Ejecución de Nidal Hasan: lo que se sabe y lo que falta por aclarar sobre el fusilamiento que el Pentágono quiere transmitir
Publicado el 09/10/2026 a las 08:37
La ejecución de Nidal Hasan, el exmayor del Ejército condenado a muerte por la masacre de 2009 en Fort Hood, Texas, será transmitida en vivo, según dijeron funcionarios del Pentágono el jueves 8 de octubre, de acuerdo con The Associated Press. Es un paso sin precedentes que deja varias preguntas abiertas sobre cómo se hará y quién podrá verlo.
- El Ejército fijó el fusilamiento para el jueves 3 de diciembre de 2026 a la 1 p.m. hora del Centro (2 p.m. ET), en Fort Hood.
- El Pentágono no ha explicado todavía cómo será la transmisión ni quién podrá verla; dijo que los detalles llegarán más adelante.
- Sería la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961 y el primer fusilamiento militar desde 1945.
- Expertos en derecho militar advierten que la fecha podría aplazarse si Hasan acude a una corte federal civil.
Por qué importa: Military Times calificó de "sin precedentes" la transmisión de una ejecución. La decisión afecta a los sobrevivientes y a las familias de las 13 personas asesinadas, y abre un debate legal y ético sobre la pena de muerte en el sistema militar.
Este artículo amplía nuestra cobertura del 8 de octubre con la confirmación oficial del Ejército, el historial judicial del caso y los pasos que quedan antes del 3 de diciembre.
Qué está confirmado
El presidente Donald Trump aprobó la sentencia de muerte el viernes 2 de octubre, después de que concluyera el proceso de apelaciones, según un comunicado del Ejército. En el sistema militar, solo el presidente puede aprobar la ejecución de un preso. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó de la decisión el lunes 5 de octubre y dijo que Trump actuó por recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El martes 6 de octubre, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, ordenó que la ejecución se haga por pelotón de fusilamiento en Fort Hood, el mismo lugar del ataque.
En una entrevista con el canal conservador Real America's Voice, Hegseth dijo: "Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público. Porque la gente necesita entender que hay consecuencias graves para este tipo de cosas", según AP y Military Times. Al ser preguntado si Hasan había hecho alguna petición final, respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre". La Casa Blanca remitió las preguntas al Pentágono.
Lo que falta por aclarar
- La transmisión: un funcionario del Pentágono, que habló de forma anónima con Military Times, confirmó que habrá transmisión en vivo, pero no dijo por qué plataforma ni si será abierta a cualquier persona.
- El pelotón: Hegseth no detalló cuántos soldados lo formarán ni cómo serán elegidos, según EFE. AP indicó que el Pentágono y el Ejército declinaron dar más detalles del procedimiento.
- El traslado: John Galligan, exjuez militar que representó a Hasan en asuntos civiles, dijo a AP que Hasan está paralizado de la cintura para abajo y usa silla de ruedas, y cuestionó cómo será llevado a Fort Hood. También afirmó que no hubo un abogado presente cuando se le notificó la decisión. Una portavoz del Ejército respondió que se hicieron varios intentos de contactar a abogados de la defensa y que se siguió la política.
Las víctimas y la masacre de 2009
El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces psiquiatra del Ejército, abrió fuego en un centro de procesamiento de soldados en Fort Hood. Mató a 13 personas e hirió a 32. En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato, y lo condenó a muerte. Hasan prescindió de sus abogados, se representó a sí mismo y no presentó defensa.
Según CBS Texas, antes del anuncio las familias recibieron un correo en el que se les preguntaba si querían asistir o ver la ejecución por internet. Muchos sobrevivientes dijeron que piensan estar allí. Keara Torkelson, veterana de la Reserva del Ejército que recibió dos disparos aquel día, dijo que quiere acompañar a otros sobrevivientes, pero no presenciar la ejecución: "No siento que quiera ver más muerte".
Más de una década de apelaciones
- 28 de agosto de 2013: sentencia de muerte en el consejo de guerra en Fort Hood (aprobada por el mando en marzo de 2017).
- 11 de diciembre de 2020: la Corte de Apelaciones Penales del Ejército confirma la condena.
- 4 de marzo de 2024: la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas también la confirma.
- 31 de marzo de 2025: la Corte Suprema rechaza revisar el caso.
- 2 de octubre de 2026: Trump aprueba la ejecución.
La última ejecución militar fue la del soldado John Bennett, ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas, el 13 de abril de 1961.
Qué sigue
- Posible recurso de hábeas corpus: Eugene Fidell, experto en derecho militar de la Universidad de Yale, explicó a AP y a KXXV que Hasan puede pedir a una corte federal civil que revise su caso, un proceso que podría durar años. Fidell añadió que, por su comportamiento, Hasan quizá no quiera hacerlo.
- Un precedente: en 2008, el presidente George W. Bush aprobó la ejecución del sargento Ronald Gray, pero un juez federal la suspendió poco antes de la fecha, según KWTX.
- Plazo mínimo: según la política del Ejército, la ejecución no puede hacerse antes de 60 días después de la aprobación presidencial, informó KWTX.
- Detalles de la transmisión: el Pentágono dijo que los dará a conocer más adelante.
- Fecha prevista: jueves 3 de diciembre de 2026, 1 p.m. hora del Centro (2 p.m. ET), en Fort Hood.
Fuentes: Ejército de EE.UU.; AP; Military Times; NPR; CBS Texas; KWTX; KXXV; Corte Suprema, caso 24-5225; EFE. Datos consultados el 9 de octubre de 2026.