Trump cierra la puerta al plan de Irán: rechaza tregua para reabrir Ormuz
Publicado el26/09/2026 a las 15:52
- Trump rechaza propuesta iraní
- Irán ofrecía reabrir Ormuz
- Petróleo sigue bajo presión
Donald Trump rechazó este sábado la propuesta iraní de siete días para normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y avanzar hacia nuevas negociaciones.
“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, declaró el presidente estadounidense ante periodistas antes de abandonar la Casa Blanca, según el material proporcionado.
El presidente sostuvo además que Estados Unidos mantiene “el control total” de Ormuz y aseguró que continúan transitando grandes cantidades de petróleo por esa ruta estratégica.
El rechazo mantiene abierta la disputa sobre una vía marítima cuya alteración ya ha provocado fuertes consecuencias para los mercados energéticos y el comercio internacional.
Trump rechaza plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
President Trump has rejected the latest proposal from Iran to reopen the Strait of Hormuz in seven days and launch in-depth negotiations to end the war.
«They want to make a deal,» he told reporters Saturday. «I think that’s fine, I like making a deal too. But that deal [they…
— CBS News (@CBSNews) September 26, 2026
Teherán presentó mediante la mediación de Catar una hoja de ruta de siete días que condicionaba la reapertura de Ormuz a varias acciones estadounidenses.
El canciller iraní, Abás Araqchí, explicó que Washington tendría entre cuatro y cinco días para cumplir los primeros compromisos previstos en la propuesta.
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Según el planteamiento iraní, Ormuz podría reabrirse durante el sexto día y ambas partes retomarían conversaciones para alcanzar un acuerdo más amplio posteriormente.
Entre las condiciones divulgadas están levantar el bloqueo naval, flexibilizar sanciones petroleras y establecer un alto el fuego regional; también se reportó una petición para liberar activos congelados.
Trump rechaza las condiciones de Teherán
▶️ Trump rechaza la última propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz.https://t.co/q5PrKVVFzw
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 26, 2026
Trump reconoció que Irán busca negociar, pero consideró que la propuesta presentada no resultaba aceptable para Washington, de acuerdo con sus declaraciones de este sábado.
El episodio supone un nuevo freno a los esfuerzos diplomáticos desarrollados alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Araqchí había señalado previamente que el calendario comenzaría inmediatamente después de una aceptación estadounidense y que Catar transmitió la iniciativa entre ambos gobiernos.
Por ahora, las posiciones siguen alejadas: Teherán vincula la reapertura a concesiones estadounidenses, mientras Trump rechazó públicamente el esquema presentado.
¿Por qué Ormuz sigue siendo clave para el petróleo?
La importancia económica del estrecho explica por qué cualquier negociación supera el terreno militar y puede alcanzar directamente los precios internacionales de la energía.
Antes del conflicto, los flujos petroleros por Ormuz alcanzaron 21.6 millones de barriles diarios durante el cuarto trimestre de 2025, según datos de la EIA.
Ese volumen cayó hasta aproximadamente 4.9 millones de barriles diarios durante el segundo trimestre de 2026, mostrando la magnitud de las disrupciones provocadas por el conflicto.
La EIA advirtió en septiembre que las restricciones al tránsito podrían continuar durante el cuarto trimestre, manteniendo parte de la producción regional por debajo de niveles previos al conflicto.
¿Por qué importa?
- Ormuz mueve petróleo mundial.
- Persisten restricciones al tránsito.
- Energía enfrenta nueva incertidumbre.
Fuentes: Efe, El Financiero.