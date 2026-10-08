La Fed ve probable otra subida de tasas antes de fin de año, según sus actas
Publicado el 08/10/2026 a las 09:57
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La Reserva Federal (Fed) podría volver a subir las tasas de interés antes de que termine el año. Así lo muestran las actas de su reunión del 15 y 16 de septiembre, que la Fed publicó el miércoles 7 de octubre.
- La mayoría de los participantes consideró que otra subida de la tasa de referencia "probablemente sería apropiada" antes de fin de año.
- En septiembre, la Fed ya subió su tasa 0.25 puntos, a un rango de 3.75% a 4%. La decisión fue unánime: 12 votos a favor y ninguno en contra.
- La próxima reunión es el 27 y 28 de octubre.
Por qué importa: la Fed sube las tasas para que la inflación vuelva más rápido a su meta de 2%. Y según las mismas actas, el costo de pedir dinero prestado ya subió moderadamente en la mayoría de los sectores en las semanas previas a la reunión.
Por qué la Fed piensa en otra subida
Según las actas, los participantes coincidieron en que la inflación sigue elevada, mientras el mercado laboral parece estar cerca del pleno empleo y la economía crece a un ritmo sólido.
- Casi todos dijeron que los riesgos para la inflación están inclinados al alza, mientras que los riesgos para el empleo ahora están equilibrados.
- Varios participantes dijeron que la tasa actual no frena la economía, o la frena solo un poco.
- Muchos dijeron que una tasa más alta sería un seguro contra una inflación que se quede por encima de la meta de 2%.
Aun así, los participantes subrayaron que llegan a cada reunión "con la mente abierta" y que sus decisiones dependerán de los nuevos datos.
Cómo está la inflación
El personal de la Fed estimó que la inflación medida por el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subió a 3.8% en agosto, impulsada por los precios de la energía para los consumidores. Sin contar energía ni alimentos, la inflación se mantuvo en 3.4%.
La buena noticia: el personal de la Fed espera que la inflación total baje en lo que queda del año, porque prevé que los precios de la gasolina en las estaciones bajen. Pero no espera que la inflación llegue a la meta de 2% hasta 2029.
Qué significa para tu bolsillo
Las actas señalan que las tasas de las hipotecas residenciales subieron un poco más que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años desde la reunión de julio. Fuera de las hipotecas, el costo de otros créditos al consumidor cambió poco.
- Si piensas comprar casa o pedir un préstamo, compara ofertas de varias instituciones antes de decidir.
- Si tienes deudas con tasa variable, como muchas tarjetas de crédito, revisa en tu estado de cuenta qué tasa pagas y cómo se calcula.
- La Fed anunciará su próxima decisión al final de su reunión del 28 de octubre.
Fuente: Reserva Federal, actas del Comité Federal de Mercado Abierto del 15 y 16 de septiembre de 2026 (comunicado del 7 de octubre).