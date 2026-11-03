Newsom advierte contra interferencias ilegales.

Tribunales rechazaron excluir miles de papeletas.

California ofrece atención electoral en español.

El gobernador Gavin Newsom advirtió este martes 3 de noviembre que California buscará detener y procesar a agentes federales que interfieran ilegalmente en las elecciones.

La declaración respondió a un mensaje del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que amenazó con perseguir a quienes voten ilegalmente, según EFE.

Newsom trasladó esa advertencia a los agentes: si actúan fuera de la ley en los centros de votación, enfrentarán consecuencias penales.

El intercambio elevó la tensión durante una jornada decisiva, con el control del Congreso como telón de fondo y disputas sobre miles de papeletas.

La disputa por 20.000 votos aumenta la tensión

🔴 ÚLTIMA HORA | El gobernador @GavinNewsom acusa al Gobierno de Trump de intentar «anular 20.000 votos de California e intimidar a los trabajadores electorales» a un día de las elecciones. Avisa de que quien interfiera «será procesado». #Elecciones2026 #California https://t.co/3IDJ2lR40G — Usa en Vivo 🇺🇸 (@usaenvivo_) November 2, 2026



El enfrentamiento tiene un antecedente inmediato: los intentos del Departamento de Justicia de excluir unas 20.000 papeletas por sospechas sobre la ciudadanía de sus destinatarios.

Según la oficina del gobernador, esos intentos fueron rechazados judicialmente en tres ocasiones durante la semana anterior a las elecciones.

El gobierno estatal sostiene que las acusaciones federales contenían errores y que las decisiones judiciales permitieron mantener esas papeletas dentro del proceso electoral.

Ese rechazo no equivale a una resolución general sobre cualquier denuncia futura: cada reclamación requiere pruebas y revisión por las autoridades competentes.