JPMorgan, Bank of America y Citibank advierten que los errores de la IA podrían costarles dinero a sus clientes
Publicado el 20/11/2026 a las 19:48
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- Citi actualizó sus términos digitales.
- Los permisos determinan el acceso.
- El fraude tiene protección federal.
JPMorgan Chase y Bank of America habían anunciado políticas similares en octubre. PNC y Citizens también se sumaron a las advertencias en noviembre.
En un correo a sus clientes, Chase advirtió que algunas operaciones autorizadas podrían ser irreversibles si se usa indebidamente la información de la cuenta.
Ally Bank alertó que una herramienta de IA puede malinterpretar una instrucción o ejecutarla de una forma distinta a la que esperaba el cliente.
Qué puede hacer un agente de IA con tu dinero
🌎 | JPMorgan, Bank of America y Citi advierten que los clientes asumen riesgos si permiten que agentes de IA externos accedan a sus cuentas. Citi incluye filtraciones de credenciales. Recomiendan no compartir claves ni códigos bancarios y actuar con cuidado. https://t.co/zK6jY7Ryjc
— Visión24 Televisión (@vision24tv) November 20, 2026
Una herramienta con acceso de solo lectura puede consultar saldos y movimientos. Ese permiso permite, por ejemplo, agrupar gastos para preparar un presupuesto.
Con permisos para operar, un agente puede pagar facturas o iniciar transferencias. Las funciones disponibles dependen de la herramienta y del acceso concedido.
Ese acceso tiene consecuencias prácticas. Si el agente interpreta mal una instrucción de pago, el error puede convertirse en una salida de dinero de la cuenta.
Varios bancos permiten o estudian permitir conexiones de solo lectura para que estas herramientas consulten información financiera sin poder ejecutar operaciones.
Qué dicen las nuevas condiciones de Citibank[caption id="attachment_1701402" align="alignnone" width="1200"] Agentes de IA en cuentas bancarias: qué advierten los bancos FOTO: EFE[/caption]
Citi incorporó una sección específica sobre agentes externos de IA. El acuerdo atribuye al cliente las instrucciones que un agente autorizado envíe al banco en su nombre.
La advertencia de Citi también abarca casos en que la herramienta externa sufre un ataque o expone las credenciales bancarias del cliente.
El acuerdo indica que usar agentes de IA proporcionados por el propio Citi no añade responsabilidad para el cliente por el uso de esas herramientas.
La procedencia de la herramienta y el alcance de los permisos son dos detalles que conviene revisar antes de habilitar el acceso.
Qué protección federal existe si alguien roba tus credenciales
La Regulación E protege a los consumidores frente a determinadas transferencias electrónicas no autorizadas. Un contrato bancario no puede eliminar los derechos establecidos por la ley federal.
Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), una transferencia realizada por alguien que robó las credenciales al atacar a un tercero puede considerarse no autorizada.
Si el cliente concedió a un tercero autoridad para transferir dinero, el alcance de ese permiso y el aviso al banco para revocarlo pueden afectar el reclamo.
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Cuando detectes una transferencia que no reconoces, avisa cuanto antes al banco. Los plazos de notificación pueden influir en tu responsabilidad por movimientos posteriores.
Cómo proteger tu cuenta antes de conectar una herramienta de IA
Evita entregar tu usuario, contraseña o códigos de verificación a un agente externo, incluso si la herramienta promete configurar el acceso por ti.
Pregunta al banco si admite la conexión y revisa qué permisos solicita la aplicación antes de vincularla.
Si solo quieres clasificar gastos o revisar movimientos, elige el acceso de solo lectura cuando esté disponible.
Si ya vinculaste una herramienta y quieres retirar su autorización para mover dinero, notifícalo al banco y confirma cómo revocar el acceso.