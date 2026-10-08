La Reserva Federal (Fed) podría volver a subir las tasas de interés antes de que termine el año. Así lo muestran las actas de su reunión del 15 y 16 de septiembre, que la Fed publicó el miércoles 7 de octubre.

La mayoría de los participantes consideró que otra subida de la tasa de referencia "probablemente sería apropiada" antes de fin de año .

consideró que otra subida de la tasa de referencia "probablemente sería apropiada" . En septiembre, la Fed ya subió su tasa 0.25 puntos, a un rango de 3.75% a 4% . La decisión fue unánime: 12 votos a favor y ninguno en contra.

. La decisión fue unánime: 12 votos a favor y ninguno en contra. La próxima reunión es el 27 y 28 de octubre.

Por qué importa: la Fed sube las tasas para que la inflación vuelva más rápido a su meta de 2%. Y según las mismas actas, el costo de pedir dinero prestado ya subió moderadamente en la mayoría de los sectores en las semanas previas a la reunión.

Por qué la Fed piensa en otra subida

Según las actas, los participantes coincidieron en que la inflación sigue elevada, mientras el mercado laboral parece estar cerca del pleno empleo y la economía crece a un ritmo sólido.

Casi todos dijeron que los riesgos para la inflación están inclinados al alza , mientras que los riesgos para el empleo ahora están equilibrados.

, mientras que los riesgos para el empleo ahora están equilibrados. Varios participantes dijeron que la tasa actual no frena la economía, o la frena solo un poco.

Muchos dijeron que una tasa más alta sería un seguro contra una inflación que se quede por encima de la meta de 2%.

Aun así, los participantes subrayaron que llegan a cada reunión "con la mente abierta" y que sus decisiones dependerán de los nuevos datos.

Cómo está la inflación

El personal de la Fed estimó que la inflación medida por el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subió a 3.8% en agosto, impulsada por los precios de la energía para los consumidores. Sin contar energía ni alimentos, la inflación se mantuvo en 3.4%.

La buena noticia: el personal de la Fed espera que la inflación total baje en lo que queda del año, porque prevé que los precios de la gasolina en las estaciones bajen. Pero no espera que la inflación llegue a la meta de 2% hasta 2029.