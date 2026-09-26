Trump cierra la puerta al plan de Irán: rechaza tregua para reabrir Ormuz

Trump rechaza propuesta iraní

Irán ofrecía reabrir Ormuz

Petróleo sigue bajo presión

Donald Trump rechazó este sábado la propuesta iraní de siete días para normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y avanzar hacia nuevas negociaciones.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, declaró el presidente estadounidense ante periodistas antes de abandonar la Casa Blanca, según el material proporcionado.

El presidente sostuvo además que Estados Unidos mantiene “el control total” de Ormuz y aseguró que continúan transitando grandes cantidades de petróleo por esa ruta estratégica.

El rechazo mantiene abierta la disputa sobre una vía marítima cuya alteración ya ha provocado fuertes consecuencias para los mercados energéticos y el comercio internacional.

Trump rechaza plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

President Trump has rejected the latest proposal from Iran to reopen the Strait of Hormuz in seven days and launch in-depth negotiations to end the war. «They want to make a deal,» he told reporters Saturday. «I think that’s fine, I like making a deal too. But that deal [they… — CBS News (@CBSNews) September 26, 2026

Teherán presentó mediante la mediación de Catar una hoja de ruta de siete días que condicionaba la reapertura de Ormuz a varias acciones estadounidenses.

El canciller iraní, Abás Araqchí, explicó que Washington tendría entre cuatro y cinco días para cumplir los primeros compromisos previstos en la propuesta.

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Según el planteamiento iraní, Ormuz podría reabrirse durante el sexto día y ambas partes retomarían conversaciones para alcanzar un acuerdo más amplio posteriormente.

Entre las condiciones divulgadas están levantar el bloqueo naval, flexibilizar sanciones petroleras y establecer un alto el fuego regional; también se reportó una petición para liberar activos congelados.