Mujer asesinada durante el almuerzo.

Guardia abate al presunto atacante.

Cuatro heridos reciben atención hospitalaria.

Una mujer fue asesinada y el presunto atacante murió tras enfrentarse con un guardia de seguridad este miércoles 4 de noviembre en el campus de Citibank, cerca de Tampa, Florida.

Al menos otras cuatro personas fueron hospitalizadas con lesiones que, según las autoridades, no ponían en peligro sus vidas.

El ataque ocurrió durante el almuerzo, cuando trabajadores ocupaban una zona de mesas al aire libre del complejo empresarial.

Unos 3,200 empleados se encontraban en las instalaciones, informó Frank Losat, subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

El sospechoso irrumpió en un automóvil y llevaba un rifle

🇺🇸 | En Tampa, Florida, Estados Unidos, un tirador embistió el edificio de Citibank, abrió fuego, mató a una persona y también murió. https://t.co/H6P8NwueDD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 4, 2026



Según la reconstrucción preliminar, el hombre condujo un sedán de cuatro puertas por separadores viales y una superficie de césped.

Después atravesó una cerca de seguridad y terminó impactando en el área exterior donde varias personas estaban comiendo.

Las autoridades señalaron que el conductor descendió del vehículo con un rifle, se acercó a una mujer y le disparó.

El recorrido del automóvil y el posterior desplazamiento del sospechoso hacia el interior forman parte de la investigación para reconstruir el ataque.