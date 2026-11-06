Muere Jay Rockefeller: el heredero millonario que defendió la salud pública y cuestionó a Bush
Publicado el 06/11/2026 a las 18:15
- Defendió cobertura médica para niños.
- Cuestionó las justificaciones sobre Irak.
- Representó treinta años a Virginia Occidental.
John D. “Jay” Rockefeller IV, exsenador demócrata por Virginia Occidental y heredero de una poderosa dinastía estadounidense, murió a los 89 años en su residencia de Washington.
Su fallecimiento se dio a conocer este 6 de noviembre. Su esposa, Sharon Percy Rockefeller, informó que se preparaba un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington.
Durante tres décadas en el Senado, convirtió el acceso a la atención médica en una prioridad, especialmente para niños, familias pobres, mineros y veteranos militares.
Su trayectoria combinó una fortuna familiar con decisiones políticas que lo enfrentaron a intereses empresariales y a la administración que condujo la guerra de Irak.
De la dinastía Rockefeller a Virginia Occidental
Jay Rockefeller, who served as West Virginia’s governor and U.S. senator and was the last member of his family’s political dynasty, died Thursday night at the age of 89.
Rockefeller, a Democrat and the scion of one of the nation’s richest families, spent a half century in public service in one of the poorest states. He arrived in 1964 as a worker in an anti-poverty program, was elected governor a dozen years later. He served two terms and then spent 30 years as a U.S. senator.
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— CBS News (@CBSNews) November 6, 2026
Nacido en Nueva York el 18 de junio de 1937, era bisnieto del magnate petrolero John D. Rockefeller y sobrino del exvicepresidente Nelson Rockefeller.
Después de estudiar en Harvard, participó entre 1964 y 1966 en un programa de servicio comunitario en zonas empobrecidas de Virginia Occidental.
Esa experiencia orientó su carrera hacia un estado marcado por la minería y las dificultades económicas, donde construyó una identidad política propia.
Fue legislador estatal, secretario de Estado y gobernador durante dos mandatos. Ganó su primera elección al Senado en 1984 y permaneció hasta 2015.
La cobertura médica infantil marcó su legado
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Uno de sus aportes principales fue impulsar el programa creado en 1997 para ayudar a los estados a ofrecer seguro médico a niños sin cobertura.
También respaldó el proyecto de reforma sanitaria de Bill Clinton, que fracasó, y apoyó la ley promulgada por Barack Obama en 2010.
Durante aquel debate, defendió una opción de seguro administrada por el gobierno federal que compitiera con los planes privados, propuesta que no prosperó.
Para las familias hispanas, esta parte de su legado conecta con una preocupación cotidiana: conseguir atención médica cuando el presupuesto limita las opciones de cobertura.
Irak: del voto favorable al cuestionamiento de Bush
Rockefeller votó en 2002 a favor de autorizar la guerra de Irak. Posteriormente reconoció que habría rechazado esa autorización con la información conocida después.
Como presidente del Comité de Inteligencia, encabezó una revisión del discurso utilizado para justificar la invasión estadounidense de 2003.
El informe publicado en 2008 señaló que altos funcionarios exageraron conclusiones de inteligencia sobre las armas iraquíes y los supuestos vínculos con Al Qaeda.
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Ese cambio de postura dejó una contradicción central en su carrera: primero respaldó la autorización militar y después cuestionó sus fundamentos.
Mineros, veteranos y una despedida familiar
Rockefeller también presidió los comités de Comercio, Ciencia y Transporte y de Asuntos de Veteranos, ampliando su influencia más allá de la salud.
Aunque generalmente respaldaba al carbón, en 2012 enfrentó a ejecutivos del sector al defender la regulación de emisiones de centrales eléctricas.
En 2013 anunció que no buscaría otro mandato. Su retiro cerró treinta años de representación de Virginia Occidental en el Senado.
Le sobreviven su esposa y cuatro hijos. Su carrera deja un legado de ampliación sanitaria, poder familiar y controversias sobre la responsabilidad política.
FUENTE: infobae, La jornada
FORMATO: Fotos DepositPhotos