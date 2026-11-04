Tiroteo en Citibank: un guardia abate al atacante tras el asesinato de una mujer cerca de Tampa
Publicado el 04/11/2026 a las 17:46
- Mujer asesinada durante el almuerzo.
- Guardia abate al presunto atacante.
- Cuatro heridos reciben atención hospitalaria.
Una mujer fue asesinada y el presunto atacante murió tras enfrentarse con un guardia de seguridad este miércoles 4 de noviembre en el campus de Citibank, cerca de Tampa, Florida.
Al menos otras cuatro personas fueron hospitalizadas con lesiones que, según las autoridades, no ponían en peligro sus vidas.
El ataque ocurrió durante el almuerzo, cuando trabajadores ocupaban una zona de mesas al aire libre del complejo empresarial.
Unos 3,200 empleados se encontraban en las instalaciones, informó Frank Losat, subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.
El sospechoso irrumpió en un automóvil y llevaba un rifle
🇺🇸 | En Tampa, Florida, Estados Unidos, un tirador embistió el edificio de Citibank, abrió fuego, mató a una persona y también murió. https://t.co/H6P8NwueDD
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 4, 2026
Según la reconstrucción preliminar, el hombre condujo un sedán de cuatro puertas por separadores viales y una superficie de césped.
Después atravesó una cerca de seguridad y terminó impactando en el área exterior donde varias personas estaban comiendo.
Las autoridades señalaron que el conductor descendió del vehículo con un rifle, se acercó a una mujer y le disparó.
El recorrido del automóvil y el posterior desplazamiento del sospechoso hacia el interior forman parte de la investigación para reconstruir el ataque.
Un guardia de seguridad enfrentó al atacante en la cafetería
🚨 TAMPA UPDATE: The suspect is DEAD, Sheriff Chad Chronister confirms.
Video shows police escorting people out of Citibank Center following the reported shooting. https://t.co/qj2ADG8452
— Chad Ledger (@TheChadLedger) November 4, 2026
Las primeras llamadas al 911 ingresaron a las 12:11 p. m., hora del este, con reportes de disparos en el campus.
La primera unidad identificada de la oficina del sheriff llegó aproximadamente un minuto después, de acuerdo con el informe ofrecido por Losat.
A las 12:15 p. m., un guardia armado de Citibank confrontó al sospechoso dentro de la cafetería y ambos intercambiaron disparos.
El atacante resultó herido y fue trasladado al Tampa General Hospital, donde se confirmó su muerte. Losat destacó la intervención del vigilante.
Qué se sabe de las víctimas del ataque en Citibank
Update: Active Threat - 1:27 p.m.
Citibank employees are asked to meet at the triage area in the parking lot of the Sheraton Tampa Brandon Hotel at Queen Palm Drive and https://t.co/jjJe8Buryd
— HCSO (@HCSOSheriff) November 4, 2026
Las identidades de la mujer asesinada y del sospechoso no habían sido divulgadas al momento del reporte inicial de las autoridades.
Tampoco se había establecido públicamente si existía alguna relación entre ambos, una incógnita relevante para esclarecer el motivo del crimen.
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Aunque cuatro personas adicionales recibieron atención hospitalaria, las autoridades no precisaron cómo sufrieron sus lesiones ni si todas estuvieron expuestas a disparos.
Por ello, el balance de heridos no debe interpretarse como una confirmación de que cuatro personas recibieron impactos de bala.
Investigación en Hillsborough: qué falta por esclarecer
Los investigadores comenzaron a entrevistar testigos y a procesar evidencias tanto en el patio exterior como dentro del edificio.
El operativo incluyó la revisión de varios inmuebles del campus, una tarea que se prolongó aproximadamente dos horas y media.
Determinar el móvil, verificar las identidades y reconstruir la secuencia completa son asuntos pendientes antes de establecer conclusiones definitivas.
Para empleados y familiares, la referencia deben ser los comunicados oficiales del sheriff y las instrucciones de Citibank sobre acceso a las instalaciones