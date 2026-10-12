El presidente Donald Trump creó un comité para investigar a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y recomendarle si hay "causa" para despedirla. El memorando, fechado el 7 de octubre y publicado por la Casa Blanca el viernes 9, fija una audiencia a puerta cerrada en la Casa Blanca para el 5 de noviembre, dos días después de las elecciones de medio mandato.

El comité investigará si Cook hizo declaraciones falsas en "uno o más instrumentos hipotecarios". Cook niega cualquier irregularidad.

Lo integran tres funcionarios nombrados por Trump: Kevin Hassett, su principal asesor económico; Andrea Lucas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), y Keith Sonderling, secretario de Trabajo y director interino de la Oficina de Ética Gubernamental, según CNBC.

Ningún presidente ha despedido nunca a un gobernador de la Fed.

Por qué importa: la Reserva Federal fija las tasas de interés que influyen en lo que pagas por tu hipoteca, tu tarjeta de crédito o un préstamo de auto. Si un presidente puede despedir a quienes votan esas tasas, los mercados podrían temer que las decisiones respondan a la política y no a la economía.

Qué dice el memorando

El texto publicado por la Casa Blanca establece que el comité informará al presidente si existe causa para destituir a Cook según la ley que regula la Fed (12 U.S.C. 242), tal como la interpretó la Corte Suprema en el caso Trump contra Cook en 2026. El comité podrá consultar al Departamento de Justicia.

Las fechas clave:

Hasta 3 días antes de la audiencia : Cook puede enviar una declaración por escrito.

: Cook puede enviar una declaración por escrito. 5 de noviembre : audiencia en la Casa Blanca, cerrada al público pero transcrita, de máximo 4 horas. Cook debe comparecer y puede llevar abogado.

: audiencia en la Casa Blanca, cerrada al público pero transcrita, de máximo 4 horas. Cook debe comparecer y puede llevar abogado. 10 de noviembre : plazo para que Cook entregue una declaración final.

: plazo para que Cook entregue una declaración final. Después: el comité enviará sus conclusiones y una recomendación. La decisión final es de Trump, sin fecha límite.

Cómo llegamos aquí

Trump intentó despedir a Cook en agosto de 2025, después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, la acusara de mentir en documentos hipotecarios. Cook demandó y un tribunal frenó el despido. En junio de este año, la Corte Suprema mantuvo ese bloqueo al considerar que Cook tenía derecho a defenderse, pero no impidió que Trump lo intentara de nuevo, según NBC News. Si Trump la despide, es probable que el caso vuelva a los tribunales, señaló CNBC.

Cook, nombrada por el expresidente Joe Biden, tiene voto permanente en las decisiones sobre tasas. Trump ha culpado a una junta "hostil" de que la Fed, presidida por Kevin Warsh, no baje las tasas.