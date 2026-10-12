El Senado por Texas 2026 se decide el martes 3 de noviembre de 2026, cuando los votantes elegirán a un miembro del Senado federal. Es el escaño que hoy ocupa el senador John Cornyn, quien buscaba la reelección pero perdió la segunda vuelta republicana ante el fiscal general Ken Paxton el 26 de mayo de 2026: Paxton obtuvo 63.8% (885,949 votos) y Cornyn 36.2% (501,725). Por eso, ningún titular aparece en la boleta. Paxton, republicano, compite con el demócrata James Talarico y con el libertario Ted Brown.

Por qué importa

Los latinos son cerca de un tercio de los electores elegibles de Texas. Según UCLA (17 de septiembre de 2026), el número de electores latinos elegibles pasó de 3 millones en 2000 a 6.3 millones en 2024, y su participación en el electorado subió de 22.3% a 31.7%. El análisis de Pew Research Center de datos de 2024 indica que los hispanos eran el 32.3% del electorado elegible, unos 6.7 millones de personas (cifra citada por Parriva). Entre los electores elegibles de 18 a 24 años, los latinos son el mayor grupo, con más del 45%, según UCLA.

Aun así, los latinos de Texas están históricamente subrepresentados en las urnas. The Texas Tribune (26 de septiembre de 2026) estima que alrededor del 25% de los votantes de esta elección serán latinos. Según NBC News, en 2024 los latinos del Valle del Río Grande respaldaron mayoritariamente a Trump, y las organizaciones de movilización dicen que casi 500,000 latinos de Texas cumplieron 18 años en los últimos dos años. Temas como el costo de vida y la inmigración tocan el bolsillo y la vida diaria de muchas familias, y varios candidatos también ponen el acento en el costo de las medicinas y la vivienda.

Los candidatos y sus propuestas

Ken Paxton (Republicano), fiscal general de Texas. En un foro del Consejo Empresarial Hispano de EE. UU., Paxton aceptó considerar programas de autorización de trabajo para inmigrantes si la frontera está asegurada, según KXAN. Su campaña dice que defenderá las prioridades legislativas del presidente Trump, entre ellas asegurar la frontera y deportar a quienes están en el país sin autorización. Su plan económico propone una deducción de $50,000 para quienes compren su primera o segunda vivienda, una de $25,000 por gastos médicos por dependiente y una de $5,000 por gastos en decisiones saludables, según Border Report.

James Talarico (Demócrata), representante estatal de Texas. Dijo que apoya los programas de autorización de trabajo para inmigrantes. Se describe como un «demócrata de seguridad fronteriza» y quiere combinar una reforma integral con una política de bienvenida, según KXAN. Como representante estatal impulsó un tope al precio de la insulina; si es electo, dijo que buscaría topes de precio para medicinas como los EpiPens y los medicamentos contra el cáncer (Border Report). En vivienda, cita esfuerzos bipartidistas para flexibilizar normas de construcción y aumentar la oferta asequible, según KXAN.

Ted Brown (Libertario). Es un ajustador de reclamos de seguros jubilado que vive en Austin, según la guía Vote Texas Values. En 2024 obtuvo más de 267,000 votos para el Senado, un récord para un libertario en Texas. Según KLTV, propone abolir el impuesto federal sobre la renta, desmantelar el IRS y el Departamento de Educación, y crear un sistema de inmigración legal «al estilo de Ellis Island».

Lo que dicen las encuestas

Los sondeos recientes de votantes probables arrojan resultados distintos: