Senado por Texas 2026: Paxton y Talarico, lo que debes saber antes de votar
Publicado el 12/10/2026 a las 08:58
El Senado por Texas 2026 se decide el martes 3 de noviembre de 2026, cuando los votantes elegirán a un miembro del Senado federal. Es el escaño que hoy ocupa el senador John Cornyn, quien buscaba la reelección pero perdió la segunda vuelta republicana ante el fiscal general Ken Paxton el 26 de mayo de 2026: Paxton obtuvo 63.8% (885,949 votos) y Cornyn 36.2% (501,725). Por eso, ningún titular aparece en la boleta. Paxton, republicano, compite con el demócrata James Talarico y con el libertario Ted Brown.
Por qué importa
Los latinos son cerca de un tercio de los electores elegibles de Texas. Según UCLA (17 de septiembre de 2026), el número de electores latinos elegibles pasó de 3 millones en 2000 a 6.3 millones en 2024, y su participación en el electorado subió de 22.3% a 31.7%. El análisis de Pew Research Center de datos de 2024 indica que los hispanos eran el 32.3% del electorado elegible, unos 6.7 millones de personas (cifra citada por Parriva). Entre los electores elegibles de 18 a 24 años, los latinos son el mayor grupo, con más del 45%, según UCLA.
Aun así, los latinos de Texas están históricamente subrepresentados en las urnas. The Texas Tribune (26 de septiembre de 2026) estima que alrededor del 25% de los votantes de esta elección serán latinos. Según NBC News, en 2024 los latinos del Valle del Río Grande respaldaron mayoritariamente a Trump, y las organizaciones de movilización dicen que casi 500,000 latinos de Texas cumplieron 18 años en los últimos dos años. Temas como el costo de vida y la inmigración tocan el bolsillo y la vida diaria de muchas familias, y varios candidatos también ponen el acento en el costo de las medicinas y la vivienda.
Los candidatos y sus propuestas
Ken Paxton (Republicano), fiscal general de Texas. En un foro del Consejo Empresarial Hispano de EE. UU., Paxton aceptó considerar programas de autorización de trabajo para inmigrantes si la frontera está asegurada, según KXAN. Su campaña dice que defenderá las prioridades legislativas del presidente Trump, entre ellas asegurar la frontera y deportar a quienes están en el país sin autorización. Su plan económico propone una deducción de $50,000 para quienes compren su primera o segunda vivienda, una de $25,000 por gastos médicos por dependiente y una de $5,000 por gastos en decisiones saludables, según Border Report.
James Talarico (Demócrata), representante estatal de Texas. Dijo que apoya los programas de autorización de trabajo para inmigrantes. Se describe como un «demócrata de seguridad fronteriza» y quiere combinar una reforma integral con una política de bienvenida, según KXAN. Como representante estatal impulsó un tope al precio de la insulina; si es electo, dijo que buscaría topes de precio para medicinas como los EpiPens y los medicamentos contra el cáncer (Border Report). En vivienda, cita esfuerzos bipartidistas para flexibilizar normas de construcción y aumentar la oferta asequible, según KXAN.
Ted Brown (Libertario). Es un ajustador de reclamos de seguros jubilado que vive en Austin, según la guía Vote Texas Values. En 2024 obtuvo más de 267,000 votos para el Senado, un récord para un libertario en Texas. Según KLTV, propone abolir el impuesto federal sobre la renta, desmantelar el IRS y el Departamento de Educación, y crear un sistema de inmigración legal «al estilo de Ellis Island».
Lo que dicen las encuestas
Los sondeos recientes de votantes probables arrojan resultados distintos:
- YouGov (28 de septiembre al 5 de octubre de 2026): Talarico 50%, Paxton 44%, según PredictionEdge.
- The New York Times/Siena College (21 al 30 de septiembre de 2026; 615 votantes probables, margen de error de ±4.5 puntos): Talarico 51%, Paxton 45%, según PredictionEdge. TexPolls reporta 49% a 43% en la papeleta inicial.
- Fox News (24 al 28 de septiembre de 2026, incluye a quienes se inclinan por un candidato): Talarico 51%, Paxton 49%, según TexPolls.
- UMass Lowell/YouGov (18 al 28 de septiembre de 2026; 850 votantes probables, margen de error ajustado de ±4.5 puntos; publicada el 8 de octubre): Paxton y Talarico empatados en 45%, con 7% de indecisos y 2% para Brown, según UMass Lowell.
Cada encuesta tiene su propia metodología y varias de las diferencias están dentro del margen de error, así que conviene leerlas como fotografías distintas y no como un pronóstico.
Lo último de la campaña
- El viernes 9 de octubre, Talarico fue visto en el festival Austin City Limits, pocas horas después de que Paxton lanzara una línea para reportar «avistamientos» de su rival. La campaña de Talarico dijo que había tenido gripe; su última actividad pública presencial había sido el 26 de septiembre en Carrollton, según Fox 4.
- Tras el mitin de Paxton en San Antonio, Trump pidió en Truth Social un debate entre ambos, según CNN. La campaña de Talarico dijo que él esperaba volver a la calle el fin de semana del 10 y 11 de octubre.
- Talarico aceptó cuatro invitaciones a debates y retó a Paxton a uno en Fox News. Según KVUE, Paxton no ha aceptado ninguna invitación a un debate presencial. Hasta hoy, domingo 11 de octubre de 2026, no hay ningún debate acordado, según Spectrum News. KVUE señala que el último año sin debate en una contienda al Senado por Texas fue 2000.
- Voto Latino Foundation e Hispanic Federation lanzaron una operación de movilización con una inversión de seis cifras en el Valle del Río Grande, donde estiman que unos 316,000 latinos con derecho a voto no participaron en 2024, según NBC News.
Qué puedes hacer
- Registro: el plazo para registrarse venció el lunes 5 de octubre de 2026. Si tienes dudas sobre tu situación, consulta en votetexas.gov.
- Voto anticipado en persona: comienza el lunes 19 de octubre de 2026 y termina el viernes 30 de octubre de 2026.
- Voto por correo: si cumples los requisitos para votar por correo (confírmalo en votetexas.gov), la fecha límite para solicitar la boleta es el viernes 23 de octubre de 2026.
- Día de la elección: martes 3 de noviembre de 2026, con las urnas abiertas de 7 a. m. a 7 p. m. (hora local de Texas).
- Infórmate: compara las propuestas de cada candidato en fuentes oficiales y en medios con distintos enfoques antes de decidir.
Fuentes: KXAN, Border Report, KLTV, Vote Texas Values, PredictionEdge, TexPolls, UMass Lowell, AOL, Fox 4, CNN, KVUE, Spectrum News, NBC News, UCLA Latino Policy and Politics Institute, Parriva, The Texas Tribune, VoteTexas.gov, CBS News Texas, Click2Houston