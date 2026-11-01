Nueve ocupantes murieron tras estrellarse.

El vuelo iba hacia Bahamas.

Military Trail permanece parcialmente cerrada.

Nueve personas murieron este domingo 1 de noviembre cuando un avión privado se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que ninguno de los nueve ocupantes del Learjet 60 sobrevivió al impacto.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:50 p. m., hora local, cerca de Cresthaven, donde se desplegaron equipos de emergencia.

La confirmación de las muertes actualizó los primeros reportes, que únicamente señalaban cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave.

El Learjet 60 viajaba de Texas a Bahamas

Impactante accidente aéreo en #WestPalmBeach, Florida hoy; la explosión fue tan poderosa que la gente pensó que era un dron.

La aeronave es un Learjet 60 que volaba de Austin a las Bahamas con 9 personas a bordo y cayó en picada en una carretera.

El avión se desintegró tras la colisión. — Antena305.com (@ernestorios786) November 1, 2026



Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, ubicado en Austin, Texas.

Su destino era el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. El trayecto terminó abruptamente sobre el sur de Florida.

La información difundida inicialmente no detalló la identidad de los ocupantes ni el motivo del viaje internacional.

La FAA advirtió que los datos preliminares podían cambiar conforme avanzara la investigación y se verificaran las circunstancias del vuelo.