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Tiroteo en Alabama deja un muerto y ocho heridos: la violencia golpea al Magic City Classic
Un tiroteo tras el Magic City Classic en Birmingham, Alabama, dejó un muerto y ocho heridos. La policía investiga y pide videos del ataque.
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Tiroteo en Alabama deja un muerto y ocho heridos: la violencia golpea al Magic City Classic
Foto Tiroteo en Alabama: un muerto y ocho heridos tras el clásico FOTO: EFE

Publicado el 01/11/2026 a las 12:13

  • Un muerto y ocho heridos.
  • Un sobreviviente permanece en crítico.
  • Policía solicita videos del tiroteo.

Una celebración del fútbol americano universitario terminó en tragedia en Birmingham, Alabama: una persona murió y otras ocho resultaron heridas tras el Magic City Classic.

El tiroteo ocurrió el sábado 31 de octubre, poco después de las 7:50 p. m., en la cuadra 400 de Graymont Avenue West.

Los agentes encontraron a nueve personas baleadas cerca de Legion Field, donde se habían enfrentado Alabama A&M y Alabama State.

Según el reporte policial difundido durante la madrugada del domingo, uno de los sobrevivientes permanecía en estado crítico y otros siete estaban estables.

Disparos fuera de Legion Field tras el partido


El jefe policial Michael Pickett explicó que los disparos ocurrieron después del encuentro y, en su mayor parte, fuera de las instalaciones deportivas.

La zona cercana al estadio todavía reunía personas y vendedores que participaban en las actividades posteriores al tradicional partido universitario.

La ubicación resulta relevante: los reportes sitúan la violencia en los alrededores de Legion Field, después de que muchos espectadores habían abandonado el recinto.

Tras la emergencia, la policía suspendió las celebraciones alrededor del estadio y pidió al público retirarse y evitar acercarse a la propiedad.

Una persona detenida y varias armas recuperadas

[caption id="attachment_1698940" align="alignnone" width="1200"]tiroteo, Magic City Classic, Alabama MundoNOW Tiroteo en Alabama: un muerto y ocho heridos tras el clásico FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]

El portavoz policial De’Rell Freeman informó que una persona fue detenida y trasladada a la sede del departamento para ser interrogada.

Ese anuncio, por sí solo, no establece responsabilidad penal ni confirma que se hayan presentado cargos relacionados con el tiroteo.

Los agentes también recuperaron varias armas de fuego y las incorporaron a las evidencias que deberán examinar los investigadores.

La información inicial dejaba pendientes preguntas centrales: qué desencadenó los disparos, quiénes participaron y cómo se desarrolló la secuencia de violencia.

Birmingham lamenta la violencia en una tradición universitaria


El alcalde Randall Woodfin expresó dolor e indignación por una agresión que golpeó uno de los encuentros más representativos de Birmingham.

En su comunicado, sostuvo que ningún conflicto puede justificar la violencia contra quienes acudieron a una noche de celebración comunitaria.

Woodfin recordó que el Magic City Classic está vinculado con las universidades históricamente negras y con tradiciones compartidas entre familias.

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El alcalde pidió unidad para acompañar a los afectados y aseguró que su administración mantendría el compromiso de buscar justicia durante la investigación.

Policía solicita videos para esclarecer el tiroteo

El Departamento de Policía de Birmingham pidió colaboración a quienes tengan grabaciones del incidente ocurrido cerca de Legion Field.

Las autoridades habilitaron una vía para recibir ese material e indicaron que las personas que aporten videos pueden conservar el anonimato.

Quienes estuvieron en los alrededores pueden consultar la solicitud oficial y entregar sus archivos mediante el canal señalado por el departamento.

La información continúa en desarrollo: el balance médico y los avances policiales requieren seguimiento, mientras la comunidad acompaña a las víctimas y sus familias.

FUENTE: ABCNEWS, CNN

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