Por qué importa

Cuando ves un anuncio criticando a un candidato por inmigración, seguridad o economía, es posible que quien lo financia tenga un objetivo muy diferente: influir en la política exterior de Estados Unidos.

Es el caso de AIPAC, una organización estadounidense que promueve el apoyo político a Israel y cuyo super PAC, United Democracy Project (UDP), ha intervenido en elecciones legislativas.

Los hechos

Missouri, 2024: UDP gastó al menos $8.6 millones en la contienda donde la congresista Cori Bush perdió frente a Wesley Bell. Bush había criticado las operaciones militares israelíes en Gaza.

UDP gastó al menos $8.6 millones en la contienda donde la congresista Cori Bush perdió frente a Wesley Bell. Bush había criticado las operaciones militares israelíes en Gaza. Los anuncios: En lugar de centrarse en Israel, cuestionaban la asistencia de Bush a votaciones y su oposición a una ley de infraestructura.

En lugar de centrarse en Israel, cuestionaban la asistencia de Bush a votaciones y su oposición a una ley de infraestructura. Nueva Jersey, 2026: UDP gastó aproximadamente $2.3 millones contra el excongresista Tom Malinowski, quien había expresado apertura a condicionar parte de la asistencia militar a Israel. Los anuncios cuestionaban su historial político, incluyendo asuntos migratorios.

La diferencia: Las críticas publicitarias pueden referirse a hechos reales, pero no necesariamente explican por qué una organización decidió invertir millones en esa elección.

Lo que debes saber

AIPAC es una organización estadounidense, no el gobierno israelí. No hay evidencia presentada aquí de que Israel haya financiado directamente esos anuncios.

Los super PAC pueden realizar gastos electorales independientes prácticamente ilimitados, sujetos a requisitos de divulgación y otras restricciones legales.

Qué significa para los votantes