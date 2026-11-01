Nueve muertos al caer un jet en Florida: el descenso que aún no tiene explicación
Publicado el 01/11/2026 a las 17:12
- Nueve ocupantes murieron tras estrellarse.
- El vuelo iba hacia Bahamas.
- Military Trail permanece parcialmente cerrada.
Nueve personas murieron este domingo 1 de noviembre cuando un avión privado se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que ninguno de los nueve ocupantes del Learjet 60 sobrevivió al impacto.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:50 p. m., hora local, cerca de Cresthaven, donde se desplegaron equipos de emergencia.
La confirmación de las muertes actualizó los primeros reportes, que únicamente señalaban cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave.
El Learjet 60 viajaba de Texas a Bahamas
Impactante accidente aéreo en #WestPalmBeach, Florida hoy; la explosión fue tan poderosa que la gente pensó que era un dron.
La aeronave es un Learjet 60 que volaba de Austin a las Bahamas con 9 personas a bordo y cayó en picada en una carretera.
El avión se desintegró tras la colisión.
— Antena305.com (@ernestorios786) November 1, 2026
Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, ubicado en Austin, Texas.
Su destino era el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. El trayecto terminó abruptamente sobre el sur de Florida.
La información difundida inicialmente no detalló la identidad de los ocupantes ni el motivo del viaje internacional.
La FAA advirtió que los datos preliminares podían cambiar conforme avanzara la investigación y se verificaran las circunstancias del vuelo.
Videos muestran el impacto cerca de viviendas
🚨 #ALERTA | No se sabe cuántas personas iban en el avión privado que se estrelló en West Palm Beach, Florida. https://t.co/7Ho18cy4dT
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 1, 2026
Grabaciones captadas desde vehículos muestran a la aeronave precipitándose hacia el suelo antes de producir una explosión junto a una vía transitada.
Tras el impacto, una columna de humo oscuro cubrió el lugar, mientras las llamas alcanzaban los restos dispersos sobre el pavimento.
Las imágenes también muestran un cráter y la proximidad del siniestro con viviendas y automóviles que circulaban por el sector.
Los reportes consultados no precisaban si había personas lesionadas en tierra ni el alcance de los daños en las casas cercanas.
FAA y NTSB investigan la causa del desplome[caption id="attachment_1699010" align="alignnone" width="1200"] Accidente aéreo en Florida: nueve muertos al caer un Learjet FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabezará la investigación, con participación de la FAA, para esclarecer lo ocurrido.
Las autoridades no habían comunicado una causa confirmada. El descenso observado en los videos, por sí solo, no permite establecer qué falló.
El seguimiento de ADS-B Exchange registró una pérdida de aproximadamente 27.000 pies de altitud durante un minuto antes de interrumpirse los datos.
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Ese registro describe parte de la trayectoria final, pero deberá analizarse junto con otras evidencias antes de atribuir responsabilidades o identificar fallas.
Military Trail cierra tras el accidente en Palm Beach
📹 Al menos nueve personas mueren al estrellarse un avión privado en Florida
📌 La aeronave modelo Learjet 60 se dirigía a las Bahamas tras despegar de Texas cuando cayó en una zona residencial del condado de Palm Beach
https://t.co/90BbsqAAYK https://t.co/cI6zrypHTI
— EL PAÍS América (@elpais_america) November 1, 2026
La emergencia provocó el cierre de Military Trail entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte, según las autoridades locales.
La restricción comprendía los carriles en ambos sentidos y permanecía vigente hasta nuevo aviso, mientras continuaban las labores en el lugar.
Los conductores deben evitar ese tramo, buscar rutas alternativas y consultar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse por la zona.
Para los residentes, el impacto inmediato incluye restricciones de movilidad y un operativo cuya duración todavía no había sido precisada.
FORMATO: Fotos DepositPhotos