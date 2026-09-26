Ciscomani (R) vs. Mendoza (D): 95,000 votantes latinos, dos generaciones y dos visiones para Arizona

Por qué importa:

Dos latinos con historias de vida opuestas competirán el 3 de noviembre de 2026 por un escaño que podría definir el control de la Cámara de Representantes — y el resultado dependerá en gran parte de más de 95,000 votantes hispanos registrados en el Distrito 6 de Arizona.

Una elección cerrada en un distrito donde la frontera no es una abstracción

En gran parte del país, la frontera con México es un tema de campaña. En el sur de Arizona, es parte de la vida cotidiana: comercio, turismo, seguridad, trabajo, familias binacionales y comunidades que viven con las consecuencias directas de las decisiones tomadas en Washington.

El republicano Juan Ciscomani busca la reelección frente a la demócrata JoAnna Mendoza en el Distrito 6 de Arizona. Cook Political Report clasifica la contienda como “Toss Up”, es decir, altamente competitiva. Según datos recopilados por UnidosUS, los latinos representan 20.7% de la población ciudadana en edad de votar del distrito y aproximadamente 95,271 latinos están registrados. En 2024, Donald Trump ganó el distrito por 0.7 puntos y Ciscomani ganó su elección para la Cámara por 2.5 puntos.

Un distrito que conviene ubicar con la dirección completa

AZ-06 es el nombre abreviado del sexto distrito congresional de Arizona. El cargo en disputa es federal: quien gane participará en decisiones sobre impuestos, gasto y leyes nacionales. No se trata de elegir al gobernador ni al alcalde.

Vivir en una ciudad o compartir un código postal no garantiza pertenecer al mismo distrito. La consulta de GreatData para el ZIP 85131, en Eloy, muestra superposición con tres distritos. Es una referencia geográfica aproximada, no una confirmación del distrito de una vivienda. Para conocer el suyo, consulte la información electoral oficial con su domicilio. GreatData — ZIP 85131 y distritos · Arizona — portal oficial para votantes

Esa precisión importa al leer promesas de campaña: primero hay que saber qué candidatos aparecerán en su boleta y para qué cargo compiten. Para más información sobre este distrito u otro, vaya a elections.mundonow.com.