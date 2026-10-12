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Tasas de interés altas: quién gana, quién pierde y cómo proteger tu bolsillo
Las tasas de interés altas premian a quien ahorra e invierte y castigan a quien depende de tarjetas y préstamos. Las cifras oficiales y qué puedes hacer.
Por  Redacción MundoNow
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Tasas de interés altas: quién gana, quién pierde y cómo proteger tu bolsillo
Foto Rates Increasing

Publicado el 12/10/2026 a las 12:13

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Las tasas de interés altas no golpean a todos por igual. Quien tiene ahorros o inversiones puede ganar más, pero quien vive de su sueldo y usa tarjetas o préstamos paga más cada mes. Esa es la conclusión del economista Orphe Divounguy en un análisis de The Center Square, y las cifras oficiales lo confirman.

  • La Reserva Federal subió su tasa a un rango de 3.75% a 4% el 16 de septiembre, la primera subida desde 2023.
  • La hipoteca fija a 30 años promedió 7.40% el 8 de octubre, frente a 6.30% hace un año, según Freddie Mac.
  • Las tarjetas de crédito cobraban en promedio 21.19% en agosto, según la Fed.

Por qué importa: muchas familias latinas tienen pocos ahorros y dependen del crédito para cubrir gastos. Para ellas, las tasas altas se suman a precios que siguen subiendo: la inflación anual fue de 3.4% en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

[caption id="attachment_1696426" align="alignnone" width="1600"]Infografía: con tasas altas, un bono del Tesoro a 3 meses paga 4.25% y la cuenta de ahorro promedio 0.37%, mientras las tarjetas cobran 21.19% y la hipoteca a 30 años 7.40% Infografía: MundoNow[/caption]

Quién gana con las tasas altas

Los ahorradores que ponen su dinero donde sí paga interés. Un bono del Tesoro a tres meses rendía 4.25% el 9 de octubre, más que el 4.03% de hace un año, según el Departamento del Tesoro. También ganan quienes tienen inversiones grandes en la bolsa, que amortiguan el golpe, explica Divounguy.

Pero no todas las cuentas suben igual: la tasa promedio nacional de una cuenta de ahorro es de apenas 0.37%, según la FDIC. Si tu dinero está ahí, la inflación se lo está comiendo.

Quién pierde

Quien pide préstamos nuevos o tiene deudas con tasa variable, como la mayoría de las tarjetas. Un préstamo para auto nuevo a 60 meses en un banco costaba en promedio 7.54% en agosto, según la Fed. Y la subida de este año borró el alivio que tuvieron las hipotecas a fines de 2025.

En vivienda, Divounguy cita datos de Zillow: en agosto bajaron las ventas pendientes y subió el inventario sin vender, señal de que la demanda se debilita. Eso puede presionar los precios a la baja, aunque el precio medio todavía es más alto que hace un año. Ya explicamos qué factores están subiendo el costo de vida y por qué la Fed ve probable otra subida antes de fin de año.

Qué puedes hacer

  • Ataca primero la tarjeta: con 21% de interés, cada $1,000 de saldo cuesta unos $210 al año. Paga más del mínimo y, si puedes, pide al banco una tasa más baja.
  • Mueve tus ahorros: compara cuentas de ahorro de alto rendimiento o certificados de depósito asegurados por la FDIC; la diferencia frente a 0.37% es grande.
  • Los bonos del Tesoro se compran sin comisión en TreasuryDirect.gov.
  • Antes de comprar casa o auto, pide cotizaciones a varios prestamistas: un punto de diferencia en la tasa son miles de dólares.

Fechas a seguir

La BLS publica la inflación de septiembre el miércoles 14 de octubre, y la Fed vuelve a reunirse el 27 y 28 de octubre.

Fuentes: The Center Square; Freddie Mac PMMS; Reserva Federal, G.19; Departamento del Tesoro, tasas diarias; FDIC, tasas nacionales; BLS, IPC; Reserva Federal, comunicado del 16 de septiembre. Datos consultados el 12 de octubre de 2026.

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