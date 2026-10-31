Halloween dispara el gasto en EE.UU. mientras la IA se mete en las compras
Publicado el 31/10/2026 a las 15:07
- Gasto previsto supera récord anterior.
- Inteligencia artificial guía las compras.
- Familias anticipan compras y promociones.
Estados Unidos celebra este sábado 31 de octubre Halloween con una previsión de gasto récord: 13.500 millones de dólares entre dulces, disfraces y decoración.
La estimación de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) supera en 400 millones el máximo de 2025, cuando el desembolso alcanzó 13.100 millones.
El presupuesto promedio previsto llega a 115,14 dólares por persona, apenas 69 centavos más que el año anterior, según la organización.
Son intenciones de compra recogidas mediante una encuesta, por lo que el récord anunciado todavía deberá contrastarse con las ventas efectivamente realizadas.
La inteligencia artificial entra en las compras de Halloween
🎃 Gasto récord en Halloween
Se prevé que los estadounidenses destinen 13 mil 500 mdd este año, mientras que la IA gana fuerza para planificar compras, buscar disfraces y comparar ofertas.
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— El Universal (@El_Universal_Mx) October 31, 2026
La transformación también ocurre antes de pagar: el 47% de los consumidores utiliza herramientas de inteligencia artificial para apoyar sus compras, reporta la NRF.
Entre los usos destacan organizar ideas durante la planificación, mencionado por el 34%, y solicitar recomendaciones de productos, señalado por el 32%.
PwC identifica otra tendencia: casi la mitad de quienes usan IA recurre a ella para inspirarse al elegir disfraces.
Además, el 19% de los usuarios de IA de la generación Z permite que estas herramientas automaticen o programen compras para Halloween.
Dulces y disfraces compiten por el presupuesto familiar[caption id="attachment_1698857" align="alignnone" width="1200"] Halloween 2026 en EE.UU.: gasto récord y compras con la IA FOTO: EFE[/caption]
Los dulces lideran por popularidad: el 96% de los compradores planea adquirirlos, con un desembolso conjunto estimado en 4.100 millones de dólares.
Sin embargo, los disfraces concentran más dinero: 4.400 millones, frente a los 4.300 millones previstos para adornos, de acuerdo con la NRF.
Las tarjetas de felicitación también ganan compradores: el 42% contempla adquirirlas, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.
La diferencia importa: el producto más extendido entre los consumidores no necesariamente representa la categoría que acumula el mayor gasto.
Comprar antes de octubre gana terreno entre consumidores[caption id="attachment_1698860" align="alignnone" width="1200"] Halloween 2026 en EE.UU.: gasto récord y compras con la IA FOTO: EFE[/caption]
Para muchas familias, Halloween comenzó semanas atrás: el 49% de los encuestados por la NRF planeaba iniciar sus compras en septiembre o antes.
Entre quienes se anticipan, el 23% busca distribuir el desembolso y el 21% aprovecha precios o promociones que considera convenientes.
Ese comportamiento refleja una celebración comercial más prolongada, con decisiones de compra repartidas durante varios meses y menos concentradas en octubre.
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La encuesta de PwC sitúa el presupuesto promedio en 263 dólares; corresponde a un estudio distinto y debe mantenerse separado del cálculo de la NRF.
Fiestas en casa e IA marcan nuevas tendencias
PwC observa interés por celebraciones domésticas, con consultas a la IA para organizar decoraciones, preparar recetas y diseñar fiestas sin alcohol.
Las herramientas digitales amplían las opciones para crear disfraces y comparar ofertas, aunque sus sugerencias requieren revisar precios y disponibilidad.
Para los hogares hispanos que celebran Halloween, fijar un límite conjunto para dulces, ropa y adornos facilita dimensionar el gasto completo.
El desafío del consumidor consiste en convertir la inspiración en compras ajustadas a su presupuesto, especialmente cuando las recomendaciones multiplican los productos deseados.
FUENTE: EFE , ELUNIVERSAL