Incendio deja seis muertos y nueve heridos en una vivienda de Brooklyn

Un devastador incendio durante la madrugada de este jueves dejó seis personas muertas y otras nueve heridas en una vivienda de tres niveles en Sunset Park, Brooklyn, Nueva York.

La emergencia movilizó a cientos de integrantes de los equipos de rescate y provocó momentos de angustia en uno de los vecindarios con mayor presencia de comunidades latinas y asiáticas de la ciudad.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que cuatro adultos fueron encontrados sin vida dentro del inmueble, mientras que otras dos víctimas fallecieron después de ser trasladadas a hospitales.

Las autoridades todavía investigan qué provocó el fuego, que comenzó poco después de la 1:00 de la madrugada y se extendió rápidamente por diferentes niveles de la propiedad.

Incendio en Brooklyn deja seis muertos y moviliza a cientos de bomberos

#ÚltimaHora | Difunden las imágenes de un fuerte incendio en un edificio de Brooklyn, en Nueva York, que ha dejado seis personas muertas. El video muestra las llamas gigantes que salen por las ventanas del segundo piso.

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La magnitud del siniestro complicó las labores de rescate, debido a que las llamas alcanzaron el sótano, la planta baja y el primer piso.

Según Kevin Woods, jefe de operaciones del Departamento de Bomberos, el fuego salía por las ventanas cuando llegaron las primeras unidades de emergencia, lo que obligó a desplegar un operativo de gran escala.

Durante las maniobras, los bomberos encontraron a varias personas atrapadas en la parte posterior de la planta baja, detrás de las rejas de las ventanas.

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Los equipos de rescate tuvieron que trabajar para llegar hasta las víctimas mientras combatían las llamas y buscaban evitar que el fuego continuara propagándose por la estructura.

La emergencia también presentó riesgos para los propios rescatistas. Una escalera interior sufrió un derrumbe parcial mientras los bomberos intentaban controlar el incendio, complicando el desplazamiento dentro del inmueble.

El operativo alcanzó una respuesta de tres alarmas y reunió a 74 unidades, con 231 bomberos y trabajadores de servicios médicos de emergencia.