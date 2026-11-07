Siete cadenas perpetuas para una madre: su hija de 11 años sufrió abuso y dio a luz en casa
Publicado el 07/11/2026 a las 14:43
- Madre recibe siete cadenas perpetuas.
- ADN identificó al padre biológico.
- Hospital alertó tras el parto.
Un juez del condado de Muskogee, Oklahoma, impuso siete cadenas perpetuas consecutivas a Cherie Walker, cuya hija de 11 años dio a luz después de sufrir abuso sexual.
La sentencia fue dictada el viernes 30 de octubre de 2026. El expediente registra una pena perpetua por cada uno de los siete cargos.
Walker, de 34 años, fue declarada culpable el 17 de julio por permitir abuso sexual infantil y seis cargos de negligencia.
Las penas deberán cumplirse sucesivamente. La resolución castiga también la responsabilidad de quien debía proteger a la menor.
El hospital alertó sobre el parto sin asistencia
Mother sentenced to 7 consecutive life terms after her 11-year-old daughter gives birth at home to her husband’s baby https://t.co/GwVIYkrNAl
— YabaLeftOnline (@yabaleftonline) November 2, 2026
La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando la niña llegó a un hospital después de dar a luz en la vivienda familiar.
Según los reportes, no había recibido atención prenatal y el nacimiento ocurrió sin asistencia médica, circunstancias que motivaron la intervención de las autoridades.
El personal sanitario alertó sobre lo sucedido. Ese aviso permitió investigar el abuso y las condiciones de desprotección dentro del hogar.
La fiscalía describió el profundo daño sufrido por la niña. Esta publicación omite su identidad para proteger su privacidad.
Las pruebas de ADN identificaron al padrastro[caption id="attachment_1700054" align="alignnone" width="1200"] Oklahoma: siete cadenas perpetuas para madre de niña abusada FOTO: Policía del Condado de Muskogee[/caption]
Los análisis genéticos confirmaron que Dustin Walker, esposo de Cherie y padrastro de la menor, era el padre del bebé.
Ambos adultos habían afirmado que desconocían el embarazo. La fiscalía sostuvo que Cherie sabía de los abusos y no intervino para impedirlos.
Dustin se declaró culpable de abuso sexual infantil y negligencia. Posteriormente recibió cadena perpetua, además de otras penas de prisión.
Su sentencia es independiente de las siete condenas de Cherie: cada procedimiento examinó las responsabilidades atribuidas a la persona acusada.
La abuela también fue acusada en el caso
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Michelle Justus, abuela de la niña, también enfrentó cargos relacionados con los hechos, de acuerdo con los reportes sobre el caso.
Los fiscales sostuvieron que conocía los abusos dentro de la vivienda y no actuó para detenerlos. Esa afirmación corresponde a la acusación.
La información consultada no permite establecer el resultado de su proceso. Por ello, no debe presentarse como una condena confirmada.
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El caso involucra así a tres adultos del entorno familiar, aunque las sentencias verificadas aquí corresponden a Cherie y Dustin Walker.
Cómo pedir ayuda ante sospechas de abuso infantil
En Estados Unidos, Childhelp orienta a quienes sufren abuso infantil o tienen preocupación por la seguridad de un menor.
La línea 800-422-4453 recibe llamadas y mensajes las 24 horas, todos los días. Hay servicios de interpretación disponibles.
Sus consejeros pueden explicar cómo contactar a protección infantil y localizar los canales de denuncia del estado correspondiente.
Ante peligro inmediato, se debe llamar al 911. Pedir ayuda permite conocer los pasos adecuados sin exponer públicamente al menor.
FUENTE :peopleenespanol