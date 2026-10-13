Trump contempla quitar el arancel del 12,5% a Colombia, pero el alivio sigue pendiente
Publicado el 13/10/2026 a las 19:37
- Trump contempla retirar el recargo.
- Flores y alimentos esperan definición.
- Falta concretar una decisión oficial.
Donald Trump afirmó el lunes 12 de octubre que considera eliminar el arancel adicional del 12,5% aplicado a determinados productos colombianos.
Consultado por periodistas afuera de la Casa Blanca, respondió que podría hacerlo, aunque no anunció una resolución ni una fecha de aplicación.
El presidente estadounidense vinculó esa posibilidad con su relación con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, según la información publicada por Infobae.
La declaración abre expectativas entre exportadores e importadores, pero todavía no ofrece condiciones concretas para recalcular contratos, precios o próximos embarques.
Flores y alimentos colombianos esperan alivio
El presidente Donald Trump consideró retirar los aranceles del 12.5% que pesan sobre ciertas importaciones de Colombia.
"Puede que lo haga”, dijo a periodistas frente a la Casa Blanca, donde calificó al presidente colombiano, "El Tigre", como amigo suyo y aseguró que ha sido un gran simpatizante y que está haciendo un gran trabajo.
Foto: Reuters
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 12, 2026
Las flores frescas, determinadas confecciones, manufacturas y algunos alimentos procesados figuran entre los productos afectados por el recargo estadounidense.
Una eventual eliminación podría reducir el costo de ingreso de las mercancías comprendidas y ampliar el margen disponible para negociar con compradores.
Para los negocios hispanos que distribuyen productos colombianos en Estados Unidos, el cambio podría influir en sus decisiones de abastecimiento y comercialización.
Sin embargo, una rebaja aduanera no garantiza una reducción equivalente del precio final: también intervienen transporte, almacenamiento, contratos y márgenes comerciales.
Por qué Estados Unidos impuso el 12,5%[caption id="attachment_1696655" align="alignnone" width="1200"] Trump evalúa quitar arancel del 12,5% a productos colombianos FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
El gravamen forma parte de las medidas adoptadas en julio bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Washington justificó las acciones por las políticas de sus socios comerciales frente a la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
La Oficina del Representante Comercial estadounidense estableció tasas del 10% o del 12,5% para 60 socios, con excepciones para determinados productos.
La medida examina políticas nacionales; no constituye, por sí misma, una acusación de trabajo forzoso contra cada empresa colombiana que exporta.
Colombia pidió suspender aranceles tras el terremoto
Las gestiones comerciales comenzaron antes de la declaración de Trump y estuvieron vinculadas con la recuperación económica posterior al terremoto de agosto.
El 18 de agosto, De la Espriella informó que había reiterado a Marco Rubio su solicitud de suspender temporalmente los gravámenes.
También anunció instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para viajar a Washington y encabezar las conversaciones sobre el alivio solicitado.
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Una suspensión temporal y una eliminación permanente ofrecerían horizontes distintos: la primera tendría un plazo limitado; la segunda permitiría mayor previsibilidad comercial.
Qué falta para que cambien las obligaciones aduaneras
Al 13 de octubre, las fuentes consultadas no muestran una disposición que materialice la retirada anunciada como posibilidad por Trump.
Cualquier modificación deberá precisar los productos beneficiados, su fecha de entrada en vigor y las condiciones aplicables a las importaciones.
Las empresas pueden revisar las partidas arancelarias de sus mercancías y seguir los avisos oficiales de comercio y aduanas estadounidenses.
Hasta conocer esos detalles, estimar mayores exportaciones o prometer precios más bajos implicaría anticipar efectos que todavía dependen de una decisión formal.
FUENTE: agrolatam, eleconomista