¿Qué dicen las encuestas a tres semanas de las elecciones de medio mandato en EE.UU.?

Demócratas aventajan a republicanos en encuestas electorales

Trump enfrenta baja popularidad antes de elecciones

Control del Congreso podría cambiar nuevamente.

Encuestas elecciones medio mandato. Dentro de tres semanas, el próximo 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas en unas elecciones de medio mandato que se interpretan como un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, y que determinarán si los republicanos mantienen su actual mayoría en el Congreso.

Las encuestas dibujan por ahora un escenario favorable para la oposición demócrata en ambas cámaras, lo que ha llevado a Trump a implicarse de pleno en la campaña, con mítines electorales casi a diario en estados decisivos.

Encuestas elecciones medio mandato: La Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes renovará la totalidad de sus 435 escaños para una legislatura de dos años. Actualmente los republicanos ostentan una estrecha mayoría de 219 escaños frente a los 214 de los demócratas, por lo que la oposición necesita una ganancia neta de tres escaños para hacerse con el control.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, los demócratas lideran con claridad la intención de voto para la Cámara Baja, con el 50,2 % frente a los republicanos, que obtienen el 41,9 %.

El portal de análisis Cook Political Report apunta a que, con las tendencias actuales, los demócratas podrían darle la vuelta a su favor a 18 distritos electorales y alcanzar una mayoría superior a los 230 asientos.

Todos los presidentes recientes han perdido el control de la Cámara Baja en las elecciones de medio mandato, incluido el propio Trump en su primer mandato.