Una jueza federal de Nueva York ordenó el domingo 11 de octubre detener de inmediato los anuncios de Trump que el gobierno pagó con dinero asignado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a tres semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. La orden de la jueza Jennifer Rochon entró en vigor a las 6:45 p.m. y durará 14 días, salvo que el tribunal la extienda.

Congela los $20 millones que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) destinó a la campaña.

Obliga al gobierno a cancelar todos los espacios ya comprados, incluidos los de la noche del domingo.

Prohíbe firmar, renovar o ampliar contratos para esos anuncios.

Por qué importa: el dinero salió de fondos que el Congreso aprobó para Seguridad Nacional y control fronterizo. La pregunta de fondo es si un gobierno puede usar dinero público para promocionar a su presidente justo antes de una elección.

Qué ordenó la jueza

Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, concluyó en una orden de cuatro páginas que los demandantes probablemente ganarán el caso, que sufrirían un daño irreparable sin una medida urgente y que frenar los anuncios sirve al interés público. También rechazó que el caso hubiera perdido sentido porque el gobierno ya pensaba retirarlos, y dijo que publicará una opinión completa en los próximos días.

La orden suspende la orden de compra firmada alrededor del 20 de septiembre entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la agencia LMD, y se aplica a cinco anuncios, entre ellos "The Country He Loves", "Final Battle" y uno titulado "Maduro". El gobierno tiene 24 horas para informar al tribunal que cumplió.

Quién demandó

La demanda la presentaron el grupo Common Cause, el sindicato SEIU 32BJ, su comité político Empire State 32BJ SEIU PAC y Robert Hunter, candidato a la Cámara estatal de Alabama. Entre los demandados figuran el DHS, su secretario Markwayne Mullin, la OMB, su director Russell Vought y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. El Comité Nacional Demócrata presentó otra demanda en un tribunal federal de Washington.

Cuánto se gastó y quién paga ahora

Los anuncios se emitían desde el 23 de septiembre, según UPI, y terminaban con la leyenda "Pagado por el gobierno de EE.UU.". La firma AdImpact calculó que hasta el 5 de octubre se habían gastado al menos $10 millones, según NBC News. Ese mismo día, Trump dijo que su comité de acción política pagaría los anuncios de ahí en adelante. La Casa Blanca dijo que el comité no devolverá a los contribuyentes lo ya gastado, según Reuters.