Trump contempla retirar el recargo.

Flores y alimentos esperan definición.

Falta concretar una decisión oficial.

Donald Trump afirmó el lunes 12 de octubre que considera eliminar el arancel adicional del 12,5% aplicado a determinados productos colombianos.

Consultado por periodistas afuera de la Casa Blanca, respondió que podría hacerlo, aunque no anunció una resolución ni una fecha de aplicación.

El presidente estadounidense vinculó esa posibilidad con su relación con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, según la información publicada por Infobae.

La declaración abre expectativas entre exportadores e importadores, pero todavía no ofrece condiciones concretas para recalcular contratos, precios o próximos embarques.

Flores y alimentos colombianos esperan alivio

El presidente Donald Trump consideró retirar los aranceles del 12.5% que pesan sobre ciertas importaciones de Colombia. "Puede que lo haga”, dijo a periodistas frente a la Casa Blanca, donde calificó al presidente colombiano, "El Tigre", como amigo suyo y aseguró que ha sido un gran simpatizante y que está haciendo un gran trabajo. Foto: Reuters — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 12, 2026



Las flores frescas, determinadas confecciones, manufacturas y algunos alimentos procesados figuran entre los productos afectados por el recargo estadounidense.

Una eventual eliminación podría reducir el costo de ingreso de las mercancías comprendidas y ampliar el margen disponible para negociar con compradores.

Para los negocios hispanos que distribuyen productos colombianos en Estados Unidos, el cambio podría influir en sus decisiones de abastecimiento y comercialización.

Sin embargo, una rebaja aduanera no garantiza una reducción equivalente del precio final: también intervienen transporte, almacenamiento, contratos y márgenes comerciales.