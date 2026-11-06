Incendio deja seis muertos y nueve heridos en una vivienda de Brooklyn
Publicado el 05/11/2026 a las 21:03
Un devastador incendio durante la madrugada de este jueves dejó seis personas muertas y otras nueve heridas en una vivienda de tres niveles en Sunset Park, Brooklyn, Nueva York.
La emergencia movilizó a cientos de integrantes de los equipos de rescate y provocó momentos de angustia en uno de los vecindarios con mayor presencia de comunidades latinas y asiáticas de la ciudad.
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que cuatro adultos fueron encontrados sin vida dentro del inmueble, mientras que otras dos víctimas fallecieron después de ser trasladadas a hospitales.
Las autoridades todavía investigan qué provocó el fuego, que comenzó poco después de la 1:00 de la madrugada y se extendió rápidamente por diferentes niveles de la propiedad.
Incendio en Brooklyn deja seis muertos y moviliza a cientos de bomberos
#ÚltimaHora | Difunden las imágenes de un fuerte incendio en un edificio de Brooklyn, en Nueva York, que ha dejado seis personas muertas. El video muestra las llamas gigantes que salen por las ventanas del segundo piso.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 5, 2026
La magnitud del siniestro complicó las labores de rescate, debido a que las llamas alcanzaron el sótano, la planta baja y el primer piso.
Según Kevin Woods, jefe de operaciones del Departamento de Bomberos, el fuego salía por las ventanas cuando llegaron las primeras unidades de emergencia, lo que obligó a desplegar un operativo de gran escala.
Durante las maniobras, los bomberos encontraron a varias personas atrapadas en la parte posterior de la planta baja, detrás de las rejas de las ventanas.
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Los equipos de rescate tuvieron que trabajar para llegar hasta las víctimas mientras combatían las llamas y buscaban evitar que el fuego continuara propagándose por la estructura.
La emergencia también presentó riesgos para los propios rescatistas. Una escalera interior sufrió un derrumbe parcial mientras los bomberos intentaban controlar el incendio, complicando el desplazamiento dentro del inmueble.
El operativo alcanzó una respuesta de tres alarmas y reunió a 74 unidades, con 231 bomberos y trabajadores de servicios médicos de emergencia.
Nueve personas heridas y vecinos desplazados tras el incendio
#HCHInternacionales | Seis personas murieron en Sunset Park, Nueva York, Estados Unidos, por un incendio que, preliminarmente, se cree que habría sido causado por una falla de una batería de litio.
📹 Video cortesía: Freedom News
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— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 5, 2026
Además de las seis víctimas mortales, otras nueve personas resultaron heridas. Cuatro civiles sufrieron lesiones que no ponen en peligro sus vidas, mientras que tres bomberos y dos policías recibieron atención por heridas leves durante las operaciones de emergencia.
El fuego quedó controlado aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, después de varias horas de trabajo.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó sus condolencias a las familias afectadas y reconoció el trabajo de los equipos que participaron en el rescate.
El funcionario también destacó el impacto que tendrá la tragedia en Sunset Park, donde numerosos residentes perdieron a familiares, amigos y vecinos en cuestión de horas.
¿Qué se sabe sobre las causas del incendio en Sunset Park?[caption id="attachment_1699865" align="alignnone" width="1200"] Incendio en Brooklyn deja seis muertos y moviliza a cientos de bomberos. Foto Efe[/caption]
Hasta el momento, el origen del fuego permanece bajo investigación y las autoridades no han confirmado qué provocó las llamas.
Tampoco se ha establecido públicamente si existían problemas eléctricos, estructurales o algún otro factor relacionado con el inmueble.
Por ahora, los investigadores deberán reconstruir cómo comenzó el incendio y qué circunstancias permitieron que avanzara con tanta rapidez.
Las autoridades también reubicaron a los residentes que tuvieron que abandonar sus viviendas debido al siniestro.
Quienes necesiten asistencia deben mantenerse en contacto con los servicios municipales, seguir las indicaciones de emergencia y evitar regresar a los inmuebles afectados hasta recibir autorización oficial.
La tragedia deja una profunda herida en Sunset Park y mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.
Fuente: Efe, Univision