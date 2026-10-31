Gasto previsto supera récord anterior.

Inteligencia artificial guía las compras.

Familias anticipan compras y promociones.

Estados Unidos celebra este sábado 31 de octubre Halloween con una previsión de gasto récord: 13.500 millones de dólares entre dulces, disfraces y decoración.

La estimación de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) supera en 400 millones el máximo de 2025, cuando el desembolso alcanzó 13.100 millones.

El presupuesto promedio previsto llega a 115,14 dólares por persona, apenas 69 centavos más que el año anterior, según la organización.

Son intenciones de compra recogidas mediante una encuesta, por lo que el récord anunciado todavía deberá contrastarse con las ventas efectivamente realizadas.

La inteligencia artificial entra en las compras de Halloween

🎃 Gasto récord en Halloween Se prevé que los estadounidenses destinen 13 mil 500 mdd este año, mientras que la IA gana fuerza para planificar compras, buscar disfraces y comparar ofertas. https://t.co/SNhiLEmkZJ — El Universal (@El_Universal_Mx) October 31, 2026



La transformación también ocurre antes de pagar: el 47% de los consumidores utiliza herramientas de inteligencia artificial para apoyar sus compras, reporta la NRF.

Entre los usos destacan organizar ideas durante la planificación, mencionado por el 34%, y solicitar recomendaciones de productos, señalado por el 32%.

PwC identifica otra tendencia: casi la mitad de quienes usan IA recurre a ella para inspirarse al elegir disfraces.

Además, el 19% de los usuarios de IA de la generación Z permite que estas herramientas automaticen o programen compras para Halloween.