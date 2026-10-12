Las tasas de interés altas no golpean a todos por igual. Quien tiene ahorros o inversiones puede ganar más, pero quien vive de su sueldo y usa tarjetas o préstamos paga más cada mes. Esa es la conclusión del economista Orphe Divounguy en un análisis de The Center Square, y las cifras oficiales lo confirman.

La Reserva Federal subió su tasa a un rango de 3.75% a 4% el 16 de septiembre, la primera subida desde 2023.

La hipoteca fija a 30 años promedió 7.40% el 8 de octubre, frente a 6.30% hace un año, según Freddie Mac.

Las tarjetas de crédito cobraban en promedio 21.19% en agosto, según la Fed.

Por qué importa: muchas familias latinas tienen pocos ahorros y dependen del crédito para cubrir gastos. Para ellas, las tasas altas se suman a precios que siguen subiendo: la inflación anual fue de 3.4% en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Quién gana con las tasas altas

[caption id="attachment_1696426" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

Los ahorradores que ponen su dinero donde sí paga interés. Un bono del Tesoro a tres meses rendía 4.25% el 9 de octubre, más que el 4.03% de hace un año, según el Departamento del Tesoro. También ganan quienes tienen inversiones grandes en la bolsa, que amortiguan el golpe, explica Divounguy.

Pero no todas las cuentas suben igual: la tasa promedio nacional de una cuenta de ahorro es de apenas 0.37%, según la FDIC. Si tu dinero está ahí, la inflación se lo está comiendo.

Quién pierde

Quien pide préstamos nuevos o tiene deudas con tasa variable, como la mayoría de las tarjetas. Un préstamo para auto nuevo a 60 meses en un banco costaba en promedio 7.54% en agosto, según la Fed. Y la subida de este año borró el alivio que tuvieron las hipotecas a fines de 2025.

En vivienda, Divounguy cita datos de Zillow: en agosto bajaron las ventas pendientes y subió el inventario sin vender, señal de que la demanda se debilita. Eso puede presionar los precios a la baja, aunque el precio medio todavía es más alto que hace un año. Ya explicamos qué factores están subiendo el costo de vida y por qué la Fed ve probable otra subida antes de fin de año.

Qué puedes hacer