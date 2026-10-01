¿Por qué sigue costando tanto vivir? Lo que Washington (y las elecciones) puede — y no puede — hacer
Publicado el01/10/2026 a las 12:29
Por qué importa
Para muchas familias, la economía de 2026 cabe en una pregunta: después de pagar comida, vivienda, gasolina, electricidad y salud, ¿cuánto queda?
En el análisis más reciente de UnidosUS sobre votantes latinos independientes, indecisos o que cambiaron de partido en 2024, 60% señaló el costo de vida como una preocupación principal. Inmigración importa, pero el bolsillo también está definiendo esta elección.
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Por los números
- 4%: aumento interanual del índice general de precios al consumidor en agosto de 2026, según BLS.
- 2%: aumento de los alimentos comprados para consumir en casa.
- 2%: aumento de frutas y vegetales.
- 9%: aumento aproximado que USDA proyecta para el precio promedio de los alimentos durante 2026.
La clave: inflación más baja significa que los precios suben más lentamente. No significa que el supermercado vuelva a costar lo que costaba hace tres o cuatro años.
La gran pregunta: ¿puede Washington bajar sus precios?
Sí puede influir. No puede fijarlos.
El precio final de un producto refleja combustible, salarios, transporte, clima, tasas de interés, competencia, importaciones y disponibilidad de trabajadores. El Congreso y el presidente pueden alterar varios de esos costos mediante impuestos, aranceles, gasto, política agrícola, inmigración laboral y regulación.
Zoom in: los aranceles
Sus defensores argumentan que los aranceles pueden proteger industrias estadounidenses, incentivar producción nacional y generar ingresos federales. El otro lado del balance es que también pueden encarecer productos e insumos importados.
CBO estima que los aranceles más altos vigentes desde 2025 ejercen presión temporal al alza sobre la inflación y reducen la producción económica frente a un escenario sin esos cambios. Economistas de la Reserva Federal también encontraron que parte del costo de los aranceles de 2025 llegó a precios minoristas, con una carga proporcionalmente mayor sobre hogares de menores ingresos en los productos afectados.
Segundo Acto: la guerra con Irán
A esto se suma un factor que Washington controla directamente: la guerra con Irán, que causó las interrupciones petroleras en Medio Oriente y disparó el precio del crudo. Y cuando sube el petróleo, el impacto no termina en la gasolinera. Aumenta el costo del diésel que mueve camiones y maquinaria agrícola, encarece el transporte de alimentos y mercancías y presiona los costos de plásticos, empaques y otros productos derivados del petróleo. Eso no significa que cada aumento del crudo se traduzca automáticamente en el mismo aumento en el supermercado, pero sí crea una cadena de costos que puede terminar llegando al bolsillo de prácticamente todas las familias.
Entre líneas: inmigración también es política económica
Menos inmigración puede reducir parte de la demanda de vivienda y bienes. También reduce la oferta de trabajadores. CBO proyecta que una menor inmigración neta desacelera el crecimiento de la fuerza laboral y puede elevar temporalmente salarios y precios en sectores con escasez de trabajadores.
Eso importa especialmente en agricultura, construcción, hotelería y restaurantes. Como vimos en Arizona, la inmigración no existe en una caja separada de la economía: las decisiones sobre quién puede trabajar también afectan empresas, salarios y precios.
Reality check
Los precios no dependen de una sola ley ni de un solo político. Pero tampoco significa que su representante en el Congreso tenga poco poder. La Cámara está hoy dividida por apenas unos pocos escaños: 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes. En votaciones recientes, algunas medidas se han decidido por márgenes de apenas tres votos.
Eso convierte a cada representante elegido en un voto potencialmente decisivo sobre políticas que pueden afectar su bolsillo: impuestos, aranceles, energía, inmigración y disponibilidad de trabajadores, agricultura, Medicaid, SNAP y gasto federal, entre otras.
Antes de votar, vale la pena ir más allá de la promesa de “bajar los precios”: revise cómo ha votado un candidato que ya ocupa el cargo y qué propone concretamente quien busca llegar al Congreso. La pregunta no es solamente quién dice que reducirá el costo de vida, sino cómo podría votar cuando esas decisiones lleguen al pleno de una Cámara estrechamente dividida.
Lo que sigue
Esta semana aplicamos esas preguntas a una contienda concreta: CA-22, donde David Valadao y Randy Villegas compiten en un distrito mayoritariamente latino y donde salud, agricultura, inmigración y costo de vida terminan en el mismo presupuesto familiar.
Explore también el hub electoral de MundoNow para seguir distritos, fechas y recursos oficiales de votación.
Fuentes / Sources
BLS — Consumer Price Index, August 2026
CBO — Budget and Economic Outlook 2026–2036
UnidosUS — Moveable Middle analysis
U.S. EIA — Short-Term Energy Outlook, September 2026
U.S. House Clerk — House at a Glance / 2026 roll-call votes