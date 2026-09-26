Talarico llama a Paxton y le deja un mensaje de voz: ¿quiere debatir?

James Talarico llevó personalmente su invitación a debatir hasta el teléfono de Ken Paxton, mientras se acerca el inicio de la votación anticipada en Texas.

El demócrata James Talarico llamó al republicano Ken Paxton para invitarlo a un debate rumbo al Senado de Estados Unidos, pero terminó hablando con su buzón de voz.

Por qué importa: Texas comienza la votación anticipada el 19 de octubre y todavía no existe un debate confirmado entre los dos candidatos al Senado.

Talarico llama a Paxton para retarlo a un debate

Ken Paxton keeps dodging debates. So I called his cell to invite him to a debate on Fox News. He didn’t pick up. pic.twitter.com/EnaNREE6pH — James Talarico (@jamestalarico) September 25, 2026

Talarico publicó el 25 de septiembre un video de unos 40 segundos en X que muestra su llamada al teléfono de Paxton.

La llamada aparentemente fue enviada al buzón de voz y, en el video difundido por el demócrata, Paxton no contesta.

“Los texanos comienzan a votar en menos de un mes y merecen escuchar nuestra opinión antes de hacerlo”, dijo Talarico en el mensaje.

También aseguró que su campaña no había recibido respuesta y advirtió que el calendario electoral está avanzando rápidamente.

El dato: Talarico propuso realizar el encuentro en Fox News y planteó al presentador Bret Baier como posible moderador.