Christa Pike ya se levanta y camina en el hospital tras su intento fallido de ejecución

Christa Pike despierta tras ejecución fallida

Abogados confirman que camina por hospital.

Tennessee suspende ejecuciones durante todo 2026.

Christa Pike se levanta. Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee (EE.UU.), ya se levanta y camina en el hospital, según informó un miembro de su equipo legal.

En declaraciones realizadas a última hora del miércoles a BBC Radio 4, el abogado Stephen Ferrell señaló que, aunque no había hablado directamente con Pike, tenía constancia de que ella ya se desplazaba por su habitación del hospital, aunque todavía mostraba cierta confusión mental.

Otro de los abogados de Pike había revelado las primeras palabras que la mujer pronunció al despertar: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

Christa Pike se levanta: Abogado dice que se sorprendió

Christa Pike has pneumonia and no function of her arms after a botched execution left her critically injured and temporarily on a ventilator, her attorneys said. Whit Johnson reports. https://t.co/pPcvodBNVq — Good Morning America (@GMA) October 8, 2026

El letrado Randy Spivey, quien aclaró que no estaba presente cuando Pike despertó el martes, habló con periodistas frente al tribunal del condado de Davidson, en Tennessee, este miércoles tras una vista sobre el caso.

"Para sorpresa de todos —incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico—, Christa despertó y comenzó a hablar", explicó el abogado.

Aunque celebró que su representada hubiera despertado tras varios días inconsciente desde su fallida ejecución el pasado 30 de septiembre, advirtió de que "le espera un largo camino hacia la recuperación".