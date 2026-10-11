Valadao y Villegas compiten por CA-22. Compare sus posiciones sobre salud, inmigración, impuestos y costo de vida en un distrito mayoritariamente latino

Candidatos, encuestas y resultados en el centro de elecciones de MundoNow.

En CA-22, impuestos, Medi-Cal, comida, agricultura e inmigración no son debates separados. Terminan en la misma cuenta familiar. Por qué importa CA-22 concentra varias de las preguntas que venimos siguiendo en DECISIÓN 2026: ¿qué quiere hoy el electorado latino y qué pueden hacer realmente los políticos con el costo de vida? 4%: proporción latina de la población ciudadana en edad de votar del nuevo distrito, según UnidosUS.

proporción latina de la población ciudadana en edad de votar del nuevo distrito, según UnidosUS. ~200,000: votantes latinos registrados, según la misma base.

votantes latinos registrados, según la misma base. 8 puntos: margen por el que Donald Trump habría ganado el distrito bajo las nuevas líneas de 2024, según UnidosUS. LEA TAMBIÉN: Ciscomani (R) vs. Mendoza (D): 95,000 votantes latinos, dos generaciones y dos visiones para Arizona Los candidatos David Valadao, republicano, es congresista y productor lechero. Randy Villegas, demócrata, es profesor universitario y organizador comunitario, hijo de inmigrantes mexicanos. Ambos hablan de familias trabajadoras. La diferencia está en qué papel debe jugar el gobierno y qué costos aceptan para conseguir sus objetivos. Zoom in: Medi-Cal Valadao votó a favor de la ley federal de reconciliación de 2025. Al explicar su voto, dijo que había eliminado propuestas de Medicaid que consideraba especialmente dañinas, destacó $50,000 millones para transformación de salud rural y sostuvo que la ley protegía Medicaid para poblaciones vulnerables. También reconoció preocupaciones sobre cambios en su financiación.

CBO proyecta un efecto más amplio: los cambios reducirían el gasto federal de Medicaid en alrededor de $1.2 billones entre 2026 y 2035 y la inscripción en Medicaid en 13.1 millones de personas en 2035 frente a su proyección anterior. También estima $211,000 millones menos de gasto en SNAP durante ese período. Villegas propone revertir los cambios de salud y avanzar hacia cobertura garantizada. Esa es una dirección política clara; el costo, la financiación y el diseño dependerían de la legislación que lograra aprobarse. Qué cambia para una familia California ya informa que, desde el 1 de enero de 2027, ciertos adultos de 19 a 64 años cubiertos por la expansión de Medi-Cal deberán cumplir requisitos de trabajo, estudio, capacitación o servicio comunitario, salvo exenciones. Para un trabajador agrícola de temporada, la pregunta deja de ser ideológica: ¿conserva cobertura?, ¿qué documentos tendrá que presentar?, ¿cómo se verifican sus horas?, ¿qué pasa con un hospital rural si cambia la financiación? La otra mitad: impuestos Valadao señala que la misma ley contiene beneficios tributarios, incluidos cambios para ciertas propinas y horas extra, Child Tax Credit, deducciones para adultos mayores e inversiones agrícolas y de agua. Aquí aparece el tradeoff que explicamos en nuestro análisis sobre el costo de vida: una misma familia puede recibir un beneficio tributario y, al mismo tiempo, enfrentar cambios en salud o asistencia alimentaria. El resultado depende del ingreso, los hijos, el empleo y la cobertura. Entre líneas: inmigración + agricultura El Valle Central depende de trabajadores agrícolas y vive de cerca el debate migratorio. Valadao ha respaldado una vía condicionada hacia estatus legal o ciudadanía y reformas para trabajadores agrícolas, junto con mayor énfasis en expulsar a inmigrantes que cometen delitos graves. Villegas respalda una vía a la ciudadanía para residentes de largo plazo, seguridad fronteriza y mayor supervisión de la aplicación migratoria.