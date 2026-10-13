Las remesas a México sumaron 5,452.3 millones de dólares en agosto de 2026, según el Banco de México. La cifra es 3.6% menor que los 5,653.7 millones registrados en agosto de 2025. Es la primera caída anual desde enero de 2026, cuando el descenso fue de 0.9%. Frente a julio de 2026, que sumó 5,570.6 millones, agosto bajó 2.1%.

Por qué importa: si envías dinero a tu familia en México o lo recibes, estas cifras te ayudan a ver cómo se ha movido el total de remesas a lo largo del año. Son datos agregados de todo el país y no describen lo que enviará o recibirá cada hogar en particular.

Cómo va el año

De febrero a julio de 2026, cada mes fue mayor que el mismo mes de 2025. Agosto interrumpe esa serie de comparaciones anuales positivas.

Si se compara con agosto de 2024, cuando las remesas fueron de 6,110.3 millones de dólares, el dato de agosto de 2026 queda 10.8% por debajo.

En el acumulado de enero a agosto de 2026, las remesas suman 41,801.8 millones de dólares. Esto es 2.2% más que en el mismo periodo de 2025 (40,903.5 millones), pero 3.1% menos que en enero-agosto de 2024 (43,135.6 millones).

Mes a mes en 2026

Estos son los montos mensuales, en millones de dólares:

Enero : 4,656.5

: 4,656.5 Febrero : 4,542.1

: 4,542.1 Marzo : 5,499.8

: 5,499.8 Abril : 4,983.1

: 4,983.1 Mayo : 5,625.0 (el mes más alto del año)

: 5,625.0 (el mes más alto del año) Junio : 5,472.3

: 5,472.3 Julio : 5,570.6

: 5,570.6 Agosto: 5,452.3

Qué puedes hacer si envías dinero