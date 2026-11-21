Citi actualizó sus términos digitales.

Los permisos determinan el acceso.

El fraude tiene protección federal.

JPMorgan Chase y Bank of America habían anunciado políticas similares en octubre. PNC y Citizens también se sumaron a las advertencias en noviembre.

En un correo a sus clientes, Chase advirtió que algunas operaciones autorizadas podrían ser irreversibles si se usa indebidamente la información de la cuenta.

Ally Bank alertó que una herramienta de IA puede malinterpretar una instrucción o ejecutarla de una forma distinta a la que esperaba el cliente.

Qué puede hacer un agente de IA con tu dinero

🌎 | JPMorgan, Bank of America y Citi advierten que los clientes asumen riesgos si permiten que agentes de IA externos accedan a sus cuentas. Citi incluye filtraciones de credenciales. Recomiendan no compartir claves ni códigos bancarios y actuar con cuidado. https://t.co/zK6jY7Ryjc — Visión24 Televisión (@vision24tv) November 20, 2026



Una herramienta con acceso de solo lectura puede consultar saldos y movimientos. Ese permiso permite, por ejemplo, agrupar gastos para preparar un presupuesto.

Con permisos para operar, un agente puede pagar facturas o iniciar transferencias. Las funciones disponibles dependen de la herramienta y del acceso concedido.

Ese acceso tiene consecuencias prácticas. Si el agente interpreta mal una instrucción de pago, el error puede convertirse en una salida de dinero de la cuenta.

Varios bancos permiten o estudian permitir conexiones de solo lectura para que estas herramientas consulten información financiera sin poder ejecutar operaciones.