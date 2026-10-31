Gasto previsto supera récord anterior.

Consumidores buscan ofertas y cupones.

Mascotas también tienen presupuesto propio.

Los consumidores estadounidenses prevén gastar 13.500 millones de dólares este Halloween, unos 400 millones más que en 2025, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

El presupuesto promedio previsto alcanza 115,14 dólares por persona, frente a los 114,45 dólares del año anterior: un incremento individual de apenas 69 centavos.

La celebración conserva su atractivo, aunque los compradores buscan aprovechar mejor su dinero mediante ofertas, artículos reutilizables y una planificación más anticipada.

Las cifras reflejan intenciones declaradas en una encuesta, por lo que el récord previsto todavía no equivale a un balance definitivo de ventas.

Comparar precios y reutilizar marca las compras

Consumidores en EEUU prevén gasto histórico de $13.500 millones en Halloween https://t.co/9wMEdnPr1G vía @finanzasdigital — Finanzas Digital (@finanzasdigital) October 31, 2026



Ante precios superiores a los esperados, el 31% de los encuestados afirma que compararía opciones antes de pagar y el 26% buscaría cupones o rebajas.

Otro 34% optaría por productos que pueda utilizar nuevamente en próximos años o adaptar a otras celebraciones, según el estudio.

Estas decisiones muestran que mantener la fiesta en el calendario no implica comprar sin límites: el presupuesto también influye en cómo se celebra.

Para las familias, revisar primero los adornos y accesorios disponibles permite identificar qué necesitan adquirir y evitar compras repetidas durante la temporada.