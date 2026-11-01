Un muerto y ocho heridos.

Un sobreviviente permanece en crítico.

Policía solicita videos del tiroteo.

Una celebración del fútbol americano universitario terminó en tragedia en Birmingham, Alabama: una persona murió y otras ocho resultaron heridas tras el Magic City Classic.

El tiroteo ocurrió el sábado 31 de octubre, poco después de las 7:50 p. m., en la cuadra 400 de Graymont Avenue West.

Los agentes encontraron a nueve personas baleadas cerca de Legion Field, donde se habían enfrentado Alabama A&M y Alabama State.

Según el reporte policial difundido durante la madrugada del domingo, uno de los sobrevivientes permanecía en estado crítico y otros siete estaban estables.

Disparos fuera de Legion Field tras el partido

🛑 Mass Shooting Outside Legion Field After the Magic City Classic 🛑 Nine people were shot outside Legion Field in Birmingham, Alabama on October 31, 2026, more than an hour after the 85th Magic City Classic ended. One person was killed, one is in critical condition, and seven are stable. The victim who died has not been named. Shortly after 7:50 PM Central, multiple shots rang out in the 400 block of Graymont Avenue West. Vendors and tailgaters were still packed into the area after Alabama A&M beat Alabama State 31 to 28 in front of nearly 70,000 fans. A day that should have been about football, bands and family ended with bodies on the pavement. One person was detained and taken to Birmingham Police headquarters for questioning. No charges and no motive have been released. Police recovered multiple firearms at the scene. Birmingham Police Chief Michael Pickett called it "two senseless acts of violence" and took no questions. His officers ran toward the gunfire, and no officers or first responders were hurt. The FBI, ALEA, the Jefferson County Sheriff's Office, Vestavia Hills Police and the U.S. Attorney's Office are all assisting. Tailgating was shut down and the area was cleared. This is the city's first mass shooting since September 21, 2024, when 4 people were killed and more than 17 were hurt at Hush Lounge in Five Points South. Birmingham Police are asking for any video of the shooting, and anyone who sends it can stay anonymous. Call 205-254-1764 or Crime Stoppers at 205-254-7777. What's the chance it is the usual suspects? — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 1, 2026



El jefe policial Michael Pickett explicó que los disparos ocurrieron después del encuentro y, en su mayor parte, fuera de las instalaciones deportivas.

La zona cercana al estadio todavía reunía personas y vendedores que participaban en las actividades posteriores al tradicional partido universitario.

La ubicación resulta relevante: los reportes sitúan la violencia en los alrededores de Legion Field, después de que muchos espectadores habían abandonado el recinto.

Tras la emergencia, la policía suspendió las celebraciones alrededor del estadio y pidió al público retirarse y evitar acercarse a la propiedad.