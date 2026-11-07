Madre recibe siete cadenas perpetuas.

ADN identificó al padre biológico.

Hospital alertó tras el parto.

Un juez del condado de Muskogee, Oklahoma, impuso siete cadenas perpetuas consecutivas a Cherie Walker, cuya hija de 11 años dio a luz después de sufrir abuso sexual.

La sentencia fue dictada el viernes 30 de octubre de 2026. El expediente registra una pena perpetua por cada uno de los siete cargos.

Walker, de 34 años, fue declarada culpable el 17 de julio por permitir abuso sexual infantil y seis cargos de negligencia.

Las penas deberán cumplirse sucesivamente. La resolución castiga también la responsabilidad de quien debía proteger a la menor.

El hospital alertó sobre el parto sin asistencia

Mother sentenced to 7 consecutive life terms after her 11-year-old daughter gives birth at home to her husband’s baby https://t.co/GwVIYkrNAl — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) November 2, 2026



La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando la niña llegó a un hospital después de dar a luz en la vivienda familiar.

Según los reportes, no había recibido atención prenatal y el nacimiento ocurrió sin asistencia médica, circunstancias que motivaron la intervención de las autoridades.

El personal sanitario alertó sobre lo sucedido. Ese aviso permitió investigar el abuso y las condiciones de desprotección dentro del hogar.

La fiscalía describió el profundo daño sufrido por la niña. Esta publicación omite su identidad para proteger su privacidad.