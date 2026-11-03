Newsom desafía al ICE: amenaza con arrestos si interfiere en las elecciones de California
Publicado el 03/11/2026 a las 17:47
- Newsom advierte contra interferencias ilegales.
- Tribunales rechazaron excluir miles de papeletas.
- California ofrece atención electoral en español.
El gobernador Gavin Newsom advirtió este martes 3 de noviembre que California buscará detener y procesar a agentes federales que interfieran ilegalmente en las elecciones.
La declaración respondió a un mensaje del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que amenazó con perseguir a quienes voten ilegalmente, según EFE.
Newsom trasladó esa advertencia a los agentes: si actúan fuera de la ley en los centros de votación, enfrentarán consecuencias penales.
El intercambio elevó la tensión durante una jornada decisiva, con el control del Congreso como telón de fondo y disputas sobre miles de papeletas.
La disputa por 20.000 votos aumenta la tensión
🔴 ÚLTIMA HORA |
El gobernador @GavinNewsom acusa al Gobierno de Trump de intentar «anular 20.000 votos de California e intimidar a los trabajadores electorales» a un día de las elecciones.
Avisa de que quien interfiera «será procesado». #Elecciones2026 #California https://t.co/3IDJ2lR40G
— Usa en Vivo 🇺🇸 (@usaenvivo_) November 2, 2026
El enfrentamiento tiene un antecedente inmediato: los intentos del Departamento de Justicia de excluir unas 20.000 papeletas por sospechas sobre la ciudadanía de sus destinatarios.
Según la oficina del gobernador, esos intentos fueron rechazados judicialmente en tres ocasiones durante la semana anterior a las elecciones.
El gobierno estatal sostiene que las acusaciones federales contenían errores y que las decisiones judiciales permitieron mantener esas papeletas dentro del proceso electoral.
Ese rechazo no equivale a una resolución general sobre cualquier denuncia futura: cada reclamación requiere pruebas y revisión por las autoridades competentes.
Qué medidas tomó California para proteger las boletas[caption id="attachment_1699218" align="alignnone" width="1200"] Newsom amenaza con arrestos al ICE por interferencia electoral FOTO: EFE[/caption]
California reforzó su respuesta con leyes dirigidas a proteger las papeletas, los registros electorales y los equipos utilizados antes de certificar resultados.
Entre las conductas sancionadas figuran la incautación irregular de materiales electorales y determinadas interferencias con la entrega de boletas por correo.
Newsom también recordó que un indulto presidencial no elimina una condena por delitos estatales, argumento central de su advertencia a posibles infractores.
Estas disposiciones sustentan la posición del gobernador, aunque cualquier acusación concreta dependerá de los hechos y del procedimiento judicial correspondiente.
La advertencia no confirma arrestos de agentes[caption id="attachment_1699219" align="alignnone" width="1200"] Newsom amenaza con arrestos al ICE por interferencia electoral FOTO: EFE[/caption]
El mensaje de Newsom plantea una respuesta condicionada a una interferencia ilegal; no constituye, por sí mismo, el anuncio de detenciones ya realizadas.
Tampoco permite concluir que cualquier presencia federal en un recinto electoral implique automáticamente un delito o justifique un arresto.
La Fiscalía de California reconoce que los agentes federales tienen facultades para aplicar leyes federales, pero deben ejercerlas legalmente y respetar derechos civiles.
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Para los votantes hispanos, distinguir entre amenazas políticas, actuaciones documentadas y denuncias verificadas resulta esencial ante mensajes que pueden generar temor.
Cómo reportar intimidación electoral en California
Quienes sufran intimidación o detecten posibles irregularidades pueden informar al personal electoral y presentar una denuncia ante la Secretaría de Estado.
La línea de atención en español es 800-232-8682, un recurso para comunicar problemas relacionados con el ejercicio del voto. sos.ca.gov
La Fiscalía estatal también recibe reportes sobre posibles abusos de agentes federales, incluidas interferencias electorales, con fotografías o videos como respaldo.
Presentar una queja no garantiza una investigación o una acusación; ante violencia o una emergencia, las autoridades indican llamar al 911
FUENTE: EFE, El independiente