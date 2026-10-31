Los precios no frenan Halloween: dulces y disfraces impulsan el gasto en EE.UU.
Publicado el 31/10/2026 a las 16:10
- Gasto previsto supera récord anterior.
- Consumidores buscan ofertas y cupones.
- Mascotas también tienen presupuesto propio.
Los consumidores estadounidenses prevén gastar 13.500 millones de dólares este Halloween, unos 400 millones más que en 2025, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).
El presupuesto promedio previsto alcanza 115,14 dólares por persona, frente a los 114,45 dólares del año anterior: un incremento individual de apenas 69 centavos.
La celebración conserva su atractivo, aunque los compradores buscan aprovechar mejor su dinero mediante ofertas, artículos reutilizables y una planificación más anticipada.
Las cifras reflejan intenciones declaradas en una encuesta, por lo que el récord previsto todavía no equivale a un balance definitivo de ventas.
Comparar precios y reutilizar marca las compras
Consumidores en EEUU prevén gasto histórico de $13.500 millones en Halloween https://t.co/9wMEdnPr1G vía @finanzasdigital
— Finanzas Digital (@finanzasdigital) October 31, 2026
Ante precios superiores a los esperados, el 31% de los encuestados afirma que compararía opciones antes de pagar y el 26% buscaría cupones o rebajas.
Otro 34% optaría por productos que pueda utilizar nuevamente en próximos años o adaptar a otras celebraciones, según el estudio.
Estas decisiones muestran que mantener la fiesta en el calendario no implica comprar sin límites: el presupuesto también influye en cómo se celebra.
Para las familias, revisar primero los adornos y accesorios disponibles permite identificar qué necesitan adquirir y evitar compras repetidas durante la temporada.
Halloween comienza antes para distribuir los gastos
El 49% de los consumidores planeaba comenzar sus compras en septiembre o antes, frente al 34% registrado una década atrás.
Entre quienes compran anticipadamente, el 23% busca repartir el desembolso y el 21% aprovecha promociones o precios que considera convenientes.
También hay motivaciones emocionales: el 42% disfruta esperar el otoño y el 34% considera Halloween una de sus celebraciones favoritas.
Así, una festividad de una sola noche genera decisiones comerciales durante semanas, con oportunidades para comprar antes y distribuir mejor el presupuesto.
Dulces lideran en popularidad; disfraces, en dinero
Los dulces figuran en los planes del 96% de los compradores y representan un desembolso estimado de 4.100 millones de dólares.
Sin embargo, los disfraces concentran un monto superior, de 4.400 millones, mientras las decoraciones alcanzarían 4.300 millones y las tarjetas, 800 millones.
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Las mascotas participan dentro del presupuesto para disfraces, con 920 millones de dólares previstos; esa cantidad no debe sumarse nuevamente al total.
Calabazas, perritos calientes y fantasmas encabezan sus opciones, mientras brujas y vampiros destacan entre los personajes elegidos por los adultos.
La inteligencia artificial entra en la búsqueda de ideas
El 47% de los consumidores utiliza herramientas de inteligencia artificial para apoyar sus compras de Halloween, de acuerdo con la NRF.
El 34% recurre a ellas para generar ideas durante la planificación y el 32% solicita recomendaciones mientras investiga productos.
La tecnología amplía las posibilidades para elegir disfraces y decoraciones, aunque una sugerencia atractiva no garantiza que sea la alternativa más económica.
Comparar el precio final, revisar cantidades y establecer un límite conjunto ayuda a que las compras respondan al presupuesto de cada hogar.
FUENTE: EFE