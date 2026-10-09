La ejecución de Nidal Hasan, el exmayor del Ejército condenado a muerte por la masacre de 2009 en Fort Hood, Texas, será transmitida en vivo, según dijeron funcionarios del Pentágono el jueves 8 de octubre, de acuerdo con The Associated Press. Es un paso sin precedentes que deja varias preguntas abiertas sobre cómo se hará y quién podrá verlo.

El Ejército fijó el fusilamiento para el jueves 3 de diciembre de 2026 a la 1 p.m. hora del Centro (2 p.m. ET) , en Fort Hood.

, en Fort Hood. El Pentágono no ha explicado todavía cómo será la transmisión ni quién podrá verla; dijo que los detalles llegarán más adelante.

Sería la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961 y el primer fusilamiento militar desde 1945.

Expertos en derecho militar advierten que la fecha podría aplazarse si Hasan acude a una corte federal civil.

Por qué importa: Military Times calificó de "sin precedentes" la transmisión de una ejecución. La decisión afecta a los sobrevivientes y a las familias de las 13 personas asesinadas, y abre un debate legal y ético sobre la pena de muerte en el sistema militar.

Este artículo amplía nuestra cobertura del 8 de octubre con la confirmación oficial del Ejército, el historial judicial del caso y los pasos que quedan antes del 3 de diciembre.

Qué está confirmado

El presidente Donald Trump aprobó la sentencia de muerte el viernes 2 de octubre, después de que concluyera el proceso de apelaciones, según un comunicado del Ejército. En el sistema militar, solo el presidente puede aprobar la ejecución de un preso. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó de la decisión el lunes 5 de octubre y dijo que Trump actuó por recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El martes 6 de octubre, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, ordenó que la ejecución se haga por pelotón de fusilamiento en Fort Hood, el mismo lugar del ataque.

En una entrevista con el canal conservador Real America's Voice, Hegseth dijo: "Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público. Porque la gente necesita entender que hay consecuencias graves para este tipo de cosas", según AP y Military Times. Al ser preguntado si Hasan había hecho alguna petición final, respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre". La Casa Blanca remitió las preguntas al Pentágono.

Lo que falta por aclarar