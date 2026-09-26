Talarico llama a Paxton y le deja un mensaje de voz: ¿quiere debatir?
Publicado el26/09/2026 a las 17:35
James Talarico llevó personalmente su invitación a debatir hasta el teléfono de Ken Paxton, mientras se acerca el inicio de la votación anticipada en Texas.
El demócrata James Talarico llamó al republicano Ken Paxton para invitarlo a un debate rumbo al Senado de Estados Unidos, pero terminó hablando con su buzón de voz.
Por qué importa: Texas comienza la votación anticipada el 19 de octubre y todavía no existe un debate confirmado entre los dos candidatos al Senado.
Talarico llama a Paxton para retarlo a un debate
Ken Paxton keeps dodging debates.
So I called his cell to invite him to a debate on Fox News.
He didn’t pick up. pic.twitter.com/EnaNREE6pH
— James Talarico (@jamestalarico) September 25, 2026
Talarico publicó el 25 de septiembre un video de unos 40 segundos en X que muestra su llamada al teléfono de Paxton.
La llamada aparentemente fue enviada al buzón de voz y, en el video difundido por el demócrata, Paxton no contesta.
“Los texanos comienzan a votar en menos de un mes y merecen escuchar nuestra opinión antes de hacerlo”, dijo Talarico en el mensaje.
También aseguró que su campaña no había recibido respuesta y advirtió que el calendario electoral está avanzando rápidamente.
El dato: Talarico propuso realizar el encuentro en Fox News y planteó al presentador Bret Baier como posible moderador.
Paxton había dicho que debatiría con Talarico
In a 40-second video posted to X, Talarico calls Republican Ken Paxton, but the call apparently goes to voicemail — Paxton does not appear to answer. https://t.co/XkVdwcVsra
— USA TODAY (@USATODAY) September 26, 2026
El episodio llega después de que Talarico lanzara públicamente el mismo desafío durante el Texas Tribune Festival.
El 24 de septiembre, el demócrata dijo que estaba dispuesto a debatir en Fox News, cadena que describió como terreno favorable para su rival.
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La campaña de Paxton había declarado en julio que el republicano debatiría con Talarico y que evaluaría posibles organizadores del encuentro.
Sin embargo, hasta el 24 de septiembre, Paxton todavía no había aceptado públicamente ninguna de las invitaciones reportadas por The Texas Tribune.
La disputa: WFAA había mantenido conversaciones con la campaña republicana para organizar un debate, pero reportó que dejó de recibir respuestas desde el 24 de agosto.
La votación anticipada aumenta la presión del calendario
El calendario oficial de Texas establece que la votación anticipada presencial comenzará el lunes 19 de octubre y terminará el viernes 30 de octubre.
La elección general será el 3 de noviembre, por lo que cualquier eventual debate tendría que celebrarse dentro de una ventana electoral cada vez más reducida.
Incluso el representante estatal republicano Jeff Leach pidió públicamente que Paxton suba al escenario con Talarico, según The Texas Tribune.
La llamada, por tanto, agrega otro capítulo a la presión pública para que ambos candidatos confronten directamente sus propuestas antes de que comiencen a emitirse votos.
Qué sigue: Hasta la información disponible este 26 de septiembre, no se había anunciado un debate entre Paxton y Talarico.
Paxton continúa su campaña con una parada en El Paso
Mientras continúa la discusión sobre los debates, Paxton tiene programada una parada de su gira “Protecting the Texas Promise” en El Paso el 30 de septiembre.
Está previsto que participe junto a Brandon Herrera, candidato republicano por el Distrito 23 del Congreso y creador de contenido conocido como “The AK Guy”.
La gira promueve el plan económico de Paxton, que incluye propuestas de deducciones fiscales vinculadas con vivienda, gastos médicos y vida saludable.
Por ahora, la pregunta sobre un encuentro cara a cara permanece abierta: Talarico dejó públicamente su invitación y falta conocer si Paxton aceptará debatir antes de las elecciones.
Fuentes: USA Today, The Texas Tribune.