Dos casos han puesto la pena de muerte en el centro del debate en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el sábado 10 de octubre que él decidirá si se transmite en vivo el fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan, y ese mismo día Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Tennessee, salió del hospital y volvió a prisión.

Hasan, que mató a 13 personas en Fort Hood en 2009, será fusilado el 3 de diciembre.

Pike recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre y sobrevivió.

Estados Unidos lleva 23 ejecuciones en 2026 hasta el 18 de agosto, 13 de ellas en Florida, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

Por qué importa: los dos casos muestran las dudas sobre los métodos de ejecución: una inyección que se presenta como "humana" falló, y el fusilamiento, un método casi en desuso, vuelve a aparecer.

Trump: "Hay dos ideas, no mostrarlo y mostrarlo"

[caption id="attachment_1696427" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

"Hay dos ideas: no mostrarlo y mostrarlo. Porque, al mostrarlo, quizá otras personas no harán lo que él hizo. Así que tomaré una decisión al final. Sé lo que quisieran hacer los militares", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, según NBC News. Un día antes había dicho que Hasan "será fusilado" y que no le importaba cómo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se transmitiría en vivo, una idea criticada por legisladores de ambos partidos por el riesgo de convertir a Hasan en un mártir para otros extremistas. Sería la primera ejecución militar desde 1961 y el primer fusilamiento militar desde 1945, según UPI. MundoNow explicó lo que se sabe y lo que falta por aclarar sobre el fusilamiento de Hasan.

Christa Pike, de vuelta en la cárcel

Pike, de 50 años, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson de Nashville, donde ha estado presa más de 30 años. "Está agradecida a los equipos de emergencia y a su equipo médico por su atención en estas circunstancias extraordinarias", dijeron sus abogados en un comunicado, según CBS News. Sigue recibiendo atención médica en la prisión.

Fue condenada por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, su compañera en un programa de capacitación laboral en Knoxville. Tras la ejecución fallida, estuvo conectada a un respirador y sus abogados llegaron a creer que tenía muerte cerebral, pero despertó y volvió a caminar con ayuda. El gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones en Tennessee por el resto del año. Puedes leer cómo empezó su recuperación en el hospital.

Cómo ejecutan los estados