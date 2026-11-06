Defendió cobertura médica para niños.

Cuestionó las justificaciones sobre Irak.

Representó treinta años a Virginia Occidental.

John D. “Jay” Rockefeller IV, exsenador demócrata por Virginia Occidental y heredero de una poderosa dinastía estadounidense, murió a los 89 años en su residencia de Washington.

Su fallecimiento se dio a conocer este 6 de noviembre. Su esposa, Sharon Percy Rockefeller, informó que se preparaba un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington.

Durante tres décadas en el Senado, convirtió el acceso a la atención médica en una prioridad, especialmente para niños, familias pobres, mineros y veteranos militares.

Su trayectoria combinó una fortuna familiar con decisiones políticas que lo enfrentaron a intereses empresariales y a la administración que condujo la guerra de Irak.

De la dinastía Rockefeller a Virginia Occidental

Jay Rockefeller, who served as West Virginia’s governor and U.S. senator and was the last member of his family’s political dynasty, died Thursday night at the age of 89. Rockefeller, a Democrat and the scion of one of the nation’s richest families, spent a half century in public service in one of the poorest states. He arrived in 1964 as a worker in an anti-poverty program, was elected governor a dozen years later. He served two terms and then spent 30 years as a U.S. senator. Read more: https://t.co/3pp4RpYddO — CBS News (@CBSNews) November 6, 2026



Nacido en Nueva York el 18 de junio de 1937, era bisnieto del magnate petrolero John D. Rockefeller y sobrino del exvicepresidente Nelson Rockefeller.

Después de estudiar en Harvard, participó entre 1964 y 1966 en un programa de servicio comunitario en zonas empobrecidas de Virginia Occidental.

Esa experiencia orientó su carrera hacia un estado marcado por la minería y las dificultades económicas, donde construyó una identidad política propia.

Fue legislador estatal, secretario de Estado y gobernador durante dos mandatos. Ganó su primera elección al Senado en 1984 y permaneció hasta 2015.