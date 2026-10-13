Lauren Boebert, congresista republicana, y la contralmirante retirada Eileen Laubacher, demócrata, protagonizaron un debate tenso el lunes 12 de octubre de 2026 en los estudios de KUSA-TV (9News) en Denver. Fue su único encuentro televisado antes de la elección del 3 de noviembre por el 4.º distrito congresional de Colorado. Según The Colorado Sun/CPR, el moderador, Kyle Clark, tuvo que intervenir varias veces porque las candidatas se interrumpían.

Boebert acusó a Laubacher de lucrarse con el gasto militar y de vínculos con consultoras polémicas; Laubacher lo negó y detalló su paso por ellas.

Laubacher criticó los votos de Boebert sobre aranceles, veteranos y el 6 de enero; Boebert defendió sus posiciones.

Ambas se opusieron al acuerdo de Trump con Argentina sobre carne de res, pero chocaron por Irán, salud y costo de vida.

Por qué importa: según The Center Square, se espera una carrera reñida mientras republicanos y demócratas se disputan el control de la Cámara de Representantes. El distrito es uno de los de mayor tendencia republicana del estado, según el medio Rocky Mountain Voice. Boebert lo ganó en 2024 por unos 11 puntos ante la demócrata Trisha Calvarese.

Una apertura cargada de ataques

Boebert, de Windsor y exdueña de restaurante, representó antes el 3.er distrito, al que llegó en 2020 y juramentó en 2021. Abrió acusando a Laubacher de «apostar por las acciones del complejo militar-industrial» y de esperar «beneficiarse de todos los presupuestos militares aprobados». Laubacher respondió que se postula por el «caos» en Washington.

Laubacher sirvió 34 años en la Marina, alcanzó el rango de almirante en 2018 y se retiró en 2024. Se desplegó en Afganistán, fue agregada de defensa en India y trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de Biden en política de Asia del Sur, según The Colorado Sun. Fue republicana y apoyó a John McCain; después fue independiente menos de un año y se hizo demócrata en 2024. Boebert se presentó como la voz de su distrito: «algunos dicen que soy ruidosa, pero cuando soy ruidosa, Lamar es escuchado, Burlington es escuchado, Holyoke es escuchado».

El 6 de enero y el pasado profesional de Laubacher

Laubacher, que ha llamado a Boebert «una vergüenza» y «una amenaza interna para Estados Unidos», dijo en el debate: «Creo que el 6 de enero la señora Boebert representó una amenaza para Estados Unidos cuando dijo que la elección no era válida». Boebert habló en el pleno durante la certificación de la victoria de Biden en 2021; después condenó la violencia. En el debate respondió que mantiene su discurso de ese día y sus comentarios sobre la elección de 2020.

Boebert, por su parte, cuestionó el trabajo de Laubacher tras su retiro. Dijo que fue a K2, consultora militar que recibió casi $1 millón en contratos, y luego a WestExec, a la que llamó «agente extranjero registrado de Arabia Saudita» y vinculó con Teneo, Doug Band y «facilitadores de Epstein». Laubacher explicó que en K2 trabajó brevemente en planes para reconstruir infraestructura tras los incendios de Maui de 2023. Dijo que en WestExec facturó unos $1,500, asistió a tres reuniones, nunca firmó un acuerdo formal y se fue. Negó ser agente extranjera y aclaró que trabajó en Asia del Sur, no en Gaza.

Irán, aranceles y costo de vida