inicio de la ventana móvil de 24 horas. Eso es una baja de aproximadamente 3.65%.

¿Qué pasó exactamente con el precio del ether?

Infografía: MundoNow. Fuente: Coinbase Exchange. Ventana móvil de 24 horas; consulta del 15 de noviembre de 2026 a las 7:38 a. m. ET. No es un cierre diario.

Según los datos de Coinbase Exchange, en esas 24 horas el ether tocó un máximo de $1,898.53, casi igual a la apertura, y un mínimo de $1,709.48. Es decir, cayó con fuerza durante la ventana y, al momento de la consulta, estaba por encima de ese piso, aunque lejos de donde empezó.

Una aclaración importante: esta cifra viene de un solo mercado y de una ventana de 24 horas. No es un cierre diario ni el precio de todo el mercado. Además, es la foto de las 7:38 a. m. ET del 15 de noviembre. Cuando leas esto, el precio puede ser otro, y nada garantiza que suba o que siga bajando.

¿Y qué tienen que ver las tasas de la Fed?

Según una nota de Dmarketforces del 15 de noviembre, hubo una venta generalizada en las criptomonedas, y el ether cayó más que el bitcoin. El medio relaciona esa presión con tres factores: las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal, salidas de dinero reportadas en fondos cotizados (ETF) y liquidaciones de posiciones compradoras.

¿Está demostrado que las tasas causaron la caída? No. Es el contexto que plantea esa crónica. Lo que sí está documentado es que Susan Collins, de la Reserva Federal de Boston, dijo el 13 de octubre de 2026 que esperaba que fuera apropiado subir algo más las tasas antes de fin de año, siempre en función de los datos. Fue una postura de octubre: no es una declaración del 15 de noviembre ni una decisión del comité de política monetaria de la Fed.

¿Quién pierde y quién podría ver algo distinto en una caída así?

Quien ya tiene ether. Ve que su inversión vale menos en el corto plazo. Para quien necesita ese dinero pronto, la volatilidad es un riesgo real: el precio puede moverse mucho en pocas horas, como muestra el rango de esta ventana.