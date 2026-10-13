Lauren Boebert y Eileen Laubacher chocan en su único debate en Colorado
Publicado el 13/10/2026 a las 13:39
Lauren Boebert, congresista republicana, y la contralmirante retirada Eileen Laubacher, demócrata, protagonizaron un debate tenso el lunes 12 de octubre de 2026 en los estudios de KUSA-TV (9News) en Denver. Fue su único encuentro televisado antes de la elección del 3 de noviembre por el 4.º distrito congresional de Colorado. Según The Colorado Sun/CPR, el moderador, Kyle Clark, tuvo que intervenir varias veces porque las candidatas se interrumpían.
- Boebert acusó a Laubacher de lucrarse con el gasto militar y de vínculos con consultoras polémicas; Laubacher lo negó y detalló su paso por ellas.
- Laubacher criticó los votos de Boebert sobre aranceles, veteranos y el 6 de enero; Boebert defendió sus posiciones.
- Ambas se opusieron al acuerdo de Trump con Argentina sobre carne de res, pero chocaron por Irán, salud y costo de vida.
Por qué importa: según The Center Square, se espera una carrera reñida mientras republicanos y demócratas se disputan el control de la Cámara de Representantes. El distrito es uno de los de mayor tendencia republicana del estado, según el medio Rocky Mountain Voice. Boebert lo ganó en 2024 por unos 11 puntos ante la demócrata Trisha Calvarese.
Una apertura cargada de ataques
Boebert, de Windsor y exdueña de restaurante, representó antes el 3.er distrito, al que llegó en 2020 y juramentó en 2021. Abrió acusando a Laubacher de «apostar por las acciones del complejo militar-industrial» y de esperar «beneficiarse de todos los presupuestos militares aprobados». Laubacher respondió que se postula por el «caos» en Washington.
Laubacher sirvió 34 años en la Marina, alcanzó el rango de almirante en 2018 y se retiró en 2024. Se desplegó en Afganistán, fue agregada de defensa en India y trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de Biden en política de Asia del Sur, según The Colorado Sun. Fue republicana y apoyó a John McCain; después fue independiente menos de un año y se hizo demócrata en 2024. Boebert se presentó como la voz de su distrito: «algunos dicen que soy ruidosa, pero cuando soy ruidosa, Lamar es escuchado, Burlington es escuchado, Holyoke es escuchado».
El 6 de enero y el pasado profesional de Laubacher
Laubacher, que ha llamado a Boebert «una vergüenza» y «una amenaza interna para Estados Unidos», dijo en el debate: «Creo que el 6 de enero la señora Boebert representó una amenaza para Estados Unidos cuando dijo que la elección no era válida». Boebert habló en el pleno durante la certificación de la victoria de Biden en 2021; después condenó la violencia. En el debate respondió que mantiene su discurso de ese día y sus comentarios sobre la elección de 2020.
Boebert, por su parte, cuestionó el trabajo de Laubacher tras su retiro. Dijo que fue a K2, consultora militar que recibió casi $1 millón en contratos, y luego a WestExec, a la que llamó «agente extranjero registrado de Arabia Saudita» y vinculó con Teneo, Doug Band y «facilitadores de Epstein». Laubacher explicó que en K2 trabajó brevemente en planes para reconstruir infraestructura tras los incendios de Maui de 2023. Dijo que en WestExec facturó unos $1,500, asistió a tres reuniones, nunca firmó un acuerdo formal y se fue. Negó ser agente extranjera y aclaró que trabajó en Asia del Sur, no en Gaza.
Irán, aranceles y costo de vida
Laubacher acusó a Boebert de votar «por cosas que siguen subiendo los costos, como los aranceles, por los que votó ocho veces, hasta la guerra con Irán». Boebert replicó que los aranceles «se están usando como una herramienta eficaz». Laubacher dijo que solo funcionan si se usan bien y que agricultores y ganaderos de Colorado no están de acuerdo con Boebert.
Sobre Irán, Boebert votó en junio contra la resolución de Poderes de Guerra, simbólica y no vinculante, aunque en marzo había anunciado que no votaría fondos suplementarios para el conflicto, según The Center Square. En el debate afirmó: «Nunca quise que estuviéramos en guerra con Irán», pero «también respaldaré al presidente como comandante en jefe». Defendió las acciones de Trump como necesarias para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Laubacher advirtió: «El estrecho de Ormuz se cierra y hay consecuencias no deseadas». Mencionó el ataque estadounidense no intencional contra una escuela primaria en Minab, Irán, y dijo: «El hecho de que 150 niñas murieran es grave», según la cifra que ella citó.
Según The Center Square, el viernes 9 de octubre Trump firmó un acuerdo con Vladímir Putin para suministrar diésel ruso a EE.UU. Boebert lo apoyó y Laubacher no.
Veteranos, vivienda y salud
Laubacher preguntó a Boebert por qué votó contra cuatro proyectos de apoyo a veteranos, incluida la Ley PACT. Boebert destacó su trabajo para redirigir fondos de Asuntos de Veteranos a prótesis y servicios funerarios.
Boebert votó contra la Ley ROAD to Housing del Siglo XXI, aunque el resto de los republicanos de Colorado en el Congreso votó a favor. Dijo que apoyó la versión de la Cámara, pero no la del Senado, por una disposición sobre moneda digital del banco central y privacidad. Presentó un proyecto para que los pagos de renta cuenten en el historial de crédito, y Laubacher dijo que votaría por iniciativas bipartidistas como esa.
En salud, Laubacher rechazó «Medicare para todos» porque, según hospitales rurales, obligaría a cerrar hospitales, y pidió cambios en los costos. Boebert votó a favor de la «One Big Beautiful Bill Act», de 870 páginas, que los demócratas critican por recortes sustanciales a Medicaid, y dijo apoyar sus disposiciones.
Sobre Trump, Boebert aseguró que no ha violado su juramento. Laubacher no respondió con claridad y dijo que debería dedicarse menos tiempo a intentar destituir a un presidente en funciones. Dijo haber sido «extremadamente crítica» con los demócratas y criticó la «política de frontera abierta» de Biden, pero no dio nombres cuando el moderador le pidió identificar a extremistas demócratas. Boebert admitió diferencias con el congresista republicano Jeff Hurd: «Hay cosas en las que diferimos, y eso está bien».
Qué sigue: cómo votar en Colorado
Según la Secretaría de Estado de Colorado, las boletas por correo ya se enviaron y pueden depositarse en buzones oficiales.
- Para recibir la boleta por correo, regístrate a más tardar el lunes 26 de octubre en GoVoteColorado.gov.
- Después de esa fecha puedes registrarte y votar en persona en un centro de votación hasta las 7 p.m. del 3 de noviembre.
- Los centros abren de 7 a.m. a 7 p.m., hora de montaña.
Más información en coloradosos.gov.
Fuentes: The Center Square; The Colorado Sun/CPR; Rocky Mountain Voice; Secretaría de Estado de Colorado. Datos consultados el 13 de octubre de 2026.